WTA Finals: Svitolina travolge Noskova e torna in finale dopo sette anni. Ora la rivincita con Andreeva

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WTA Finals · Finale ore 21:00 Elina Svitolina 6 Mirra Andreeva 3 Statistiche e andamento

Tutto facile per Elina Svitolina, che supera Linda Noskova con un netto 6-2 6-1 in appena un’ora e cinque minuti e conquista la terza finale della carriera alle WTA Finals, sette anni dopo l’ultima. La trentaduenne ucraina, campionessa nel 2018 e finalista nel 2019, conferma la propria crescita nel corso del torneo, dopo la pesante sconfitta all’esordio contro Mirra Andreeva e le successive vittorie su Karolina Muchova e Aryna Sabalenka.

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L’incontro si apre con un break di Noskova, immediatamente restituito a Svitolina. L’equilibrio dura fino al 2-2 del primo set, quando l’ucraina prende definitivamente il controllo degli scambi, infilando nove game consecutivi che la portano sul 6-2 5-0. La ceca riesce a evitare il bagel, ma non a rimettere in discussione l’esito della semifinale.

A pesare sulla prestazione di Noskova è soprattutto il rendimento al servizio: appena il 40% di prime in campo, undici doppi falli e soltanto sette punti conquistati su trenta con la seconda. Numeri che Svitolina sfrutta con grande efficacia, convertendo cinque delle dieci palle break a disposizione.

Per l’ucraina arriva così l’undicesima vittoria stagionale contro una top 10, un risultato che eguaglia il suo primato personale del 2017. In finale ritroverà Mirra Andreeva, che l’aveva battuta 6-4 6-0 nella fase a gironi e che ha conquistato l’accesso all’ultimo atto superando Jessica Pegula. Per Svitolina sarà l’occasione di prendersi una rivincita e inseguire il secondo titolo alle Finals, otto anni dopo il primo.

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Simply remarkable 👊



Elina Svitolina is a finalist once against at the WTA Finals!#FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage pic.twitter.com/RAPxQnGvm8 — wta (@WTA) November 14, 2026

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