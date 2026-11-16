ATP Finals – Fin qui tutto regolare, Zverev e Shelton avanti. A spezzare la regolarità ci deve pensare Cobolli…

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ATP Finals 1° set Alexander Zverev 1 Ben Shelton 4 Statistiche e andamento

Avessi dovuto scommettere sui vincitori della prima giornata delle ATP Finals… avrei scommesso su Zverev contro Jodar e su Shelton contro Fils, come del resto le quote dei bookies suggerivano. La vittoria di Zverev era pagata tra 1.30 e 1.35, quella di Jodar tra 3.20 e 3.55, quella di Shelton tra 1.52 e 1.57, Fils tra 2.40 e 2.42.

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E direi che, a parte il fatto che Zverev ha vinto in 2 set, 6-4 6-4, in un’ora e 28 minuti, mentre Shelton ha impiegato un’ora e 57 minuti per dare 6-2 3-6 6-3, una grande suspense non ci sia stata in nessuno dei due duelli.

Nel primo perché Zverev serviva troppo bene perché l’esordiente Jodar, su quel campo velocissimo, potesse difendersi adeguatamente. Il tedesco ha battuto l’84% di prime palle e, quando c’è riuscito, ha vinto l’86% dei punti, quindi insomma più di 8 e mezzo su 10 (per chi non ama le percentuali…) e infatti, a guardare i punti complessivamente persi in 10 turni di battuta, sono appena 10, quindi un 15 a game.

L’unico momento in cui si è – ma solo momentaneamente – distratto è stato sul 5-4 del primo set, quando ha concesso le uniche palle break della sua partita, 15-40. Ma lì ha messo a segno tre servizi vincenti (e due erano ace: in totale ne ha fatti 10 e, se in questo campo poteva farne anche di più, nel conto dei doppi falli, zero, invece meglio non poteva) e così in un battibaleno ha portato a casa il set d’avvio.

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Direi che non c’è mai stato il dubbio che Jodar, che pure non ha demeritato se si pensa che era al suo primo duello in queste Finals ATP, potesse impensierire Zverev, il quale si è dimostrato anche particolarmente aggressivo – rispetto alle sue caratteristiche di un tempo – con la risposta di dritto ogni qual volta Jodar non ha messo dentro la prima. Infatti non sono state poche le sue risposte immediatamente vincenti.

Insomma, l’epoca dello Zverev eccessivamente attendista pare archiviata. Ricordo quando anni fa l’olimpionico svizzero Marc Rosset (campione ai Giochi di Barcellona 1992) mi disse: «Se Zverev si convince che deve giocare stando un metro più avanti di dove vorrebbe abitualmente stare sarà un tennista fortissimo… anche perché oggi è poco abituato a seguire i suoi colpi di sfondamento (servizio e rovescio) a rete e infatti è ancora spesso a disagio (non gioca certamente bene come suo fratello Misha), ma se si abituasse a giocare tante volée poi piano piano imparerebbe e diventerebbe tutt’altro giocatore».

Sicuramente in Zverev c’è stata fino a quest’anno anche grande insicurezza, ma la prima vittoria ottenuta nello Slam del Roland Garros – alla fine di una partita nella quale non fu inappuntabile, i due set persi con Cobolli furono sì merito di Flavio ma Sascha contribuì per la sua parte con un paio di… doppiette di doppi falli che certo agevolarono il nostro – sembra aver spazzato via parecchi dubbi dalla testa del tedesco.

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Tant’è che a Wimbledon, pur perdendo per la decima volta di fila con Sinner, giocò un bellissimo primo set e anche un ottimo secondo set. E poi la vittoria a Flushing Meadows – dopo il gran rischio corso con il nostro Sonego, che era giunto a due punti dalla vittoria al termine di una prestazione superba – ha fatto il resto, perché battere lo Shelton migliorato degli ultimi mesi (al rovescio e anche nelle variazioni al servizio: non si limita a spararlo sempre a tutta forza, anche se proprio ieri sera ha battuto una volta a 239 km orari, un record, ma ne varia gli angoli e gli effetti) non era una prova banale. Lo Shelton di pochi mesi prima non avrebbe battuto nei quarti neppure un Alcaraz espressosi al 75%.

Mi sbaglierò, ma se servirà così anche nel resto del torneo, secondo me Sascha Zverev vincerà per la terza volta questo Masters di fine stagione, dopo Londra e Torino 2023.

Il campo mi sembra davvero troppo veloce per Carlos Alcaraz, anche se papà Alcaraz mi ha detto che quello di Parigi La Défense era un campo perfino più veloce. Ho brevemente intercettato Carlos Alcaraz González senior davanti al Principe di Piemonte, l’hotel dove risiedono tutti i «Magnifici Otto» (anzi nove… c’è anche la riserva de Minaur che ho visto uscire dall’hotel, mentre non ho visto Taylor Fritz che magari, avendo vinto a Stoccolma il suo primo torneo indoor superando prima Musetti e poi Tirante… ha potuto prendersela più comoda).

