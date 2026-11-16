ATP Finals: Alcaraz è devastante, Tiafoe travolto in due set

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

ATP Finals Finale Carlos Alcaraz 3 6 6 Frances Tiafoe 8 2 2 Statistiche e andamento

C.Alcaraz b. F.Tiafoe 6-2 6-2

Avviso ai naviganti: Carlos Alcaraz è un uomo in missione. L’esordio è un segnale inconfutabile delle ambizioni dello spagnolo a fare sue per la prima volta le ATP Finals e proclamarsi Maestro a Torino, con Jannik Sinner a negargli questo privilegio in finale lo scorso anno. L’onere dello sparring partner tocca a Frances Tiafoe, con il primo match del girone Ivan Lendl a terminare 6-2 6-2 in poco più di un’ora di gioco. In attesa dell’esito di Cobolli-Medvedev, lo spagnolo si porta al comando.

Pubblicità

Tranne una piccolissima frenata nell’arco del sesto game del secondo set, la prestazione di Alcaraz è stata scintillante sotto tutti i punti di vista con lo spagnolo ad optare più per la clava che per il fioretto, con il servizio a concedere poco margine all’americano. Solo la miseria di quattro game, invece, per Tiafoe che per la prima volta non strappa un set a Carlos, andando sotto 3-1 nei confronti diretti con lo spagnolo.

Primo set: Alcaraz è una furia, Tiafoe inerme

Alcaraz vince il sorteggio e scegliere di ricevere. Scelta che paga sin da subito, con Tiafoe che spara un dritto in corridoio. Complice il primo doppio fallo dell’americano, Alcaraz si spinge ai vantaggi con una grande uscita di rovescio. Altro vincente, stavolta di dritto, ed è palla break al pronti via. Frances va fuori giri e manda in rete il dritto che vale il primo strappo dell’incontro. Lo spagnolo conferma il break con un game rapidissimo caratterizzato da tutte prime palle e due ace annessi. Neanche dieci minuti di match e Big Foe sembra già spalle al muro. Lo statunitense prova anche la discesa a rete ma viene infilato dall’avversaria per il 15-30. Il murciano continua a dare delle sportellate utopisticamente contenibili e conquista due occasioni per il doppio break. Il n. 9 si salva sulla prima, ma il dritto è poco amico anche stavolta. Carlos procede immacolato al servizio: 4-0.

Pubblicità

L’Inalpi Arena capisce il momento e, ai fini dello spettacolo, prova a rincuorare Tiafoe. L’americano sentitamente ringrazia, ma deve inventarsi la qualunque per fare punto, con Alcaraz restio a mollare un 15. Il quinto game è finalmente a stelle e strisce tra l’applauso collettivo e le braccia alzate al cielo per Frances. Dopo 20’ arriva persino il primo punto in risposta, ma la marcia dello spagnolo non ravvisa battute d’arresto. Carlos si avvale delle palle nuove per chiudere 6-2 con un altro ace a 218km.

Secondo set: il match non gira per Tiafoe, prima vittoria per Alcaraz

Tiafoe parte bene nel game d’apertura di secondo set nel tentativo di non farsi travolgere dallo spagnolo. Nonostante qualche miglioria nell’andamento dello scambio, i pericoli per l’americano non si fanno attendere. Nel terzo game si va ai vantaggi, Frances è costretto a forzare e il dritto atterra di poco in corridoio. Come se non bastasse, fa autogol sulla palla break sbagliando lato a campo aperto e Alcaraz lo punisce con un lob. La conferma del break è una formalità: 3-1. Il californiano rimane in scia. Singolare episodio sul secondo punto del 3-2, con Carlos a mostrarsi umano e tirare la prima addirittura fuori dal campo.

Pubblicità

Curiosamente è lo stesso game in cui toglie il piede dall’acceleratore, subentrano le sbavature e concede ben tre palle break. Il primo colpo arriva in soccorso e si toglie dall’unico impaccio del suo match. Quando sembrava essersi aperto uno spiraglio, ecco che Alcaraz sbatte di nuovo la porta in faccia a Tiafoe, andando a strappargli la battuta per la seconda volta nel set. Il punto che lo porta a servire per il match è una delizia: dopo uno scambio estenuante, arriva un rovescio con traiettoria a rientrare che pizzica gli ultimi centimetri del campo. Il resto è pura accademia, con la stecca in risposta dello statunitense a far calare il sipario su un demoralizzante 6-2 6-2.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›