ATP Finals: Alcaraz, la missione del primo titolo parte da Tiafoe

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ATP Finals ore 14:00 Carlos Alcaraz 3 Frances Tiafoe 8 Statistiche e andamento

Nel giorno dell’esordio assoluto di Flavio Cobolli alle ATP Finals, sarà giorno di prime volte anche per Frances Tiafoe: l’americano esordirà nella sessione pomeridiana, aprendo il gruppo Lendl non prima delle ore 14:00 italiane, contro il grande favorito e attuale numero 3 del mondo Carlos Alcaraz.

Il match dei due comincerà al termine dell’altra partita azzurra del day 2: Bolelli e Vavassori, al loro ultimo torneo insieme, affrontano le teste di serie numero 3 Granollers-Zeballos. I due, che con la coppia di lingua spagnola non hanno mai vinto, proveranno a concludere al meglio la loro avventura insieme, prima di voltar pagina e dare il via a un nuovo capitolo delle loro vite sportive.

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Tiafoe, esordio da sogno con Alcaraz: la preview del match

Sarà la prima volta per Frances Tiafoe, mai prima capace di registrarsi fra i migliori 8 tennisti della stagione, la quarta per il classe 2003 murciano, ancora mai in grado di trionfare nell’appuntamento di fine anno. Su di lui, vista anche la patria comune, il discorso cominciava a farsi simile a quello fatto per anni con Nadal: la sua condizione fisica di novembre non è mai sembrata sufficiente per imporsi in un torneo dal così alto coefficiente di difficoltà. Oggi, però, è tutto diverso. Carlitos è reduce da un’annata non così provante, con diversi mesi trascorsi a recuperare dall’infortunio al polso. Che questa possa esser la chiave? Ancora non lo sappiamo. Come non conosciamo le condizioni del suo ginocchio, vistosamente fasciato nei giorni di preparazione a Torino. Nel 2023 Djokovic lo fermò in semifinale, nel 2024 non andò oltre il girone con Ruud, Rublev e Zverev, mentre lo scorso anno perse all’ultimo atto con Jannik Sinner. Insomma, le incognite nel percorso del più talentuoso giocatore al mondo sono tante.

La certezza è che dall’altra parte della rete ci sarà la testa di serie numero 7 del torneo, Frances Tiafoe. Lo statunitense può guardare al proprio curriculum per trovar fiducia: nel 2021, a Barcellona, vinse Tiafoe. Nei due seguenti incontri fra i due, Carlos non è mai stato in grado di stravincere: vittoria in 5 set allo Us Open nel 2022 e a Wimbledon 2024. I precedenti contano quel che contano, ma l’analisi di match e risultati ci dice che il tennis del giocatore a stelle e strisce è sempre stato in grado di mettere in difficoltà quello di Carlos Alcaraz. E poi, lo sappiamo, il cemento indoor non è certo la superficie migliore per lo spagnolo. Al contrario, potrebbe aiutare un Tiafoe in giornata: se c’è da rischiare, lui rischia, subendone spesso le conseguenze. Nonostante i nomi, il pronostico sembra molto lontano dall’esser netto.

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