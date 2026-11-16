LIVE ATP Finals: Alcaraz schianta Tiafoe in 1h09′! In serata Cobolli

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Alcaraz: "Grato e felice di essere a Torino"

“È stato difficile preparare questo match perché con lui ho sempre giocato partite dispendiose, quindi ho dovuto giocare al meglio su ogni punto. Quando vengo qui, ma in generale in Italia, mi sento amato. Amo la gente, amo la città. Tutti i giocatori vorrebbero essere qui a Torino, sono molto grato e felice di aver potuto giocare qui”.