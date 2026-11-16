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ATP Finals Finale Daniil Medvedev 5 7 6 Flavio Cobolli 6 64 3 Statistiche e andamento

Daniil Medvedev in versione deluxe alle Nitto ATP Finals di Torino. Il russo, campione dell’evento nel 2020, ha regolato il romano in due set. Nessuna palla break offerta da Medvedev, impressionante al servizio e roccioso da fondocampo. Dopo la vittoria, Meddy è intervenuto in zona mista per rispondere alle domande dei giornalisti. Di seguito, le sue dichiarazioni.

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Medvedev risponde alle domande di Ubitennis: “Contro Alcaraz…”

“Per aggiudicarsi la vittoria non si può mai sapere, perché c’è il tie-break, e se lo perdi devi poi vincere gli altri due set. Ma stavo servendo bene e questo mi dà molta fiducia per dire: ‘Ok, se servo giusto al momento giusto, ho ottime possibilità di non subire il break’. Poi dipende ovviamente anche dall’avversario. A volte può essere in gran forma. Ti può sembrare che, ovunque tu serva, lui sia sempre lì. Oggi non è stato così. Gli ho messo molta pressione e io me ne sono tolta un bel po’ di dosso. Quindi mi sono detto: ‘Ok, devo ridurre un po’ la potenza della risposta, metterne a segno qualcuna, lottare un po’ e solo a un certo punto mettere ancora più pressione. Dopo un po’ questa strategia dovrebbe dare i suoi frutti’. Ed è proprio quello che è successo”.

“Affrontare Alcaraz in una superficie più veloce di Vienna? Penso che ci siano due realtà. La prima è che Alcaraz è un giocatore straordinario, in grado di battere chiunque e ovunque. L’anno scorso ha disputato la finale proprio qui e ha perso solo contro Jannik. Allo stesso tempo, credo che questo campo rappresenti l’occasione migliore per batterlo. Non importa se ci riuscirai o meno, perché oggi ha perso quattro game. Ma, secondo me, è l’occasione migliore per sconfiggerlo, perché potresti guadagnare qualche punto facile al servizio, magari mettere a segno qualche colpo vincente dato che il campo è veloce – cosa non facile da fare contro di lui, visto che è probabilmente il giocatore con il miglior movimento che abbiamo mai visto, insieme a Novak. Dovrò giocare al meglio e sfruttare le occasioni che mi si presenteranno”.

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“Di sicuro è stato un po’ strano giocare contro un altro italiano qui a Torino, perché Jannik c’è sempre quando c’è un torneo importante. E di solito vince quasi sempre. Ma penso che sia un bene per Torino [avere un italiano]. La gente si diverte. Jannik non c’è, quindi vanno a tifare per Flavio. Penso che sia fantastico”.

Medvedev: “Con Golubev continueremo anche l’anno prossimo”

“I miglioramenti al servizio? Non ci ho lavorato in modo specifico, l’ho sempre allenato. In generale, a volte giochi meglio, altre volte peggio. Lo stesso vale per il servizio. Mi sembra di battere al meglio sulle superfici veloci. Per quanto riguarda la mia collaborazione con Golubev, finora sta funzionando bene. Quindi, per il momento abbiamo decisamente intenzione di continuare anche l’anno prossimo”.

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