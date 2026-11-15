Zverev: “Il mio record vs top 10? Togliamo Sinner, lui è un robot”. E sulla giacca…

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ATP Finals Finale Alexander Zverev 1 6 6 Rafael Jodar 11 4 4 Statistiche e andamento

Dal nostro inviato a Torino

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Delle nove partecipazioni in carriera alle ATP Finals otto volte Alexander Zverev ha vinto all’esordio. La prima vittoria da n. 1 del tedesco arriva contro il debuttande Rafa Jódar, appena il quarto top 10 sconfitto quest’anno in 13 partite, e proprio su questo Sascha ha voluto porre l’attenzione in conferenza stampa.

D. Arrivavi a questa partita con un record di 3-9 contro i top 10 quest’anno…

Alexander Zverev: “Vorrei dire una cosa a riguardo”

D. Certo.

Alexander Zverev: “Sei di queste sono arrivate contro Sinner. Possiamo toglierlo dalla conta? Lui è un robot, non un essere umano, quindi togliamone sei! (sorride, ndr). Poi una è contro Alcaraz e sono sette, le altre due non mi ricordo contro chi siano. In ogni caso, la top 10 quest’anno è cambiata tantissimo. L’attuale top 10 è molto diversa da quella di inizio anno e in questo caso ho un record di 6-2 contro tutti loro. Tutto il resto è solo rumore di fondo, non ci do molto peso. Penso di aver disputato una stagione fantastica, c’è una nuova generazione di giocatori che stanno emergendo che sono passati dal numero 20/25 alla top 10“.

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Ubaldo Scanagatta, Ubitennis: Hai mai servito meglio di così? Contro Jódar 0 doppi falli, 84% di prime in campo e 86% di punti vinti con la prima…

Alexander Zverev: “Credo ci siano stati dei set in cui ho servito il 100% di prime in campo o altri set in cui non ho perso neanche un punto al servizio. Quindi sì, in risposta alla tua domanda, ho servito meglio altre volte di così, ma mi va più che bene anche oggi!”

Ubaldo Scanagatta, Ubitennis: Not too bad?

Alexander Zverev: “Not too bad, sì”

D. Dopo la finale di New York ti chiesi se ti sentissi il miglior giocatore al mondo in quel momento. Ora che ti sei reso conto di essere il numero uno, ti è stato consegnato il trofeo, ecc, ritieni di essere il miglior giocatore del mondo oppure pensi che ci sia una differenza tra l’essere il numero uno e l’essere il migliore?

Alexander Zverev: “È una domanda complicata, perché sono assolutamente convinto di aver disputato la miglior stagione tra tutti. Con tutto il rispetto, va tenuto in considerazione il fatto che Jannik è infortunato da Wimbledon e anche Carlos è stato fuori per un po’ di tempo, ma a livello Slam, nei tornei più importanti al mondo che erano anche il mio obiettivo quest’anno, sono stato il miglior giocatore al mondo, senza dubbio.

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Ne ho vinti due, sono arrivato in semifinale in un altro (e mi mancava solo un game di servizio per raggiungere la finale in quell’occasione), e sono arrivato in finale anche a Wimbledon. Per quanto riguarda i Masters 1000 Jannik ha vinto i primi cinque e non ha mai perso una partita quest’anno in quei tornei. Ma penso che, a livello generale, si tratti di avere la stagione migliore e credo di avercela avuta”.

Intervistato da Sky Sport, poi, Zverev ha raccontato alcuni dettagli legati alla giacca con cui è entrato in campo. “In realtà non ho nulla a che vedere con la giacca. È stata una grandissima sorpresa di Adidas, ma molto bella! Sulle due spalle ci sono i due trofei dello Slam che ho vinto quest’anno, poi ovviamente il n. 1 grande sulla schiena, poi ho una frase che la mia fondazione usa per il diabete. Poi ancora dentro ho i miei loghi, i miei 4 cani e dietro c’è anche il nome di mia figlia. C’è tutto!“.

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