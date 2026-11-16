Guto e Sesko: dagli Slam juniores alle Finals di Torino

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Attesa finita. L’Inalpi Arena accoglie migliaia di tifosi per il day 1 delle ATP Finals di Torino. Ma tra i protagonisti, non spiccano soltanto gli otto fuoriclasse in lizza per il titolo di “Maestro”. Tra un match ed un altro, sui campi d’allenamento dello splendido impianto piemontese, sono due, i baby fenomeni a rubare la scena.

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Ziga Sesko, i primati e la collaborazione con Piatti



Oggi numero 3 della classifica ITF, Ziga Sesko arriva a Torino come secondo grande nome nella lista degli sparring partners, con appena qualche attenzione in meno del compagno di doppio.

Nato a Hrastnik, in Slovenia, il 27 luglio 2008, racconta d’essersi avvicinato al tennis grazie al padre, ex giocatore di tennis tavolo, e lontano parente del ben più noto Benjamin Sesko, calciatore attualmente in forza al Manchester United.

Dopo il primo grande titolo in doppio vinto insieme a Yannik Alvarez, nel gennaio 2026 al J300 Traralgon International arriva il trofeo d’esordio della coppia Sesko-Miguel. Appena due settimane dopo, lo sloveno conquista le luci della ribalta anche in singolare: battendo Miguel e 3 delle prime 4 teste di serie, Sesko conquista l’Australian Open Junior, diventando il primo sloveno della storia a vincere una finale maschile, in singolare o in doppio, di un torneo del Grande Slam Juniores.

“Mi piace molto andare in avanti: ho uno stile di gioco aggressivo e una volée abbastanza buona” dirà a primato conquistato.

Per lungo tempo alla corte di Riccardo Piatti nel suo centro a Bordighera, il 13 luglio è arrivato l’esordio in un tabellone principale ATP: nessuna difficoltà, però, per Merida, vincitore 6-4 6-1.

Appena qualche settimana dopo, la sfida al nome più importante della sua carriera, al primo turno del Challenger di Manacor: sconfitta per 6-2 6-2 con Alexandre Muller.

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Ma come gioca Sesko?

192 centimetri, un tentennante rovescio bimane e una buona mano destra, fanno da base al più moderno dei giocatori: gran servizio, gioco offensivo e non una gran voglia di scambiare a lungo da fondocampo.

In difficoltà quando servirebbe trovar profondità sulla diagonale sinistra, e ancora in cerca di quel spavaldo coraggio che necessiterebbe un gioco come il suo: colpevole nel non aver dimostrato, almeno fra i grandi, quella voglia di verticalità che tanto predicava ai primi successi Junior.

Il dritto, invece, sembra un colpo ben costruito: ricco di spin e spesso profondo, è l’arma che utilizza per ribaltare l’inerzia dello scambio.

Nel suoi primi giorni trascorsi nel capoluogo piemontese, Sesko ha avuto l’onore, e l’onere, di scaldare i motori pre-torneo di Flavio Cobolli: grande lavoro sull’approccio alla rete, sul gioco di volo e sulle soluzioni in risposta, fra tante risate e un Cobolli auto-punitivo con forzati piegamenti dopo ogni errore.

Meno rilassato Frances Tiafoe, nel giorno del suo esordio assoluto alle Finals: tanto, tantissimo tempo trascorso a colpire a due mani, cercando il fondo del campo e una diagonale sempre più stretta.

Con Daniil Medvedev meno colpi a rimbalzo e più servizio-risposta: il russo ha provato le diverse soluzioni in battuta, capendo distanze e velocità del campo d’allenamento allestito nella zona del Fan Village.

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In Sesko, l’attitudine del doppista è evidente: perché possa cominciare a sfruttare al meglio le proprie armi anche quando solo in campo, servirà sviluppare intraprendenza e migliorare l’ancora troppo discontinuo colpo bimane, oltre a un’intelligenza tattica ancora tutta da costruire.

A Torino, per il primo approccio con i più forti di tutti, provando a diventare grande per davvero.

“Come si chiama il ragazzo?”

Carlitos Alcaraz lo conosceva appena, poi lo ha visto colpire e al proprio team chiesto: “Come si chiama il ragazzo?”. Il suo nome è Guto, o meglio, Luís Augusto “Guto” Queiroz Miguel. Nato in Brasile poco più di diciassettenne anni fa, attuale numero 1 del ranking “Boys” e vincitore di diversi Slam Junior. Il fenomeno sudamericano è sbarcato alle Finals di Torino con l’arduo compito di tenere alti i giri del motore degli 8 maestri presenti nel capoluogo piemontese per contendersi uno dei titoli più ambiti dell’intero calendario. Assieme a Ziga Sesko – altro baby fenomeno – ha sollevato il trofeo di Wimbledon in doppio nell’ultima edizione, e sia lo sloveno che il brasiliano stanno rubando la scena in quel dell’Inalpi Arena.

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APRENDENDO MUITO! 🎾



O brasileiro Guto Miguel, número 1 do ranking juvenil, foi convidado para o ATP Finals para treinar com alguns dos tenistas classificados para o torneio. Hoje, foi a vez de dividir a quadra com ninguém menos que Carlos Alcaraz! E, claro, não faltou aquele… pic.twitter.com/cRsqJpcJ6B — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) November 15, 2026

Doppia seduta per Guto

Guto ha già speso parecchie ore in campo assieme ai campionissimi, che fanno a gara per accaparrarselo nelle sessioni d’allenamento programmate. Tre edizioni or sono, gli spalti torinesi conoscevano la stella di Rio, Joao Fonseca. Adesso il Brasile pare aver trovato un predestinato 2.0 capace di rapire lo sguardo del pubblico. Il dritto tuona come quello di Joao, ma la stazza di Guto, paragonata al Fonseca diciassettenne, sembra già di gran lunga superiore. Un’intensa sessione, al mattino, sul campo Sebastopoli, assieme al 7 volte Slam; per poi ritornare qualche ora dopo sul Fan Village Court, colpendo ad alto ritmo con l’idolo del pubblico, Flavio Cobolli. Il classe 2009 stupisce in entrambe le sessioni, tenendo un livello altissimo, mettendo più volte in difficoltà l’azzurro, che ricordiamo esordirà nella sessione serale di lunedì 16 novembre, contro Daniil Medvedev.

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Pietro Sanò e Roman Bongiorno

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