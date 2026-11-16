LIVE ATP Finals: Alcaraz schianta Tiafoe in 1h09′! In serata Cobolli

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Il voto dei lettori, set per setAlcaraz-Tiafoe
- 2° set · l'ha vinto Alcaraz (pochi voti per le percentuali)
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Appuntamento alle 20:30 per Medvedev-Cobolli
Amiche e amici di Ubitennis, ci lasciamo per qualche ora per ritrovarci verso le 20:30, quando è previsto l’inizio dell’incontro tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev.
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Alcaraz: "Grato e felice di essere a Torino"
“È stato difficile preparare questo match perché con lui ho sempre giocato partite dispendiose, quindi ho dovuto giocare al meglio su ogni punto. Quando vengo qui, ma in generale in Italia, mi sento amato. Amo la gente, amo la città. Tutti i giocatori vorrebbero essere qui a Torino, sono molto grato e felice di aver potuto giocare qui”.
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6-26-2
Alcaraz schianta Tiafoe!
Carlos Alcaraz chiude i conti contro Frances Tiafoe e si impone con il punteggio di 6-2 6-2 in 1h09′. Anche nell’ultimo game al servizio lo spagnolo dà spettacolo con un lungolinea difensivo che si trasforma in vincente, mentre il punto sul match arriva con la stecca dello statunitense.
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6-25-2
Secondo break di Alcaraz!
Frances Tiafoe è più attivo del primo set, ma se Carlos Alcaraz gioca così non ce n’è per nessuno. Lo statunitense sbaglia qualcosa di troppo, ma ‘Carlitos’ certifica il secondo break con un rovescio lungolinea in controbalzo da spellarsi le mani. E ora va a servire per il match.
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6-24-2
Alcaraz, tre palle break salvate
Tiafoe tenta il tutto per tutto in game molto complicato per Alcaraz, che deve salvare tre palle break. Ma alla fine lo spagnolo tiene il servizio
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6-23-2
Tiafoe accorcia le distanze
Con un game solido l’americano resta a ruota
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6-23-1
Alcaraz conferma il break
Lascia per strada un paio di ’15’ Carlos Alcaraz, che come spesso gli capita sbaglia un paio di colpi per ‘vanità’ per così dire. Frances Tiafoe non riesce comunque ad arrivare ai vantaggi.
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6-22-1
Break di Alcaraz nel secondo set
È il solito Frances Tiafoe, che alterna momenti di grande tennis ad altri in cui per uscire dallo scambio sbaglia a ripetizione. Ne approfitta Carlos Alcaraz, che conquista la palla break e allunga. A risultare decisivo, a conti fatti, l’ultimo punto in cui lo statunitense sbaglia a fare la contro-smorzata e subisce il lob di ‘Carlitos’.
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6-21-1
Alcaraz risponde subito
Carlos Alcaraz continua a martellare senza sosta nei propri turni di battuta e in avvio di secondo set tiene bene a zero. Si scambia poco, anche perché tutte le risposte di Frances Tiafoe terminano lunghe o sulla rete.
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6-20-1
Tiafoe parte bene
Frances Tiafoe rimette piede in campo dopo la scoppola del primo set e tiene bene il turno di battuta, approfittando delle risposte non precise di Carlos Alcaraz alle sue prime di servizio.
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6-2
Alcaraz vince il primo set contro Tiafoe!
Chiude nel miglior modo possibile Carlos Alcaraz, che non ha problemi a tenere il turno di battuta una volta andato a servire per il set e rifila un netto 6-2 a Frances Tiafoe in appena 27′.
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5-2
Tiafoe rimane aggrappato
Prova a stare aggrappato al set Frances Tiafoe, che è bravo a tenere in campo una demi-volée a rete tra le altre cose e a tenersi a galla con il servizio. Ora però Carlos Alcaraz va a servire per il set.
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5-1
Alcaraz va come un treno
Mantiene le distanze di sicurezza Carlos Alcaraz, che perde giusto un ’15’ a causa di una risposta stretta e insidiosa di Frances Tiafoe, ma continua a essere costante con la prima di servizio e quando può – come in un paio di occasioni – accelera in lungolinea.
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4-1
Tiafoe muove il punteggio
Conquista il primo game del match Frances Tiafoe, a cui è bastato infilare la prima per trovare due punti facili in avvio. Poi un grande scambio vinto con una veronica. Negli highlights finirà anche la risposta di dritto lungolinea di Carlos Alcaraz sul 40-0.
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4-0
Alcaraz conferma il doppio break
Altro turno di battuta in ciabatte per Carlos Alcaraz, a cui sta riuscendo tutto. In un paio di punti Frances Tiafoe ha dato la sensazione di lasciare andare, senza nemmeno spostarsi sul campo per provare a difendersi.
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3-0
Altro break di Alcaraz!
Devastante in questo avvio Carlos Alcaraz, che sfrutta l’errore di dritto di Frances Tiafoe e poi lo punisce con una staffilata in diagonale e con un passante in arretramento. Arriva anche il secondo gratuito dello statunitense, che vale il doppio break.
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2-0
Alcaraz conferma il break
Due prime solide di Carlos Alcaraz, che si concede il lusso di piazzare anche due ace e tiene il servizio a zero dopo il break operato in apertura ai danni di Frances Tiafoe.
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1-0
Subito break di Alcaraz
Ci mette qualche scambio ad entrare in temperatura Carlos Alcaraz, che sbaglia tre risposte, ma approfitta del doppio fallo e di un paio di non forzati di dritto di Frances Tiafoe, mettendoci del suo con due vincenti. E così alla prima palla break arriva l’allungo.
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Si parte all'Inalpi Arena!
Comincia ora il match tra Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe, che apre l’Ivan Lendl Group. A servire per primo sarà lo stattunitense, dato che ‘Carlitos’ ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere.
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Alcaraz e Tiafoe in campo
Hanno appena fatto il proprio ingresso sul campo dell’Inalpi Arena Frances Tiafoe e Carlos Alcaraz, che si sfideranno nell’incontro valevole per la prima giornata dell’Ivan Lendl Group alle ATP Finals 2026. Ora il riscaldamento, poi si parte!
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La preview di Cobolli-Medvedev
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L'editoriale del Direttore
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Amiche e amici di Ubitennis, buon pomeriggio e benvenute/i alla diretta LIVE della seconda giornata delle ATP Finals 2026. Si parte alle ore 14:00 con l’incontro tra Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe, mentre non prima delle 20:30 – in seguito all’incontro di doppio tra Christian Harrison/Neal Skupski e Kevin Krawietz/Tim Puetz – Flavio Cobolli se la vedrà con Daniil Medvedev. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti.
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