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Ho già ricordato in più di un video YouTube del canale Ubitennis che Zverev vanta 3 vittorie su tre nei confronti diretti con Alcaraz, due ottenute proprio qui a Torino nelle Finals (2023 e 2024) e una più datata a Barcellona, e nel 2024 Carlos aveva vinto 2 Slam su 4 (gli altri li aveva vinti Jannik).

Shelton più regolare con Ferrero in panchina. Fils si sveglia troppo tardi

Il match serale Shelton-Fils è stato più interessante perché, dopo un inizio assai incerto, il francese si è ripreso ed è riuscito a dar battaglia al mancino americano, che sulla sua panchina vedeva per la prima volta accanto sia papà Bryan sia Juan Carlos Ferrero, il Pigmalione di Carlos Alcaraz.

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Non so se sia stata proprio la presenza di «Mosquito» Ferrero, ma per l’appunto la loro presenza in accoppiata ha coinciso con uno Shelton più attendista del solito, più attento a non sbagliare e meno propenso a forzare.

Tanto è che a metà del terzo set è comparsa una statistica secondo cui, su 24 scambi andati oltre i 10 palleggi, 14 li aveva vinti il mancino americano e 10 Fils. Insomma uno Shelton più regolare, meno discontinuo, più attento a limitare gli errori, potrebbe far felice Ferrero e consentirgli risultati ancora migliori di quelli che gli hanno comunque permesso di arrampicarsi sulla quarta posizione, primo degli americani.

Fils ha giocato un secondo set assai brillante, soprattutto rispetto al primo in cui, dopo aver salvato quattro palle break nel terzo game, ha però perso il servizio due volte, nel quinto e nel settimo game, rimediando un 6-2 in 40 minuti in cui pareva davvero di una categoria inferiore. Shelton aveva perso 4 punti in 4 turni di servizio e Fils 18. Una differenza abissale.

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Ma nel secondo set invece Fils è riuscito a difendere i propri servizi molto meglio e, anche se Shelton nei primi 3 turni aveva continuato sulla falsariga del primo set, anzi meglio, due game tenuti a zero e uno a 15, improvvisamente però ecco sul 3-4 il break che non ti aspetti. A quello, sul 3-5, ha fatto seguito una reazione di Shelton che si è conquistato 2 palle break per rientrare in carreggiata, ma Fils è stato bravo a salvarle.

Nel terzo set l’equilibrio si è nuovamente rotto subito, già nel secondo game con il break patito dal francese nonostante tre palle break cancellate. Non la quarta però. Sul 3-1 è stato Shelton a correre il rischio di essere ripreso, ma dopo due palle break salvate è salito ugualmente sul 4-1 e di lì a poco ha chiuso i conti.

Quindi per martedì il programma è scontato, anche se non so quale sarà il primo duello e quale il secondo: però saranno immancabilmente quello dei due sconfitti della prima giornata, una sorta di spareggio per la sopravvivenza fra Jodar e Fils, e quello fra i due vincitori della domenica d’avvio, Zverev e Shelton, per un quasi scontato passaggio alle semifinali.

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Val la pena ricordare però che proprio l’anno scorso si qualificò per le semifinali Alex de Minaur, che pure aveva addirittura perduto due match su 3, uno con Musetti e l’altro con Fritz, ma per il calcolo dei set e dei game bruciò entrambi.

Cobolli, la spinta di Torino e un sogno chiamato semifinale

Vabbè, oggi è la prima gran giornata di Cobolli e questa ha tutta l’aria – nonostante quanto appena detto sul de Minaur di un anno fa – di poter essere decisiva perché per Flavio sulla carta è certo più difficile battere Alcaraz piuttosto che Medvedev, sempre ammesso che Tiafoe sia il tennista più debole del gruppo e non è detto neppure questo.

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A giudicare dai confronti diretti anzi, con Cobolli che ha perso 4 volte su 5 con Tiafoe, il tennista meno accreditato parrebbe essere proprio il romano. Però non va sottovalutata l’energia, la carica di adrenalina con la quale Flavio scenderà in campo stasera.

Lui ha detto che le vittorie in Davis sono state i suoi momenti più belli, più belli ancora della finale raggiunta a Parigi e dei doppi quarti di finale centrati a Wimbledon, e l’altro giorno ha aggiunto: «Per queste Finals sono come la Davis!».

Insomma ci potete scommettere che darà tutto se stesso e chissà che con l’aiuto del pubblico non centri anche una o due belle vittorie, prima Medvedev stasera e poi Tiafoe venerdì, per guadagnarsi l’accesso alle agognate semifinali.

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Sarebbe un trionfo. Non credo che nessuno potrebbe pretendere di più, neppure papà coach Stefano.

Perché, diciamo la verità, se è vero che Flavio ha strameritato la qualificazione per le Finals, all’inizio dell’anno ben pochi ci avrebbero creduto. Così ben pochi un paio di anni fa avrebbero immaginato di vederlo piombare fra i primi 8 tennisti del mondo e perfino al n. 6 del mondo.

Battesse Medvedev scavalcherebbe proprio il russo e diventerebbe n. 5.

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Se penso che tutti e tre i migliori tennisti italiani, Sinner, Musetti e Cobolli, avrebbero potuto quest’anno ritrovarsi fra i primi otto del mondo a fine anno, mi… prende quasi un colpo.

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