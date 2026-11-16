Coppa Davis, Spagna senza Davidovich Fokina: ecco chi lo sostituisce

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La Spagna perde il suo numero tre in vista delle Finals di Coppa Davis. Alejandro Davidovich Fokina, campione del recente Masters 1000 di Shanghai, ha infatti annunciato il proprio forfait per l’appuntamento di Bologna.

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🚨 I Daniel Mérida sustituye a Alejandro Davidovich por problemas físicos en la Final 8 de Copa Davis



El madrileño llegará asentado en el Top-50 mundial y siendo uno de los protagonistas del triunfo de España frente a Chile el pasado septiembre



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«È stata una stagione complicata a livello fisico, mi sono dovuto fermare più volte per infortuni – ha spiegato Alejandro – e il mio corpo ha bisogno di recuperare».

La notizia non arriva del tutto inaspettata, considerando che Davidovich Fokina aveva già rinunciato al Masters 1000 di Parigi.

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Per sostituirlo, l’Armada ha convocato Daniel Mérida, protagonista quest’anno di una notevole crescita che lo ha portato a ridosso dei primi 50 del ranking ATP.

Difficilmente, tuttavia, il nuovo convocato sarà chiamato a scendere in campo, considerando che capitan David Ferrer potrà contare – salvo imprevisti – su Carlos Alcaraz e Rafael Jodar per tentare di riportare l’Insalatiera in Spagna.

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