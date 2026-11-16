Gipo Arbino: “Alcaraz ovvio favorito, ma attenti a Shelton” [ESCLUSIVA]

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ATP Finals Finale Ben Shelton 4 6 3 6 Arthur Fils 7 2 6 3 Statistiche e andamento

A margine delle Nitto ATP Finals, sabato scorso presso Fiorfood alla Galleria San Federico di Torino si è svolto l’evento “Come si coltiva il talento? Top player, top coach e top manager a confronto” organizzato dalla “I Tennis Foundation”, organizzazione benefica con sede nel capoluogo piemontese che si pone l’obiettivo di fornire una possibilità di riscatto sociale e sportivo attraverso la formazione scolastica e tennistica a giovani talenti provenienti da contesti svantaggiati.

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Nel corso della giornata, che ha visto l’intervento di campioni come Larisa Iapichino, Ivan Ljubicic e il torinesissimo Lorenzo Sonego, Ubitennis ha avuto l’opportunità di scambiare due battute con Gipo Arbino, ex coach storico di Sonego e ora impegnato a contribuire alla crescita del 21enne Filippo Romano, n. 240 ATP di Sarzana, recente vincitore del Challenger di Firenze.

È il sesto anno che viviamo le ATP Finals qui a Torino e quest’anno sono un po’ particolari: sappiamo che non c’è Sinner, però c’è Cobolli. Cosa ti aspetti da Flavio? Il fatto di non partire con i favori del pronostico può aiutarlo?

GIPO ARBINO: “L’ho visto qui domenica, ho seguito i suoi allenamenti, che ha iniziato molto gradualmente. Lo vedo molto centrato, molto determinato. Io tifo per lui e sono convinto che arrivi secondo nel suo gruppo.”

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Sbilànciati: chi vince? Alcaraz?

GIPO ARBINO: “Sì. Però ho visto molto bene Shelton. L’ho visto allenarsi e devo dire che ha fatto un grande salto di qualità dal punto di vista della risposta e del rovescio. È più continuo, più solido, però va un po’ troppo poco a rete.”

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E l’innesto di Ferrero?

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GIPO ARBINO: “Penso che ci sia tutto da guadagnare, anche perché ho visto [lui e il padre di Shelton, Bryan] lavorare insieme. Mi sembrano due persone talmente di classe e di intelligenza che possono benissimo convivere, perché sanno rispettarsi l’un l’altro.”

Sulla Coppa Davis della prossima settimana: quest’anno è più difficile degli altri anni?

GIPO ARBINO: “Abbiamo una rosa talmente vasta di giocatori che, con il doppio che abbiamo, possiamo fare qualsiasi risultato, perché c’è un’intercambiabilità enorme. Sono fiducioso, anche se quest’anno c’è la Spagna. La Spagna è in forze e quindi diventa più difficile, però non si sa mai.”

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L’ultima domanda è sul tuo [Filippo] Romano, visto che avete vinto un Challenger di recente. Sta crescendo il ragazzo, piano piano?

GIPO ARBINO: “Sì, il ragazzo sta crescendo. Dà dei segnali a spizzichi, perché mi vince questo torneo, poi mi fa due primi turni. È un ragazzo che ha tantissime qualità, ma, a vederlo, è strano: un gigante che gioca bene, che tira forte, è insicuro. Di conseguenza è difficile fargli credere che è forte o che può fare dei buonissimi risultati. Sto cercando di lavorare più fuori dal campo che in campo con lui, per renderlo più sicuro di sé, perché penso che quella sia la strada.”

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