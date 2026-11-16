Classifica WTA: Andreeva sale al n.2, come chiudono le italiane

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WTA Finals · Finale Finale Elina Svitolina 6 5 3 Mirra Andreeva 2 7 6 Statistiche e andamento

La stagione 2026 si chiude con il trionfo di Mirra Andreeva alle FAGE WTA Finals di Indian Wells. Grazie ai 1500 punti conquistati, la diciannovenne russa guadagna una posizione e sale al n.2, nuovo best ranking, scavalcando Aryna Sabalenka e portandosi a soli 293 punti dalla numero 1 del mondo Elena Rybakina. Sabalenka scende al n.3 dopo essere stata per più di due anni nelle prime due posizioni del ranking. Coco Gauff e Jessica Pegula restano rispettivamente al n.4 e al n.5, separate da appena tre punti. Elina Svitolina, finalista alle Finals, consolida il sesto posto, mentre Linda Noskova sale al n.7, superando Karolina Muchova, che scende all’ottavo. Nessuna variazione dalla nona alla sessantunesima posizione. Nella seconda metà della top100, il movimento più significativo è quello di Bianca Andreescu, che conquista il titolo al WTA 125 DIRECTV Open Presentado por Compesar di Sopó e guadagna 23 posizioni, passando dal n.100 al n.77. Le poche variazioni di questa settimana offrono l’occasione per confrontare la classifica di fine 2026 con quella di dodici mesi fa e vedere come sono cambiati gli equilibri del tennis femminile. La top10 presenta un volto nuovo al vertice, Elena Rybakina, che ha preso il posto di Aryna Sabalenka, n.1 a fine 2025 e ora terza, superata anche da Mirra Andreeva, che aveva chiuso la scorsa stagione al n.9. Netto l’arretramento di Iga Swiatek, scesa dal secondo al nono posto, mentre Coco Gauff e Jessica Pegula si confermano stabilmente ai vertici del ranking, con posizioni pressoché invariate rispetto a un anno fa. Tra le protagoniste della top10 di fine 2025 che oggi ne sono fuori figurano Jasmine Paolini, scesa dal n.8 al n.35, Amanda Anisimova, passata dal n.4 al n.23, Madison Keys, arretrata dal n.7 al n.19, ed Ekaterina Alexandrova, che ha perso 22 posizioni ed è ora al n.32. A prendere il loro posto sono Elina Svitolina, tornata tra le prime dieci dopo aver chiuso il 2025 al n.14, Linda Noskova, salita dal n.13 al n.7, Karolina Muchova, che ha ritrovato la top 10 dopo aver concluso la scorsa stagione al n.19, e Marta Kostyuk, protagonista di un balzo significativo che l’ha portata dal n.26 al n.10. Anche la top20 presenta diversi cambiamenti rispetto a un anno fa. Ne sono uscite Clara Tauson (ora n.58), Emma Navarro (n.27), Liudmila Samsonova (n.40) e Victoria Mboko (n.21). Tra i nuovi ingressi figurano invece Diana Shnaider (n.11), Maja Chwalinska (n.12), Iva Jovic (n.13), Alexandra Eala (n.15), Sorana Cirstea (n.16) e Leylah Fernandez (n.18).

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LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Elena Rybakina 21 8099 2 +1 Mirra Andreeva 21 7806 3 -1 Aryna Sabalenka 21 6685 4 0 Coco Gauff 21 6163 5 0 Jessica Pegula 21 6160 6 0 Elina Svitolina 21 5921 7 +1 Linda Noskova 21 4743 8 -1 Karolina Muchova 20 4665 9 0 Iga Swiatek 19 4188 10 0 Marta Kostyuk 20 3910 11 0 Diana Shnaider 23 3238 12 0 Maja Chwalinska 23 3016 13 0 Iva Jovic 22 2941 14 0 Elise Mertens 23 2540 15 0 Alexandra Eala 29 2392 16 0 Sorana Cirstea 23 2386 17 0 Naomi Osaka 20 2315 18 0 Leylah Fernandez 28 2201 19 0 Madison Keys 19 2175 20 0 Belinda Bencic 18 2168 21 0 Victoria Mboko 14 2143 22 0 Qinwen Zheng 19 2017 23 0 Amanda Anisimova 13 1963 24 0 Marie Bouzkova 23 1959 25 0 Jelena Ostapenko 22 1916 26 0 Anna Kalinskaya 20 1913 27 0 Emma Navarro 23 1819 28 0 Anastasia Potapova 21 1814 29 0 Maria Sakkari 24 1779 30 0 Nikola Bartunkova 22 1711 31 0 Ann Li 27 1681 32 0 Ekaterina Alexandrova 27 1641 33 0 Sara Bejlek 24 1614 34 0 Diane Parry 27 1521 35 0 Jasmine Paolini 21 1512 36 0 Talia Gibson 32 1342 37 0 Peyton Stearns 24 1316 38 0 Xinyu Wang 26 1288 39 0 Donna Vekic 23 1281 40 0 Liudmila Samsonova 28 1234 41 0 Ashlyn Krueger 23 1233 42 0 Daria Snigur 24 1223 43 0 Magda Linette 24 1176 44 0 Cristina Bucsa 24 1176 45 0 Kamilla Rakhimova 28 1164 46 0 Hailey Baptiste 14 1153 47 0 Kimberly Birrell 27 1146 48 0 Katerina Siniakova 20 1143 49 0 Barbora Krejcikova 20 1133 50 0 Katie Boulter 23 1125

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

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Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto restano stabili rispettivamente al n.35 e al n.74. Nessuna variazione anche per Lucrezia Stefanini, che chiude il 2026 al n.110. Lisa Pigato perde invece nove posizioni e scende al n.117. Arretrano anche Samira De Stefano (-16, n.205), Jennifer Ruggeri (-7, n.259) e Deborah Chiesa (-9, n.352). Più indietro, Miriana Tona guadagna undici posti e sale al n.372 grazie ai quarti di finale raggiunti in un torneo ITF in Messico.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 35 0 Jasmine Paolini 21 1512 74 0 Elisabetta Cocciaretto 19 931 110 0 Lucrezia Stefanini 30 696 117 -9 Lisa Pigato 25 675 135 +1 Lucia Bronzetti 33 566 157 +1 Tyra Caterina Grant 18 479 205 -16 Samira De Stefano 21 385 221 -1 Nuria Brancaccio 28 352 243 -3 Noemi Basiletti 24 318 254 0 Federica Urgesi 27 299 259 -7 Jennifer Ruggeri 22 292 274 +3 Aurora Zantedeschi 22 257 294 +3 Giorgia Pedone 27 237 298 +3 Martina Trevisan 23 234 319 +2 Francesca Pace 21 214 345 0 Alessandra Mazzola 25 192 352 -9 Deborah Chiesa 24 186 360 0 Diletta Cherubini 30 181 362 -1 Jessica Pieri 26 179 372 +11 Miriana Tona 23 172

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006, le prime dieci posizioni restano invariate anche questa settimana. Mirra Andreeva chiude la stagione al comando, davanti a Iva Jovic e Victoria Mboko, rispettivamente seconda e terza. Maya Joint completa la top10.

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Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 2 2 0 Iva Jovic 2007 13 3 0 Victoria Mboko 2006 21 4 0 Nikola Bartunkova 2006 30 5 0 Sara Bejlek 2006 33 6 0 Lilli Tagger 2008 54 7 0 Kaitlin Quevedo 2006 73 8 0 Alina Korneeva 2007 79 9 0 Tereza Valentova 2007 86 10 0 Maya Joint 2006 92

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