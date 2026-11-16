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ATP Finals Finale Daniil Medvedev 5 7 6 Flavio Cobolli 6 64 3 Statistiche e andamento

TORINO – A differenza dei tre debuttanti che l’hanno preceduto, tutti più o meno già soddisfatti di essere dov’erano, dopo la sconfitta all’esordio Flavio Cobolli non si è presentato con il sorriso in conferenza stampa. Tra la presenza di Berrettini nel box e l’assenza di Sinner nel torneo, l’azzurro è stato sincero dopo una partita comunque più che discreta, dove si è trovato davanti un avversario semplicente più forte, come da sua stessa ammissione. Di seguito tutte le parole di Cobolli.

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Le emozioni del debutto contro “un avversario più forte di me”

“È stata la mia miglior stagione, sono molto orgoglioso di me stesso e credo che questa settimana per noi sia un regalo per quello che abbiamo fatto quest’anno come team, tutti insieme. Essere qui a giocare tutti insieme in questo campo, in questo stadio e con questo pubblico è una cosa che non dimenticherò mai. Sono un po’ triste per questa sconfitta, ma non è finita, ho due partite in più e continuiamo ad andare avanti.

Ci sono delle cose da migliorare in risposta, però noi come team siamo contenti della prestazione che abbiamo fatto, mi hanno comunque fatto tutti i complimenti, era una situazione difficile. Credo di aver comunque fatto una prestazione sopra la media di quello che mi aspettavo prima della partita, ma poi c’è anche l’avversario e oggi è stato più forte di me.

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Come ho dormito? In realtà ho dormito dieci ore! Quando sono teso di solito dormo male, oggi non è successo. Fin da questa mattina mi sono sentito bene, mi sono scaldato benissimo, le sensazioni erano positive, non ero nervoso. Anche quando sono entrato in campo, dopo aver toccato la prima palla – perché avevo il timore di lisciarla! – non ho sentito grande tensione, ma solo grande felicità. Però credo che la tensione non abbia influito più di tanto sul gioco, è stato più merito dell’avversario che demerito mio“.

Le difficoltà legate all’assenza di Sinner

Ti ci devi trovare in queste situazioni, in questo stadio pieno. L’assenza di Jannik a me non aiuta, mi avrebbe tolto un po’ di pressione. Sento di dover portare in alto il suo nome. Credo di aver comunque fatto una prestazione sopra la media di quello che mi aspettavo prima della partita, ma poi c’è anche l’avversario e oggi è stato più forte di me”.

“Jannik manca a tutti. A noi italiani, a livello di pressione, inconsciamente dà una grande mano fuori dal campo, si prende un po’ tutta lui la pressione di dover vincere, i fan, ecc. A noi lascia un po’ di spazio e un po’ di margine d’errore, le nostre sconfitte pesano di meno e questo durante l’anno si fa sentire. Nella seconda metà di stagione si è fatta sentire la sua assenza, ancora di più in questo torneo. A me personalmente avrebbe fatto molto comodo, sicuramente la prima partita che avrebbe fatto non sarebbe finita in questo modo. Potevo giocare molto più tranquillo, ma questa è solo una mia considerazione”.

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Cobolli-Berrettini, un rapporto che va oltre il ca

“Io e Matteo siamo sempre in contatto, non siamo soltanto colleghi ma in primis grandi amici. Parliamo un po’ di tutto, non solo di tennis, il nostro rapporto va oltre questo lavoro. Non sapevo prima delle 19.30/20 che lui sarebbe venuto, mi ha mandato un messaggio all’ultimo minuto dicendomi che ce l’avrebbe fatta, anche se sarebbe dovuto arrivare un po’ più tardi. Gli ho chiesto espressamente se gli facesse piacere fare parte del team e mi ha risposto di sì, così ho parlato con loro e ho detto loro che avevo la necessità di avere Matteo in mezzo a loro. Ho detto l’altra volta che avrei preso questo torneo come la mia Davis in singolare e lui di Coppa Davis se ne intende. Mi ha dato una grande mano, lo ringrazio per il gesto”.

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La prossima sfida contro Tiafoe

“Non l’ho visto oggi, ma lo conosco molto bene, abbiamo giocato tante volte quest’anno. È un giocatore molto forte che si esalta in questi palcoscenici, sarà una battaglia e io darò tutto come ho fatto oggi. Sarà una grande partita per entrambi, spero di avere ancora di più il pubblico dalla mia parte e di divertirmi”.

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