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Ranking

Classifica WTA: Andreeva sale al n.2, come chiudono le italiane

Sono solo 293 i punti che separano Mirra Andreeva dalla vetta. Aryna Sabalenka scende al n.3 dopo due anni consecutivi in top2. Jasmine Paolini termina la stagione al n.35

Claudio Gilardelli · 4 min di lettura
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Mirra Andreeva -WTA Finals 2026 (@ X WTA)
Mirra Andreeva -WTA Finals 2026 (@ X WTA)

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La stagione 2026 si chiude con il trionfo di Mirra Andreeva alle FAGE WTA Finals di Indian Wells. Grazie ai 1500 punti conquistati, la diciannovenne russa guadagna una posizione e sale al n.2, nuovo best ranking, scavalcando Aryna Sabalenka e portandosi a soli 293 punti dalla numero 1 del mondo Elena Rybakina. Sabalenka scende al n.3 dopo essere stata per più di due anni nelle prime due posizioni del ranking. Coco Gauff e Jessica Pegula restano rispettivamente al n.4 e al n.5, separate da appena tre punti. Elina Svitolina, finalista alle Finals, consolida il sesto posto, mentre Linda Noskova sale al n.7, superando Karolina Muchova, che scende all’ottavo. Nessuna variazione dalla nona alla sessantunesima posizione. Nella seconda metà della top100, il movimento più significativo è quello di Bianca Andreescu, che conquista il titolo al WTA 125 DIRECTV Open Presentado por Compesar di Sopó e guadagna 23 posizioni, passando dal n.100 al n.77. Le poche variazioni di questa settimana offrono l’occasione per confrontare la classifica di fine 2026 con quella di dodici mesi fa e vedere come sono cambiati gli equilibri del tennis femminile. La top10 presenta un volto nuovo al vertice, Elena Rybakina, che ha preso il posto di Aryna Sabalenka, n.1 a fine 2025 e ora terza, superata anche da Mirra Andreeva, che aveva chiuso la scorsa stagione al n.9. Netto l’arretramento di Iga Swiatek, scesa dal secondo al nono posto, mentre Coco Gauff e Jessica Pegula si confermano stabilmente ai vertici del ranking, con posizioni pressoché invariate rispetto a un anno fa. Tra le protagoniste della top10 di fine 2025 che oggi ne sono fuori figurano Jasmine Paolini, scesa dal n.8 al n.35, Amanda Anisimova, passata dal n.4 al n.23, Madison Keys, arretrata dal n.7 al n.19, ed Ekaterina Alexandrova, che ha perso 22 posizioni ed è ora al n.32. A prendere il loro posto sono Elina Svitolina, tornata tra le prime dieci dopo aver chiuso il 2025 al n.14, Linda Noskova, salita dal n.13 al n.7, Karolina Muchova, che ha ritrovato la top 10 dopo aver concluso la scorsa stagione al n.19, e Marta Kostyuk, protagonista di un balzo significativo che l’ha portata dal n.26 al n.10. Anche la top20 presenta diversi cambiamenti rispetto a un anno fa. Ne sono uscite Clara Tauson (ora n.58), Emma Navarro (n.27), Liudmila Samsonova (n.40) e Victoria Mboko (n.21). Tra i nuovi ingressi figurano invece Diana Shnaider (n.11), Maja Chwalinska (n.12), Iva Jovic (n.13), Alexandra Eala (n.15), Sorana Cirstea (n.16) e Leylah Fernandez (n.18).

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LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Elena Rybakina218099
2+1Mirra Andreeva217806
3-1Aryna Sabalenka216685
40Coco Gauff216163
50Jessica Pegula216160
60Elina Svitolina215921
7+1Linda Noskova214743
8-1Karolina Muchova204665
90Iga Swiatek194188
100Marta Kostyuk203910
110Diana Shnaider233238
120Maja Chwalinska233016
130Iva Jovic222941
140Elise Mertens232540
150Alexandra Eala292392
160Sorana Cirstea232386
170Naomi Osaka202315
180Leylah Fernandez282201
190Madison Keys192175
200Belinda Bencic182168
210Victoria Mboko142143
220Qinwen Zheng192017
230Amanda Anisimova131963
240Marie Bouzkova231959
250Jelena Ostapenko221916
260Anna Kalinskaya201913
270Emma Navarro231819
280Anastasia Potapova211814
290Maria Sakkari241779
300Nikola Bartunkova221711
310Ann Li271681
320Ekaterina Alexandrova271641
330Sara Bejlek241614
340Diane Parry271521
350Jasmine Paolini211512
360Talia Gibson321342
370Peyton Stearns241316
380Xinyu Wang261288
390Donna Vekic231281
400Liudmila Samsonova281234
410Ashlyn Krueger231233
420Daria Snigur241223
430Magda Linette241176
440Cristina Bucsa241176
450Kamilla Rakhimova281164
460Hailey Baptiste141153
470Kimberly Birrell271146
480Katerina Siniakova201143
490Barbora Krejcikova201133
500Katie Boulter231125

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

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Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto restano stabili rispettivamente al n.35 e al n.74. Nessuna variazione anche per Lucrezia Stefanini, che chiude il 2026 al n.110. Lisa Pigato perde invece nove posizioni e scende al n.117. Arretrano anche Samira De Stefano (-16, n.205), Jennifer Ruggeri (-7, n.259) e Deborah Chiesa (-9, n.352). Più indietro, Miriana Tona guadagna undici posti e sale al n.372 grazie ai quarti di finale raggiunti in un torneo ITF in Messico.

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
350Jasmine Paolini211512
740Elisabetta Cocciaretto19931
1100Lucrezia Stefanini30696
117-9Lisa Pigato25675
135+1Lucia Bronzetti33566
157+1Tyra Caterina Grant18479
205-16Samira De Stefano21385
221-1Nuria Brancaccio28352
243-3Noemi Basiletti24318
2540Federica Urgesi27299
259-7Jennifer Ruggeri22292
274+3Aurora Zantedeschi22257
294+3Giorgia Pedone27237
298+3Martina Trevisan23234
319+2Francesca Pace21214
3450Alessandra Mazzola25192
352-9Deborah Chiesa24186
3600Diletta Cherubini30181
362-1Jessica Pieri26179
372+11Miriana Tona23172

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006, le prime dieci posizioni restano invariate anche questa settimana. Mirra Andreeva chiude la stagione al comando, davanti a Iva Jovic e Victoria Mboko, rispettivamente seconda e terza. Maya Joint completa la top10.

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PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20072
20Iva Jovic200713
30Victoria Mboko200621
40Nikola Bartunkova200630
50Sara Bejlek200633
60Lilli Tagger200854
70Kaitlin Quevedo200673
80Alina Korneeva200779
90Tereza Valentova200786
100Maya Joint200692

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Giocatori
Jasmine Paoliniaryna sabalenkaElena RybakinaMirra Andreeva
Argomenti
wta ranking
Ambito
WTA

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