Classifica WTA: Andreeva sale al n.2, come chiudono le italiane

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La stagione 2026 si chiude con il trionfo di Mirra Andreeva alle FAGE WTA Finals di Indian Wells. Grazie ai 1500 punti conquistati, la diciannovenne russa guadagna una posizione e sale al n.2, nuovo best ranking, scavalcando Aryna Sabalenka e portandosi a soli 293 punti dalla numero 1 del mondo Elena Rybakina. Sabalenka scende al n.3 dopo essere stata per più di due anni nelle prime due posizioni del ranking. Coco Gauff e Jessica Pegula restano rispettivamente al n.4 e al n.5, separate da appena tre punti. Elina Svitolina, finalista alle Finals, consolida il sesto posto, mentre Linda Noskova sale al n.7, superando Karolina Muchova, che scende all’ottavo. Nessuna variazione dalla nona alla sessantunesima posizione. Nella seconda metà della top100, il movimento più significativo è quello di Bianca Andreescu, che conquista il titolo al WTA 125 DIRECTV Open Presentado por Compesar di Sopó e guadagna 23 posizioni, passando dal n.100 al n.77. Le poche variazioni di questa settimana offrono l’occasione per confrontare la classifica di fine 2026 con quella di dodici mesi fa e vedere come sono cambiati gli equilibri del tennis femminile. La top10 presenta un volto nuovo al vertice, Elena Rybakina, che ha preso il posto di Aryna Sabalenka, n.1 a fine 2025 e ora terza, superata anche da Mirra Andreeva, che aveva chiuso la scorsa stagione al n.9. Netto l’arretramento di Iga Swiatek, scesa dal secondo al nono posto, mentre Coco Gauff e Jessica Pegula si confermano stabilmente ai vertici del ranking, con posizioni pressoché invariate rispetto a un anno fa. Tra le protagoniste della top10 di fine 2025 che oggi ne sono fuori figurano Jasmine Paolini, scesa dal n.8 al n.35, Amanda Anisimova, passata dal n.4 al n.23, Madison Keys, arretrata dal n.7 al n.19, ed Ekaterina Alexandrova, che ha perso 22 posizioni ed è ora al n.32. A prendere il loro posto sono Elina Svitolina, tornata tra le prime dieci dopo aver chiuso il 2025 al n.14, Linda Noskova, salita dal n.13 al n.7, Karolina Muchova, che ha ritrovato la top 10 dopo aver concluso la scorsa stagione al n.19, e Marta Kostyuk, protagonista di un balzo significativo che l’ha portata dal n.26 al n.10. Anche la top20 presenta diversi cambiamenti rispetto a un anno fa. Ne sono uscite Clara Tauson (ora n.58), Emma Navarro (n.27), Liudmila Samsonova (n.40) e Victoria Mboko (n.21). Tra i nuovi ingressi figurano invece Diana Shnaider (n.11), Maja Chwalinska (n.12), Iva Jovic (n.13), Alexandra Eala (n.15), Sorana Cirstea (n.16) e Leylah Fernandez (n.18).
