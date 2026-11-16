ATP Finals, Vavassori: “Restiamo fiduciosi. Il doppio? Lo sport non è solo business”

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Inizia con una sconfitta l’avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Nitto ATP Finals. All’evento torinese, al quale si sono qualificati per il terzo anno consecutivo, gli azzurri, semifinalisti della scorsa edizione, si sono arresi con un doppio 6-4 contro lo spagnolo Marcel Granollers e il mancino argentino Horacio Zeballos. A seguito del match, come di consueto i due italiani – che a fine stagione si separeranno – hanno risposto alle domande dei giornalisti. Di seguito, le loro dichiarazioni.

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Bolelli: “Loro molto solidi. Peccato, ma noi restiamo sereni”

Simone Bolelli: “È un 6-4 6-4, ma secondo me non abbiamo giocato una brutta partita. Peccato per il break e contro break del primo set. Li avevamo riagganciati subito. Poi quando abbiamo subito di nuovo break è cambiata un po’ l’inerzia del set. Loro hanno giocato un’ottima partita. Molto solidi, soprattutto Granollers. Al servizio ci ha concesso poco. Resta comunque una buona prestazione. È il primo match, siamo ancora in gara. Rimaniamo sereni”.

Andrea Vavassori: “Siamo usciti a testa alta. Loro sono sempre avversari difficili. Granollers, in particolare, ha giocato un gran match al servizio. Di solito serve un po’ più piano la seconda. Anche Zeballos è un avversario molto esperto. Questa formula ci permette di rimetterci in corsa. Siamo positivi e fiduciosi. Proveremo a dare tutto nelle prossime partite per provare a qualificarci”.

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Simone Bolelli: “Il pubblico è stato spettacolare. Si sente, ci fa molto piacere e ci carica. Mercoledì avremo bisogno di ancora più tifo…”.

Andrea Vavassori: “Negli scorsi due anni il primo incontro l’abbiamo sempre vinto. Magari quest’anno porta bene averlo perso (ride, ndr)”.

Vavassori: “I singolaristi? Noi siamo con il completino in campo, loro hanno la serata di gala”

Andrea Vavassori: “Tra qualche giorno ci sarà la decisione per il prodotto del doppio 2028. Il nostro movimento sta cercando di chiedere il rispetto per la disciplina, che è la cosa più importante. Il doppio è una forma che esiste nel tennis da sempre. Lo sport non è solo business. C’è anche la tradizione, è una disciplina olimpica. Andrebbe valorizzata di più. Vediamo alcune differenze dalle piccole cose. Noi siamo con il completino in campo. Gli altri (i singolaristi, ndr) hanno la serata di gala…

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Ma non mi si fraintenda, è giusto che sia così. Non voglio mettere a confronto le due cose. Però mi piacerebbe che ci fosse un po’ più di considerazione, perché alla fine siamo le coppie più forti al mondo di una specialità difficilissima. Arrivare al top di una disciplina è sempre molto complicato. Io rispetto qualsiasi sport, anche il più piccolo. Bisogna fare tanti sacrifici e avere persone che credono in te. Noi per fortuna abbiamo un team al nostro fianco che ci ha sempre valorizzato. Sarebbe bello anche ispirare le nuove generazioni a giocare il doppio. È una strada bella come il singolare. Anche se, ripeto, non voglio far passare che questa sia una battaglia contro il singolare.

Simo è stato circa 35 al mondo in singolo, io 120, ma poi ho deciso di dedicarmi di più al doppio. Alla fine, siamo tutti un circuito itinerante con singolaristi e doppisti. Dovremmo andare di pari passo. Il singolare sarà sempre il prodotto principale e questo lo sappiamo benissimo. Noi non stiamo chiedendo quello. Vogliamo solo un po’ più di valorizzazione. Vorrei che se ne parlasse di più e che ci fossero più articoli sul tema”.

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