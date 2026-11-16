Ranking ATP: Sinner perde 1.500 punti, Zverev prende il largo. Fritz nono, Cobolli resta sesto

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ATP Finals Finale Alexander Zverev 1 6 6 Rafael Jodar 10 4 4 Statistiche e andamento

Certe volte, nel tennis, per perdere terreno non serve nemmeno scendere in campo. Jannik Sinner, ancora ai box, lo scopre sulla propria pelle nel ranking ATP di lunedì 16 novembre, che fotografa una situazione profondamente diversa rispetto a quella di appena sette giorni fa. Il motivo è la scadenza dei punti conquistati alle ATP Finals 2025, vinte dall’altoatesino a Torino: un bottino di 1.500 punti che scompare dalla classifica e che permette ad Alexander Zverev di consolidare ulteriormente il primato mondiale.

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Il tedesco comanda con 9.320 punti, mentre Sinner scende a quota 7.950. Il distacco passa così da 100 a 1.370 lunghezze, in un batter d’occhio Per Zverev, diventato numero uno del mondo lo scorso 2 novembre, si tratta della terza settimana consecutiva in vetta. Un primato già matematicamente garantito fino alla conclusione della stagione, ma che adesso assume proporzioni decisamente più rassicuranti.

A pagare il conto degli scarti è anche Carlos Alcaraz, che perde i 1.000 punti conquistati da finalista a Torino nel 2025 e passa da 7.100 a 6.100. Lo spagnolo conserva comunque saldamente la terza posizione, davanti a Ben Shelton (5.170), protagonista di un finale di stagione che gli ha consentito di avvicinarsi sensibilmente al podio.

La particolarità è che, mentre il ranking ufficiale presenta già il conto della passata edizione, le ATP Finals 2026 sono appena cominciate. Zverev ha inaugurato il torneo battendo Rafael Jodar nella giornata di domenica, conquistando i primi 200 punti nel round robin. Nel ranking in tempo reale il vantaggio su Sinner è quindi già salito a 1.570 punti, mentre la classifica ufficiale del lunedì fotografa ancora il margine di 1.370. Una distanza destinata potenzialmente ad aumentare, considerando l’assenza dell’italiano per infortunio.

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La Top 20: Fritz festeggia a Stoccolma, Jodar torna tra i primi dieci

Archiviato anche l’ultimo torneo ATP 250 della stagione, la novità più interessante nella parte alta della classifica riguarda Taylor Fritz, che sale al numero 9 con 3.300 punti. L’americano ha conquistato il titolo a Stoccolma superando in finale Thiago Agustín Tirante per 6-2 4-6 7-6(3), al termine di una battaglia decisa soltanto dal tie-break del terzo set.

Per Fritz si tratta del dodicesimo titolo ATP in carriera, il secondo del 2026 dopo Washington e il primo conquistato sul cemento indoor. Una soddisfazione importante anche sul piano psicologico, dopo l’eliminazione nei quarti di Parigi contro Alcaraz, arrivata nonostante un match point a disposizione e costata all’americano la qualificazione alle Finals.

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Curiosamente, il successo svedese gli permette di aggiungere appena 15 punti netti al ranking, passando dai 3.285 della scorsa settimana agli attuali 3.300. Un effetto del sistema di conteggio ATP, che considera soltanto i risultati utili previsti dal regolamento e non somma necessariamente per intero i punti di ogni nuovo torneo.

Il movimento di Fritz produce un piccolo effetto domino. Rafael Jodar torna al numero 10 con 3.234 punti, recuperando la posizione persa dopo il Masters 1000 di Parigi, mentre Alex de Minaur perde due posti e scivola all’undicesimo, con 3.170 punti.

Situazione invariata nelle posizioni immediatamente precedenti: Daniil Medvedev resta quinto (3.820), davanti a Flavio Cobolli, sesto con 3.680 punti, Arthur Fils (3.625) e Frances Tiafoe (3.390). Per il romano, impegnato per la prima volta alle ATP Finals, il quinto posto dista appena 140 punti: un obiettivo tutt’altro che irraggiungibile nel corso della settimana torinese.

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Alle spalle di de Minaur troviamo Novak Djokovic, dodicesimo, e Tommy Paul, tredicesimo. Guadagnano una posizione Jiří Lehečka, Jakub Menšík e Alejandro Davidovich Fokina, rispettivamente al numero 14, 15 e 16.

Il movimento negativo più significativo nella Top 20 riguarda Félix Auger-Aliassime, che perde tre posizioni e scende al numero 17 con 2.465 punti. Stabile Casper Ruud, diciottesimo, davanti a Brandon Nakashima e Francisco Cerúndolo.

Merita infine una menzione Tirante, protagonista della finale di Stoccolma: l’argentino guadagna quattro posizioni e raggiunge il numero 47, confermando i progressi compiuti in questa seconda parte di stagione.

