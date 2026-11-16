Alcaraz: “Penso di poter giocare meglio e non credo di essere il favorito n. 1”

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

ATP Finals Finale Carlos Alcaraz 3 6 6 Frances Tiafoe 8 2 2 Statistiche e andamento

Partenza fulminea di Carlos Alcaraz alle Nitto ATP Finals. Lo spagnolo, finalista uscente a Torino, ha rifilato un doppio 6-2 all’americano Frances Tiafoe, sfoderando una prestazione impressionante. Nessun break subito, solamente 10 punti persi in battuta (su 46 totali) e un differenziale di +12 tra vincenti ed errori per Carlitos, che ha infiammato l’Inalpi Arena con il suo tennis. Dopo il match, il campione recente dei tornei di Vienna e Parigi è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Di seguito, le sue dichiarazioni alla stampa.

Pubblicità

Alcaraz: “Sto iniziando a capire come devo giocare indoor”

“Se mi sento infermabile? Non ho quella sensazione a dire il vero, ma a volte mi sento davvero a mio agio in ogni aspetto del gioco. Mi sembra di essere migliore dell’avversario in ogni aspetto del gioco. Potrebbe essere così come dici, ma nella mia testa mi sento in questo modo. Quando rispondo a ogni servizio, quando mi sembra che lui non riesca a mettermi in difficoltà, mi lascio semplicemente trasportare dal momento. Quando avverto quella sensazione, tutto va piuttosto bene”.

“Ho sempre detto che non me la cavo male sui campi al coperto”, ha detto Alcaraz in risposta a una domanda di Ubitennis. “È solo che mi sembrava che altri giocatori fossero un po’ più bravi di me. Era solo questione di tempo, di fare più esperienza, di capire come dovevo giocare sui campi al coperto. Penso di esserci quasi. Sto cominciando a capire come dovrei giocare indoor. Ho acquisito più esperienza. Ogni volta che gioco su questa superficie acquisisco anche sicurezza. Sono davvero felice di dimostrare a tutti che qui riesco a giocare un ottimo tennis. Posso tenere testa a chiunque con servizi e colpi potenti, piatti, ed essere in grado di vincere quel tipo di partite. Sono semplicemente felice di vedere che sto raggiungendo il livello che ho sempre pensato di poter raggiungere”.

Pubblicità

“Se ho male al ginocchio? Hai visto se mi muovevo bene (ride, ndr)? Allora è proprio tutto quello che mi serve sapere. A parte gli scherzi, mi sembra di muovermi normalmente. Mi muovo davvero bene. Ma ovviamente è una cosa di cui mi prendo cura ogni giorno. Sto semplicemente dedicando molta attenzione, insieme al mio fisioterapista, a fare tutto al meglio fuori dal campo per mantenermi in forma e cercare di evitare che il ginocchio mi dia troppo fastidio. Sto facendo tutto il possibile e continuerò a prendermene cura”.

Alcaraz: “Se non ti dici cose belle tu, chi te le dice?”

“Per arrivare a darmi un dieci penso di avere ancora margine. Penso di poter giocare meglio! La sensazione che ho avuto quando sono sceso in campo nel primo set è stata che stavo giocando a un livello altissimo. Sentivo che mi riusciva tutto, che non avevo dolori, che ero in un momento in cui sentivo di poter fare qualsiasi cosa e che la palla sarebbe rimasta in campo. È sinceramente una bellissima sensazione da provare. Allo stesso tempo, spero che continuerò a mettere in campo questo livello”.

“In ogni torneo sento di poter vincere, non ti mentirò. Alla fine, ciò che uno pensa è la cosa più importante. E se vai a un torneo pensando di essere in grado di vincerlo, le probabilità e la fiducia aumentano. Se tu stesso non ti dici cose belle, chi te le dirà? Io credo che questo sia importante. Ora, che io sia il favorito numero uno, questo non lo penso. Alla fine, qui siamo gli otto migliori giocatori dell’anno. Tutti hanno le stesse capacità e le stesse probabilità di vincere il torneo, a seconda di come ognuno si approccia giorno per giorno e della fiducia che ha. Una settimana può diventare molto lunga. La fiducia e il livello possono salire, possono scendere, possono variare in ogni momento. Abbiamo anche uno Shelton ispirato, abbiamo il numero uno del mondo che sta giocando. Ogni giocatore dà il meglio di sé ed è per questo che le Finals sono uno dei tornei più difficili da vincere”.

Pubblicità

Alcaraz: “Samu Lopez è un fenomeno”

“Cerchiamo di adattarci nel miglior modo possibile a ogni superficie. Se le palle sono più grandi, se il campo è più veloce o più lento. Allo stesso tempo, provo sempre a mantenere la mia essenza, anche se a volte bisogna avere più pazienza, altre volte bisogna andare di più a rete, altre volte ancora è meglio essere più aggressivi. Si tratta semplicemente, prima di iniziare la competizione, di capire come devo giocare. E penso che stiamo capendo molto bene in ogni momento come devo farlo, tenendo a mente le caratteristiche della superficie. Sono molto felice di come mi sono evoluto, soprattutto su questo terreno. E per quanto riguarda il servizio, Samu (Lopez, ndr) è un fenomeno”.

Pubblicità

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›