ATP Finals, Tiafoe: “Alcaraz come Superman. Bisogna apprezzare la grandezza”

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

ATP Finals Finale Carlos Alcaraz 3 6 6 Frances Tiafoe 8 2 2 Statistiche e andamento

Frances Tiafoe è stato spazzato via dal campo. Nel suo debutto alle Nitto ATP Finals di Torino, lo statunitense ha racimolato solamente quattro game contro un Carlos Alcaraz in forma scintillante. “Per tutta l’ora mi sono divertito un sacco”, ha dichiarato l’americano in maniera un po’ scherzosa. “È un’esperienza fantastica essere qui. L’ingresso in campo è davvero speciale. È un po’ strano uscire in campo e giocare la tua prima partita proprio contro di lui. Di solito lo si affronta nelle fasi finali. In ogni caso, qui tutto è davvero speciale”. Di seguito, tutte le parole di Tiafoe in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro Carlitos.

Pubblicità

D: A volte, guardando dall’esterno, si ha l’impressione che Alcaraz sia semplicemente inarrestabile. Hai provato anche tu questa sensazione oggi nel primo set? Quanto è difficile gestire questo tipo di situazioni?

Frances Tiafoe: “Ci sono momenti in cui è decisamente Superman e gioca in modo pazzesco. Bisogna sicuramente apprezzare la grandezza. Allo stesso tempo, non sono uno che mette qualcuno completamente su un piedistallo. Voglio dire, gli do il mio rispetto quando è dovuto, ma non voglio limitarmi a ripetere continuamente quanto sia fantastico. Prima o poi qualcuno dovrà pur batterlo”.

Giovanni Pelazzo, Ubitennis: Prima di oggi hai mai provato una sensazione simile in campo? Se sì, contro quale avversario? E se forse il tuo torneo iniziasse adesso? Il debutto non è stato proprio tra i più morbidi.

Frances Tiafoe: “Credo che ci sia un altro italiano che a volte sa giocare piuttosto bene. Carlos comunque è stato davvero molto solido. Colpiva la palla alla grande, si muoveva benissimo, cambiava direzione, giocava a ritmi altissimi e il servizio è decisamente migliorato. È stata dura. Mi ha messo davvero alle strette. Nel secondo set mi ha fatto passare un momento difficile. Ho avuto tre break point che mi avrebbero dato una possibilità, ma non li ho sfruttati. Lui ha sempre messo la prima di servizio. Ora non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserveranno le prossime due partite”.

Ubaldo Scanagatta, Ubitennis: mercoledì preferisci sfidare Cobolli, che hai battuto quattro volte su cinque, o Medvedev, contro cui hai perso sei volte su nove?

Frances Tiafoe: “È interessante come hai presentato la cosa: parli di sei su nove, ma non hai detto che ho battuto entrambi i giocatori l’ultima volta che li ho affrontati. Qua tutti sono bravi. Stiamo giocando contro i primi otto del mondo. Non ho intenzione di scegliere uno o l’altro. I due matchup sono comunque diversi. Quando giocherò contro Cobolli, il pubblico sarà dalla sua parte. Medvedev poi è un avversario tosto in qualsiasi momento, proprio come Cobolli quando è in gran forma. Non ho una risposta per te. So che vuoi qualcosa di succulento, ma non ho niente da darti (sorride, ndr)”.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›