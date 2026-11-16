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Servizio Postale – Flavio, non aver paura di tirare questo calcio di rigore

Da Gazzelle a Francesco De Gregori, passando per Trigoria e la Curva Sud. Una lettera a Flavio Cobolli, perché alle ATP Finals non deve sostituire Sinner, salvare il tennis italiano o dimostrare qualcosa a qualcuno. Deve soltanto ricordarsi perché ha cominciato a giocare.

Carlo Galati · 7 min di lettura
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Servizio Postale - la rubrica di Carlo Galati

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Servizio Postale è una rubrica settimanale di Ubitennis che prende la forma di una lettera aperta indirizzata a un protagonista del mondo del tennis. Uno spazio dal taglio personale, ironico e, quando serve, anche scanzonato, per raccontare personaggi, storie e vicende andando oltre risultati e cronache. Un appuntamento nel quale alternare riflessioni, provocazioni, critiche e qualche sorriso, con il tono diretto e informale di una corrispondenza che non cerca necessariamente una risposta. A volte affettuosa, altre pungente, sempre libera. Perché anche gli argomenti apparentemente meno importanti meritano di essere trattati con la giusta importanza, senza per questo prendersi troppo sul serio.

Consentimi due righe, Flavio.

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