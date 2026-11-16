Camila Giorgi annuncia il ritorno in campo: “Un nuovo capitolo”. Nel suo team Marco Panichi

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Camila Giorgi ha temporaneamente posto fine alla sua carriera il 23 marzo 2024, disputando il suo ultimo match ufficiale nel ‘1000 di Miami, contro Iga Swiatek. Ma la tennista azzurra classe ’91 ha deciso di rimettersi in gioco, ed è pronta a scrivere un secondo splendido capitolo della sua carriera tennistica.

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Sull’account Instagram di Camila, è stato pubblicato un lungo e dettagliato comunicato, nel quale vengono resi noti i dettagli dell’avventura 2.0 di Giorgi nel mondo del tennis: “In questi due anni – dice la tennista appena atterrata a Roma – la mia vita è cambiata molto, ma il desiderio di giocare e competere non mi ha mai abbandonata. La maternità mi ha regalato un’esperienza straordinaria e oggi sento di avere le motivazioni e le energie per affrontare questa nuova sfida. So che ci sarà tanto lavoro da fare, ma ho voglia di rimettermi in gioco e di costruire, passo dopo passo, un nuovo capitolo della mia carriera”. Il team della tennista italiana sarà formato da nuovi elementi di spicco, del calibro di Ignacio Pasturi – designato alla guida tecnica -, affiancato da un preparatore atletico deluxe, Marco Panichi – il quale vanta in carriera la presenza nei team di Sinner e Djokovic.

“Il ritorno di Camila Giorgi nasce da una volontà forte – spiega il manager Fabio Tonelli – e da una scelta consapevole. Abbiamo lavorato alla costruzione di un progetto che potesse accompagnarla in questa nuova fase della carriera, mettendo insieme professionalità, competenze e una visione condivisa. Il nostro obiettivo è creare una struttura solida intorno a lei, che le consenta di concentrarsi sul lavoro in campo e di affrontare il percorso con serenità, metodo e ambizione. Siamo consapevoli che il rientro richiederà tempo e impegno, ma crediamo nelle sue qualità e nelle potenzialità di una delle tenniste italiane più brillanti degli ultimi decenni“.

L’atleta azzurra è già pronta per rimettersi al lavoro, e gli allenamenti assieme al team inizieranno con effetto immediato, svolgendosi presso il Circolo Enjoy Sporting Club, che diventerà la sede di riferimento per la preparazione tecnica e atletica in vista del ritorno alle competizioni, per il quale tuttavia non c’è ancora una data precisa.

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