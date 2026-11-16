Claudio Pistolesi: “Due su otto alle ATP Finals arrivano dai college USA: la direzione è quella” [ESCLUSIVA]

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A margine dell’evento “Come si coltiva il talento? Top player, top coach e top manager a confronto” organizzato da I Tennis Foundation a Torino, il noto coach italiano Claudio Pistolesi, partner della Fondazione, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Ubitennis. Ecco le sue dichiarazioni.

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Claudio, perchè da tempo hai scelto di sostenere le iniziative di I Tennis Foundation?

“Certamente le iniziative di questa fondazione hanno dietro valori importanti: vedo molto impegno per il bene dei ragazzi che sono sempre il bene più prezioso che abbiamo”.

Parlando di ATP Finals, chi è il tuo favorito di quest’anno?

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“Zverev e Alcaraz, penso che sia una cosa fra loro, ma forse Zverev lo vedo un po’ più avanti, hanno giocato contro, mi ricordo già qui a Torino, e ha vinto Zverev, quindi indoor, sul veloce Alcaraz un 5% lo perde, e a quei livelli il 5% può essere decisivo. E poi sono molto ammirato da quello che ha fatto Zverev, dalla sua storia, che lo ha visto convivere con il diabete, quindi è un esempio, ha una fondazione anche per tanti che soffrono della stessa malattia, è il numero uno del mondo, quindi ha tanto significato la sua presenza in queste ATP Finals. Per me poi venire qui è un corso di aggiornamento, perché è un antidoto contro la vecchiaia, non fisica ma del mio lavoro, perché è il miglior corso di aggiornamento possibile, sono solo partite fra gente che è fra i primi otto del mondo, e solo qui succede”.

Cobolli non ha niente da perdere: per i bookmakers è il giocatore con meno possibilità di vittoria finale…

“A me questa frase che si dice sempre “non hai niente da perdere” non mi ha mai convinto, perché nel tennis comunque devi giocare una partita e la puoi vincere o perdere. Quindi comunque te la devi giocare, e poi in questa specifica situazione il palcoscenico è talmente importante che può influire, bisogna vedere come girano le partite, come vengono affrontate emotivamente da ognuno dei giocatori. E un altro fatto importante che volevo segnalare, vivendo negli Stati Uniti, è che due su otto sono giocatori che provengono dai college americani, che sono Shelton e Jodar. Quindi questo è di gran lunga un segnale del fatto che si sta andando in questa direzione, secondo me in futuro ce ne saranno molti di più, sono cambiate le regole lì e la presenza di questi due secondo me è molto significativa per la lettura del tennis moderno di oggi”.

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Perchè crescere nei college funziona?

“Sono strutture che danno più possibilità, sono anche uno strumento di crescita economica per finanziarsi l’ attività tennistica che, come sappiamo, è carissima all’inizio. Non tutti, anzi quasi nessuno ha i mezzi. Peraltro, proprio I Tennis Foundation mette a terra un importante operato in questo senso”.

Come valuti le possibilità dell’Italia in Coppa Davis?

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“Con questa formula penso che chi ha il doppio forte abbia un vantaggio, quindi i doppi saranno importantissimi. L’anno scorso l’abbiamo vinta senza aver bisogno del doppio, questo dobbiamo ricordarlo perché Berrettini e Cobolli hanno fatto un’impresa, veramente era Roma contro il resto del mondo, e hanno vinto senza mai bisogno del doppio. Questo forse è difficile che capiti di nuovo. Può darsi che ci sia bisogno dei doppi, e noi abbiamo un doppio fortissimo, tra l’altro Simone Bolelli è stato mio allievo, è bellissimo vederlo ancora in pista vent’anni dopo…”.

Come hai accolto la notizia che Simone e Andrea si separeranno dall’anno prossimo?

“A un certo punto separarsi è fisiologico, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno: hanno fatto tanto, hanno fatto quattro anni insieme, delle finali Slam, hanno vinto Roma quest’anno, già solo il fatto di aver vinto Roma è un fatto storico. Quindi è comunque una storia bellissima, come tutto quello che succede nella vita c’è un inizio e una fine, ma io quest’occasione la vedo come una festa, un’opportunità di celebrare quello che hanno fatto. Per la media, loro due insieme sono durati tanto”.

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