ATP Finals, Bolelli e Vavassori partono in salita: Granollers e Zeballos vincono in due set

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Comincia con una sconfitta il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Nitto ATP Finals 2026. La coppia azzurra, testa di serie numero 5, si arrende per 6-4 6-4 in un’ora e 19 minuti allo spagnolo Marcel Granollers e all’argentino Horacio Zeballos, terzi favoriti del seeding e campioni in carica del Roland Garros. Un esordio complicato nel Gruppo Mark Woodforde, che costringe gli italiani a inseguire la qualificazione alle semifinali nelle prossime due partite.

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Il confronto aveva anche il sapore della rivincita. Bolelli e Vavassori si erano imposti proprio a Torino nella fase a gironi del 2025, oltre ad aver battuto la coppia ispano-argentina nella finale del Masters 1000 di Roma di quest’anno. Granollers e Zeballos avevano però risposto aggiudicandosi la semifinale del Roland Garros e questa volta sono riusciti a imporsi anche sul cemento dell’Inalpi Arena.

[3] M. Granollers/H. Zeballos b. [5] S. Bolelli/A. Vavassori 6-4 6-4

Tre break in apertura, poi Granollers e Zeballos prendono il controllo

L’inizio è subito movimentato. Gli azzurri cedono il servizio nel game d’apertura, ma reagiscono immediatamente procurandosi due palle del controbreak sul 15-40. Granollers e Zeballos riescono a risalire fino al 40-40, salvo poi perdere il punto decisivo, che riporta il punteggio sull’1-1.

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L’equilibrio dura però pochissimo: nel terzo game gli avversari strappano nuovamente il servizio a Bolelli e Vavassori, tornando avanti sul 2-1. È lo strappo che indirizza il primo parziale. Da quel momento entrambe le coppie difendono i propri turni di battuta, con gli italiani incapaci di costruirsi altre occasioni di break. Granollers e Zeballos amministrano il vantaggio e chiudono 6-4, sfruttando la seconda opportunità di set point.

Il secondo set si apre invece all’insegna dei servizi, con quattro game consecutivi tenuti a zero. La svolta arriva sul 2-2, quando Bolelli e Vavassori si ritrovano nuovamente in difficoltà alla battuta. Gli azzurri riescono a risalire dal 30-40 alla parità, ma perdono il punto decisivo, concedendo agli avversari il break del 3-2.

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È un altro episodio che pesa sull’economia dell’incontro. Granollers e Zeballos consolidano il vantaggio salendo sul 4-2 e non concedono più opportunità di rientrare alla coppia italiana. Bolelli e Vavassori restano in scia fino al 5-4, ma nell’ultimo game gli avversari chiudono a zero, trasformando il primo match point.

Per gli azzurri si tratta di una battuta d’arresto che non compromette ancora la qualificazione, ma riduce sensibilmente il margine d’errore. Dopo la storica semifinale raggiunta nell’edizione 2025, Bolelli e Vavassori dovranno cercare il riscatto contro le altre due coppie del girone: Christian Harrison/Neal Skupski e Kevin Krawietz/Tim Puetz.

Resta la consapevolezza di potersela giocare con tutti, come dimostrano i tre titoli conquistati nel 2026, tra cui i Masters 1000 di Miami e Roma. Ma da questo momento, per inseguire una nuova semifinale davanti al pubblico di casa, servirà cambiare passo.

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