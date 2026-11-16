Ljubicic: “Alcaraz ha più soluzioni rispetto a Sinner. Loro due come Federer e Djokovic perchè…”

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ATP Finals Finale Carlos Alcaraz 3 6 6 Frances Tiafoe 8 2 2 Statistiche e andamento

La dicotomia nello sport ha sempre riempito i giornali, aizzato qualche chiacchiera da bar e finanche strappato qualche sorriso. Se in quella tennistica la memoria riporta indietro a Borg-McEnroe o Federer-Nadal, quella contemporanea vede immancabilmente protagonisti Alcaraz e Sinner. Ne parlano proprio tutti, anche se a causa degli infortuni in questo 2026 abbiamo assistito solo ad un confronto diretto tra i due; ed è un grande classico quando l’intervistato è una vecchia gloria della disciplina come Ivan Ljubicic. L’ex giocatore e attuale commentatore a Sky per le ATP Finals di Torino, dove Carlos ha vinto all’esordio contro Tiafoe e Jannik è assente per infortunio, si è concesso qualche battuta al quotidiano LaVoce del popolo non solo offrendo il proprio punto di vista, e preferenza, nella rivalità tra lo spagnolo e l’azzurro, ma spaziando anche sul proprio presente, il proprio passato e un altro totem come Djokovic.

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Ljubicic e lo Slam mai arrivato: “Non ero a quel livello”

L’ex tennista croato non è rimasto con le mani in mano dopo aver appeso la racchetta al chiodo nel 2012, spaziando dal management all’attività di allenatore. Ragion per cui, quando gli è stato chiesto di riavvolgere il nastro della propria carriera e in particolare se avesse sofferto la mancanza di un Major in bacheca, Ljubicic ha mostrato tutta la sua sorpresa con la solita ironia: “In realtà no perché, a essere onesti, non credo di aver avuto il livello per conquistare uno Slam. È una delle pochissime interviste degli ultimi dieci anni in cui mi ritrovo a parlare della mia carriera perché ormai parlo solo di quelle degli altri. La mia è talmente lontana che non ci penso più”.

La collaborazione con Auger-Aliassime: “non vedo l’ora di ritrovarci in campo”

Guardando al presente da un punto di vista strettamente personale, Ivan non vede l’ora di scoprire come possa evolversi la fresca collaborazione, nata in estate, con Felix Auger-Aliassime. Nel dilungarsi sul rapporto con il canadese, Ljubicic regala anche una perla per quanto concerne il coaching di determinati top player: “Chiuderà l’anno tra i primi 15-20 al mondo, anche se secondo me vale molto di più. Cercheremo di sfruttare la preparazione invernale per migliorare le cose, ma senza stravolgere o rivoluzionare il suo modo di giocare perché non ce n’è bisogno. In realtà conosco ancora poco Felix, abbiamo trascorso dieci giorni assieme a Shanghai perciò non vedo l’ora di ritrovarci in campo e di capire come vede lui il tennis. Io ho la mia idea su cosa dobbiamo fare. A questi livelli non alleni un giocatore mandandolo in campo e dicendogli che cosa deve fare. Alla fine è molto più ascoltare che allenare“.

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La scelta su Alcaraz e Sinner: “Carlos ha picchi pazzeschi”

Come anticipato in apertura, poi, è arrivato il momento di schierarsi in uno dei poli del tennis contemporaneo. Sinner o Alcaraz? Ljubicic non si sottrae alla domanda e dando un colpo al cerchio e uno alla botte, propende per lo spagnolo: “A livello tecnico preferisco Alcaraz, ha più soluzioni. Anche se Sinner è spettacolare per come colpisce la palla. È impressionante come tira, fa veramente paura. Sono un po’ come Federer e Djoković: stilisticamente Roger è più bello da vedere, ma Nole ha vinto di più. Nel loro modo di interpretare il tennis Alcaraz è più simile a Federer e Sinner a Djoković. Alcaraz ha picchi pazzeschi, Sinner una maggiore continuità. Alcaraz quando è al top della condizione ha qualcosa in più rispetto a Sinner, però per entrambi sarà fondamentale gestire al meglio i problemi fisici. Mi ha sorpreso vederli star fuori così a lungo”

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Djokovic e lo Slam n.25: “Non dipende più da lui”

Ljubicic ci ha giocato contro 9 volte, vincendone solo 2. Proprio Novak Djokovic e la sua rincorsa allo Slam n.25 è stato un altro topic su cui è stato coinvolto Ivan che, realisticamente, ha sottolineato come il serbo non abbia più il destino nelle sue mani non chiudendo però a una possibilità: “Non dipende più da lui. Ha comunque giocato la finale dell’Australian Open, ha battuto Sinner a Melbourne e Zverev a Pechino, quindi gli ultimi due numeri uno al mondo. È più un discorso di tenuta fisica perché tecnicamente Nole non si discute. Il fatto di essere sceso nel ranking potrebbe in realtà essere un vantaggio perché andrebbe a incontrare molto presto Alcaraz o Sinner e quindi li affronterebbe più fresco. A Melbourne ha perso la finale contro Carlos e a Wimbledon è stato battuto in semifinale da Jannik proprio perché era ormai scarico”.

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