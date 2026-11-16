ATP Finals, le quote di oggi: Cobolli spacciato contro Medvedev, Alcaraz non può fermarsi contro Tiafoe

ATP Finals 1° set Carlos Alcaraz 3 Daniil Medvedev 5 Statistiche e andamento

Tempo di seconda giornata alle ATP Finals, e nuovamente tempo di pronostici e quote. Oggi con un interesse diverso perché in campo ci sarà Flavio Cobolli, unico italiano impegnato in singolare e chiamato ad una sfida tutt’altro che semplice contro Daniil Medvedev stasera alle 20.30. Già campione nel 2020 e alla settima partecipazione negli ultimi otto anni, non proprio il test più semplice di tutti. E le quote, per questa seconda giornata di ATP Finals, sembrano non dare neanche lontanamente fiducia all’azzurro.

ATP Finals: le quote di Medvedev-Cobolli

Oggettivamente Medvedev è uno dei giocatori più pericolosi su questa superficie. Che tutto è fuorché la preferita di Cobolli, tra gli otto quello a cui vengono date meno probabilità di vittoria del torneo. Eppure Flavio è qui alle ATP Finals per godersele, divertirsi e sognare, al netto di quel che dicono le quote. Che, va detto, sono decisamente nette: 1,27-3,65 su Perlaplay, 1,28-3,75 su Netwin e 1,29-3,50 su Stake. Nella migliore delle ipotesi dunque una vittoria di Cobolli al suo debutto alle Finals vale tre volte e mezzo la posta secondo le quote.

Flavio è entusiasta, sembra vivere in un sogno e le dichiarazioni di avvicinamento lo dimostrano. Al contempo, è un top 10 stabile ormai dallo scorso giugno, ha dimostrato di saper battere i più forti e di meritare di essere alle ATP Finals. Dovrà giocare a tutto braccio, rispondere con coraggio e non concedere a Medvedev di intrappolarlo nelle sue tattiche e ragnatele. Così, potrà sperare di vincere quantomeno un set. Va da sé che, se il russo fosse in una serata giusta e senza grilli per la testa, ci sarà ben poco da fare per Cobolli.

ATP Finals: le altre quote

L’altro incontro del girone, alle 14, vedrà opposti Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe. Sulla carta, la partita più netta. Lo spagnolo viene da due tornei vinti di fila, mentre nelle ultime settimane l’americano non ha brillato. Per il totale della stagione ha nettamente meritato di essere alle ATP Finals, ma le quote non gli danno praticamente neanche uno straccio di speranza in questo esordio. Alcaraz è super favorito: 1,09-7,00 su Perlaplay, 1,10-7,25 su Netwin e 1,11-6,67 su Stake. In parole povere, forse neanche un miracolo basterebbe a Tiafoe. Che però, con il suo gioco frizzante e il saper stare in campo sempre con leggerezza, sa come creare difficoltà anche ai migliori. Potrebbero esserci tanti punti spettacolari, ma è difficile dar torto alle quote.

Ci sarà anche l’esordio in doppio, contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos, di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ultimo torneo ATP insieme per i due azzurri, che alla terza qualificazione di fila alle ATP Finals, dopo il girone del 2024 e le semifinali del 2025, sognano il colpo grosso per darsi l’addio nel miglior modo possibile. Sono sfavoriti di poco, pagati circa due volte la quota contro l’1,80 medio del duo ispano-argentino. Il pronostico meno rischioso? Un approdo al match tie-break.