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Elena Rybakina
|21
|8099
|2
|+1
|Mirra Andreeva
|21
|7806
|3
|-1
|Aryna Sabalenka
|21
|6685
|4
|0
|Coco Gauff
|21
|6163
|5
|0
|Jessica Pegula
|21
|6160
|6
|0
|Elina Svitolina
|21
|5921
|7
|+1
|Linda Noskova
|21
|4743
|8
|-1
|Karolina Muchova
|20
|4665
|9
|0
|Iga Swiatek
|19
|4188
|10
|0
|Marta Kostyuk
|20
|3910
|11
|0
|Diana Shnaider
|23
|3238
|12
|0
|Maja Chwalinska
|23
|3016
|13
|0
|Iva Jovic
|22
|2941
|14
|0
|Elise Mertens
|23
|2540
|15
|0
|Alexandra Eala
|29
|2392
|16
|0
|Sorana Cirstea
|23
|2386
|17
|0
|Naomi Osaka
|20
|2315
|18
|0
|Leylah Fernandez
|28
|2201
|19
|0
|Madison Keys
|19
|2175
|20
|0
|Belinda Bencic
|18
|2168
|21
|0
|Victoria Mboko
|14
|2143
|22
|0
|Qinwen Zheng
|19
|2017
|23
|0
|Amanda Anisimova
|13
|1963
|24
|0
|Marie Bouzkova
|23
|1959
|25
|0
|Jelena Ostapenko
|22
|1916
|26
|0
|Anna Kalinskaya
|20
|1913
|27
|0
|Emma Navarro
|23
|1819
|28
|0
|Anastasia Potapova
|21
|1814
|29
|0
|Maria Sakkari
|24
|1779
|30
|0
|Nikola Bartunkova
|22
|1711
|31
|0
|Ann Li
|27
|1681
|32
|0
|Ekaterina Alexandrova
|27
|1641
|33
|0
|Sara Bejlek
|24
|1614
|34
|0
|Diane Parry
|27
|1521
|35
|0
|Jasmine Paolini
|21
|1512
|36
|0
|Talia Gibson
|32
|1342
|37
|0
|Peyton Stearns
|24
|1316
|38
|0
|Xinyu Wang
|26
|1288
|39
|0
|Donna Vekic
|23
|1281
|40
|0
|Liudmila Samsonova
|28
|1234
|41
|0
|Ashlyn Krueger
|23
|1233
|42
|0
|Daria Snigur
|24
|1223
|43
|0
|Magda Linette
|24
|1176
|44
|0
|Cristina Bucsa
|24
|1176
|45
|0
|Kamilla Rakhimova
|28
|1164
|46
|0
|Hailey Baptiste
|14
|1153
|47
|0
|Kimberly Birrell
|27
|1146
|48
|0
|Katerina Siniakova
|20
|1143
|49
|0
|Barbora Krejcikova
|20
|1133
|50
|0
|Katie Boulter
|23
|1125
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto restano stabili rispettivamente al n.35 e al n.74. Nessuna variazione anche per Lucrezia Stefanini, che chiude il 2026 al n.110. Lisa Pigato perde invece nove posizioni e scende al n.117. Arretrano anche Samira De Stefano (-16, n.205), Jennifer Ruggeri (-7, n.259) e Deborah Chiesa (-9, n.352). Più indietro, Miriana Tona guadagna undici posti e sale al n.372 grazie ai quarti di finale raggiunti in un torneo ITF in Messico.
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|35
|0
|Jasmine Paolini
|21
|1512
|74
|0
|Elisabetta Cocciaretto
|19
|931
|110
|0
|Lucrezia Stefanini
|30
|696
|117
|-9
|Lisa Pigato
|25
|675
|135
|+1
|Lucia Bronzetti
|33
|566
|157
|+1
|Tyra Caterina Grant
|18
|479
|205
|-16
|Samira De Stefano
|21
|385
|221
|-1
|Nuria Brancaccio
|28
|352
|243
|-3
|Noemi Basiletti
|24
|318
|254
|0
|Federica Urgesi
|27
|299
|259
|-7
|Jennifer Ruggeri
|22
|292
|274
|+3
|Aurora Zantedeschi
|22
|257
|294
|+3
|Giorgia Pedone
|27
|237
|298
|+3
|Martina Trevisan
|23
|234
|319
|+2
|Francesca Pace
|21
|214
|345
|0
|Alessandra Mazzola
|25
|192
|352
|-9
|Deborah Chiesa
|24
|186
|360
|0
|Diletta Cherubini
|30
|181
|362
|-1
|Jessica Pieri
|26
|179
|372
|+11
|Miriana Tona
|23
|172
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Nel ranking riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006, le prime dieci posizioni restano invariate anche questa settimana. Mirra Andreeva chiude la stagione al comando, davanti a Iva Jovic e Victoria Mboko, rispettivamente seconda e terza. Maya Joint completa la top10.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|2
|2
|0
|Iva Jovic
|2007
|13
|3
|0
|Victoria Mboko
|2006
|21
|4
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|30
|5
|0
|Sara Bejlek
|2006
|33
|6
|0
|Lilli Tagger
|2008
|54
|7
|0
|Kaitlin Quevedo
|2006
|73
|8
|0
|Alina Korneeva
|2007
|79
|9
|0
|Tereza Valentova
|2007
|86
|10
|0
|Maya Joint
|2006
|92
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