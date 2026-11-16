Kalinskaya ha detto sì: matrimonio in vista con Tomas Ferrari

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

Probabilmente Nick Kyrgios è da annoverare tra le eccezioni, ma evidentemente ad Anna Kalinskaya piacciono sportivi e soprattutto riservati. Dopo la chiacchierata love story con Jannik Sinner, iniziata nella primavera 2024 e terminata a gennaio 2025, la tennista russa ha definitivamente voltato pagine e trovato l’uomo della sua vita con cui ha annunciato di voler convolare a nozze. La diretta interessata ha diffuso la notizia tramite il suo account ufficiale Instagram con un’istantanea dove si immortala un bacio con il partner. E la poco fraintendibile didascalia: “Non vedo l’ora che arrivi il nostro prossimo capitolo” accompagnata da un cuore e l’emoji di un anello. Tantissime le colleghe, tra cui Sabalenka ed Andreeva, a complimentarsi per il lieto evento.

Pubblicità

Mentre Jannik Sinner nicchia e non rilascia dichiarazioni ufficiali in merito alla sua attuale situazione sentimentale con la modella danese Laila Hasanovic, il promesso sposo dell’ex Kalinskaya è Tomas Ferrari. Che, come il campione altoatesino, preferisce un profilo basso. Basti pensare che l’argentino nato negli USA ha un profilo Instagram chiuso e di lui si sa solo che ha avuto un passato come atleta non professionistico. Non solo, perché attualmente è un Chartered Financial Analyst (Analista Finanziario Certificato) presso la WE Family Offices.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›