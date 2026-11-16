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Rivincita per Kevin Krawietz e Tim Puetz che, intoccabili al servizio, nel primo match serale del Gruppo Woodforde battono senza appello i fratelli Neal Skupski e Christian Harrison – non fratelli tra loro, bensì rispettivamente degli ex pro Ken (ora suo coach) e Ryan (n. 40 in singolo e 16 in doppio, ma il coach è babbo Pat). A proposito di cose in famiglia, a essa si dedicherà il classe 1987 Puetz dal prossimo anno, chiudendo quindi la carriera senza titoli Slam. L’ultima chance un paio di mesi fa allo US Open, vanificata all’ultimo match proprio da Skupski/Harrison – rivincita sì, dunque, ma se la pesiamo è più leggera. E anche “senza appello” non è granché vero, magari si ritroveranno in finale.

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Il match

Chiusa (forse) ogni improvvida parentesi, un primo set in cui Krawietz e Puetz dimostrano di avere tutte le risposte, a partire da quel secondo game in cui Skupski si affida alla battuta per risalire lo 0-40, poi il doppio fallo a spalancare la strada agli avversari. Nella seconda partita, Kev e Puetzi sorpassano al quinto gioco: c’è ancora un doppio fallo di Skupski (il secondo e ultimo, ma ne ha commessi due più di tutti gli altri tre insieme) che pare rimediato, solo che arrivano il lobbone di Krawietz, la risposta lungolinea di Tim e una scodellata lunga dello stesso Neal. Parzialotto di otto punti a zero a chiudere la contesa senza storia: appena cinque punti vinti in risposta per Harrison e Skupski che mercoledì affronteranno quindi gli sconfitti del match di mezzogiorno, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Most valuable performance

Grande prestazione dei due tedeschi, ma ad avviso dello scrivente il migliore del match è stato un signore tra il pubblico. Di solito, quando si accorgono di essere inquadrati, gli spettatori salutano il maxischermo. Lui, invece, si è rivolto verso la telecamera. Come dovrebbe essere normale, sempre che uno non intenda fare ciao al sé stesso che nemmeno lo considera.

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