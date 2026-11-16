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ATP Finals Finale Daniil Medvedev 5 7 6 Flavio Cobolli 6 64 3 Statistiche e andamento

dal nostro inviato a Torino

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Daniil gets it done ✅



Fourth seed Medvedev beats home hope Cobolli 7-6 6-3 for an opening #NittoATPFinals win pic.twitter.com/wZctfaBPJT — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2026





Il professor Medvedev rimanda l’allievo Cobolli. Flavio fa quello che può e forse anche un po’ di più contro un giocatore che si trova decisamente a suo agio in queste condizioni, arrampicandosi al tie-break nel primo set e cedendo nel finale di partita. La presenza dell’amico fraterno Berrettini nel box – e quelle, tra gli altri, di Pennetta, Fognini e Sonego in tribuna – non sortisce l’effetto sperato: come accaduto a una marea di altri giocatori prima di lui, anche il finalista del Roland Garros resta intrappolato nella ragnatela tessuta dall’ex n. 1 del mondo, che lo batte per la terza volta su quattro lasciando per strada appena nove punti in dieci turni di battuta.

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Primo set: Medvedev inevitabile, Cobolli resta attaccato finché può

Sul volto di Flavio Cobolli si percepisce fin dall’ingresso in campo la fisiologica tensione del grande appuntamento. La bravura dell’azzurro, però, sta nel riuscire a non farsi condizionare dal prestigio del palcoscenico e a legittimare punto dopo punto la sua presenza nel torneo dei Maestri. Il livello è quello più alto che ci possa essere e Medvedev lo dimostra dai primissimi punti, servendo l’80% di prime in campo nel corso del primo set e vincendo l’82% dei punti, spegnendo sul nascere ogni speranza di Cobolli in risposta. Tolto il primo e il nono game, dove arriva a trenta, l’azzurro non vince mai più di un punto in ribattuta, complici i ritmi elevatissimi del russo che serve come un treno.

Cobolli prova a sua volta a vestire i panni del servebot quando è sotto pressione, riuscendoci praticamente sempre. Il servizio è impeccabile nel quarto e nell’ottavo gioco, con cinque palle break complessive salvate vincendo anche lo scambio più bello del match e invocando il calore del pubblico, che non vedeva l’ora di incendiarsi. Medvedev però fa il pompiere: spegne con pazienza l’entusiasmo a suon di prime e scambi lunghi e, costretto al tie-break, lo gestisce con tutta la sua esperienza restando sempre avanti nel punteggio. Difficile chiedere di più a Flavio, che cede 7-6(4) perdendo 4 punti su 6 al servizio.

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Secondo set: Medvedev spezza l’equilibrio, Cobolli si spegne nel finale

La trama della partita non cambia e il russo continua a recitare il luogo dell’antagonista senza mai mostrare un segno di cedimento. Seppur lontano dal suo prime, Medvedev fa pesare la sua esperienza e non abbassa mai l’asticella, portando Cobolli all’esasperazione tennistica. Flavio prova a cambiare qualcosa a inizio secondo set, percorrendo senza troppo successo la via della smorzata, ma resta inchiodato sulla diagonale di rovescio e non trova le contromisure per contrastare un giocatore semplicemente più forte di lui. L’ex n. 1 del mondo vince gli ultimi quattro game del match e in poco meno di un’ora e mezza legittima il suo status, rimandando Cobolli alla sfida con Tiafoe di mercoledì. Per il n. 4 del seeding, invece, ci sarà Carlos Alcaraz.

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