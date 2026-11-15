WTA Finals, verso la finale: la macchina perfetta Andreeva contro l’esperienza di Svitolina

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WTA Finals · Finale ore 21:00 Elina Svitolina 6 Mirra Andreeva 3 Statistiche e andamento

Ciak, si gira! Anzi, si gioca. E’ tutto pronto sul cemento californiano di Indian Wells dove questa sera alle ore 21:00 italiane andrà in scena l’atto conclusivo delle FageWTA Finals tra Elina Svitolina e Mirra Andreeva. Sarà una sfida dal sapore squisitamente generazionale, che metterà l’una di fronte all’altra la tenacia e l’esperienza di una veterana trentaduenne contro l’esuberanza e la precocità della diciannovenne più dominante del circuito.

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Per la prima volta dall’edizione del 2021, quando Garbine Muguruza e Anett Kontaveit si contesero il trofeo dopo essersi già incrociate nel round robin, la finale del Master mette di nuovo in palio una rivincita immediata della fase a gironi. Sul piatto non c’è soltanto il prestigioso sigillo di fine anno, ma anche una chiara ipoteca sul futuro immediato del tennis femminile: se Svitolina insegue l’ennesima impresa romantica della sua carriera per coronare un torneo giocato oltre ogni pronostico, Andreeva gioca per completare un percorso netto storico e lanciare l’assalto diretto al trono mondiale di Elena Rybakina già a partire dalla prossima edizione dell’Australian Open.

La stagione di Svitolina

A distanza di sette anni dalla sua ultima apparizione al torneo delle Maestre, (dove è la giocatrice più anziana in gara dai tempi di Venus Williams nel 2017), Elina Svitolina ha vissuto un 2026 di straordinaria resilienza, ergendosi a baluardo della vecchia generazione contro l’avanzata delle giovanissime. Il suo bilancio stagionale conta due titoli in singolare che le hanno permesso di toccare quota 20 trofei in carriera nel circuito maggiore — prima ucraina dell’Era Open a raggiungere questo traguardo: il successo inaugurale di gennaio ad Auckland contro Wang e, soprattutto, il terzo sigillo in carriera agli Internazionali BNL d’Italia, piegando Coco Gauff in tre set, a cui si aggiunge la finale raggiunta a febbraio nel WTA 1000 di Dubai.

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Ma il dato che certifica meglio la caratura della sua annata, è l’incredibile rendimento negli scontri diretti con le Top 10: 11 vittorie a fronte di 6 sconfitte. Svitolina guida questa speciale classifica stagionale davanti persino alla numero uno del mondo Elena Rybakina, eguagliando il proprio primato personale del 2017. Sbarcata in quel di Indian Wells tra le incognite legate alla recente separazione da Gael Monfils, l’ucraina ha risposto sul campo con la consueta tempra agonistica, ribaltando situazioni disperate contro Muchova e Sabalenka nel girone prima di sgretolare in poco più di un’ora la resistenza della campionessa di Wimbledon Linda Noskova (6-2 6-1) in semifinale.

La stagione di Andreeva

Dall’altro lato della rete, ci sarà la sunnominata tennista russa, Mirra Andreeva. Quest’ultima, nel corso della stagione, ha completato la propria definitiva consacrazione, issandosi fino alla terza posizione del ranking WTA e guadagnandosi l’etichetta di prima teenager a raggiungere l’atto conclusivo delle WTA Finals dai tempi di Maria Sharapova. Il suo palmares stagionale vanta già tre titoli in singolare — impreziositi dal trionfo al Roland Garros — oltre a un trofeo conquistato in doppio (e che trofeo, gli Internazionali di Roma!), ma è la continuità mostrata negli ultimi mesi a renderla la giocatrice da battere. Approdata per la prima volta al torneo di fine anno (in singolare), la russa ha letteralmente dominato il palcoscenico californiano senza concedere nemmeno un set alle avversarie e lasciando per strada le briciole di 18 game complessivi lungo tutto il percorso.

Dopo aver chiuso in testa il proprio raggruppamento, in semifinale ha regolato la numero 5 del seeding Jessica Pegula con un solido 6-3 6-4, gestendo con maturità quasi da veterana anche il tentativo di rimonta finale dell’americana. Il match contro Svitolina le offre la possibilità non solo di alzare il quarto titolo stagionale e di eguagliare l’impresa di campionesse come Chris Evert e Serena Williams vincendo il Master senza perdere un parziale, ma anche di portarsi a pochissime lunghezze da Rybakina, trasformando l’inizio del 2027 in un concreto trampolino verso la posizione numero 1 del ranking mondiale.

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I precedenti

Il bilancio complessivo degli scontri diretti sorride attualmente a Mirra Andreeva, avanti 2-1, un dato che si intreccia perfettamente con l’evoluzione vissuta dalla giovanissima russa nell’arco di questi ultimi dieci mesi. L’unica affermazione di Svitolina risale infatti agli ottavi dell’Australian Open di inizio stagione, quando la maggior esperienza e la solidità difensiva dell’ucraina mandarono in tilt una Andreeva ancora acerba sul piano emotivo e incapace di gestire la frustrazione del momento.

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Da allora, però, gli equilibri si sono rovesciati: nei due incroci successivi la russa ha imposto la propria superiorità tecnica e fisica, culminata nel netto 6-4 6-0 inflitto proprio pochi giorni fa nel round robin di queste stesse WTA Finals – l’altro successo è avvenuto sul medesimo campo, al WTA 1000 di Indian Wells. Un punteggio severo che consegna inevitabilmente i favori del pronostico alla diciannovenne moscovita, chiamata a confermare la propria egemonia contro l’unica giocatrice del circuito che, per intelligenza tattica e capacità di ribaltare l’inerzia emotiva dei match, ha dimostrato di poter scardinare le certezze delle big. Staremo a vedere. Nel frattempo, ciak! Si gioca.

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