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Ranking ATP – Top 20 (16 novembre 2026)

Pos. Giocatore Var. Punti 1 Alexander Zverev (GER) = 9.320 2 Jannik Sinner (ITA) = 7.950 3 Carlos Alcaraz (ESP) = 6.100 4 Ben Shelton (USA) = 5.170 5 Daniil Medvedev = 3.820 6 Flavio Cobolli (ITA) = 3.680 7 Arthur Fils (FRA) = 3.625 8 Frances Tiafoe (USA) = 3.390 9 Taylor Fritz (USA) +1 3.300 10 Rafael Jodar (ESP) +1 3.234 11 Alex de Minaur (AUS) -2 3.170 12 Novak Djokovic (SRB) = 2.940 13 Tommy Paul (USA) = 2.925 14 Jiri Lehecka (CZE) +1 2.540 15 Jakub Mensik (CZE) +1 2.500 16 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) +1 2.500 17 Felix Auger-Aliassime (CAN) -3 2.465 18 Casper Ruud (NOR) = 2.435 19 Brandon Nakashima (USA) = 2.360 20 Francisco Cerúndolo (ARG) = 2.220

Gli italiani: Cobolli guarda alla Top 5, Musetti arretra. Ribecai firma l’impresa

Sono sempre sette gli italiani presenti nella Top 100, con due rappresentanti tra i primi dieci. Alle spalle di Jannik Sinner, secondo nonostante il pesante scarto dei punti di Torino, continua a brillare Flavio Cobolli, stabilmente al numero 6 del mondo.

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Per il romano l’attenzione è naturalmente rivolta alle ATP Finals, dove è chiamato a misurarsi con i migliori giocatori del circuito. Il suo debutto è previsto lunedì sera contro Daniil Medvedev, in una sfida che assume un significato particolare anche in ottica ranking. I due sono separati da appena 140 punti, una distanza che rende la settimana torinese un’occasione preziosa per provare a migliorare ulteriormente il primato personale.

Alle loro spalle Luciano Darderi conserva la posizione numero 21 con 2.160 punti, restando a un passo dall’ingresso tra i primi venti. Meno fortunata la settimana di Lorenzo Musetti, che perde due posizioni e scende al numero 27 con 1.785 punti.

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Il carrarino aveva raggiunto le semifinali a Stoccolma, fermandosi proprio contro il futuro campione Taylor Fritz. Un risultato positivo sul campo, ma non sufficiente a compensare il saldo negativo dei punti in scadenza e a impedirgli di arretrare in classifica.

Guadagna invece una posizione Matteo Arnaldi, ora numero 37 con 1.321 punti. Rimane stabile Matteo Berrettini al numero 43 (1.223), così come Mattia Bellucci, che conserva il numero 62 e il primato personale raggiunto la settimana precedente grazie al buon percorso nel Masters 1000 di Parigi.

Fuori dai primi cento, Lorenzo Sonego recupera terreno dopo la partecipazione a Stoccolma, mentre Federico Cinà resta a ridosso delle prime 140 posizioni. Da segnalare anche il progresso di Francesco Maestrelli, che sale al numero 162 guadagnando sei posti.

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La notizia più bella arriva però dal circuito Challenger, dove Michele Ribecai conquista il primo titolo della carriera a Hersonissos, in Grecia. Il ventitreenne toscano ha superato in finale il sudafricano Philip Henning con il punteggio di 4-6 6-2 6-0, completando una settimana da incorniciare.

Un successo che gli vale un salto di 49 posizioni e il nuovo best ranking al numero 232 del mondo, con 246 punti. Un risultato particolarmente significativo per un giocatore che aveva cominciato il 2026 fuori dai primi quattrocento e che adesso può guardare con ambizioni sempre maggiori alla prossima stagione.

Ribecai diventa così il diciottesimo italiano nella graduatoria mondiale, superando Filippo Romano e Luca Nardi.

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La settimana che si apre a Torino rappresenta dunque l’ultimo grande appuntamento del calendario ATP. Per Zverev l’occasione di rendere ancora più solido il proprio primato, per Alcaraz e gli altri protagonisti quella di chiudere la stagione con un titolo prestigioso. E per Cobolli la possibilità di trasformare un 2026 già straordinario in qualcosa di ancora più importante.

Ranking ATP – Top 20 italiani (16 novembre 2026)

Pos. ATP Giocatore Var. Punti 2 Jannik Sinner = 7.950 6 Flavio Cobolli = 3.680 21 Luciano Darderi = 2.160 27 Lorenzo Musetti -2 1.785 37 Matteo Arnaldi +1 1.321 43 Matteo Berrettini = 1.223 62 Mattia Bellucci = 879 110 Lorenzo Sonego +5 539 139 Federico Cinà = 415 142 Andrea Pellegrino -1 404 158 Francesco Passaro -1 354 160 Andrea Guerrieri = 349 162 Francesco Maestrelli +6 346 172 Marco Cecchinato +1 325 175 Stefano Travaglia +2 322 215 Gianluca Cadenasso -1 264 224 Raul Brancaccio -2 256 232 Michele Ribecai +49 246 256 Filippo Romano -5 221 258 Luca Nardi +5 220

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