Serie A1 femminile, sconfitte in trasferta per TC Prato e TC Rungg

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

Entra nel vivo la fase a eliminazione diretta della Serie A1 femminile 2026. Le quattro migliori squadre della fase a gironi si sono affrontate domenica 15 novembre nelle gare d’andata delle semifinali scudetto, regalando subito un doppio verdetto a sorpresa. Entrambe le seconde classificate dei gironi hanno, infatti, sfruttato il fattore campo, superando le due capoliste della prima fase.



Pubblicità

Prestazione autoritaria della Società Canottieri Casale. Da neopromossa in questa stagione, il circolo piemontese è stato capace di imporsi con un netto 4-0 nella sfida interna contro il TC Prato, vincendo tutti gli incontri in programma. A Trento si chiude, invece, sul 3-1 il derby regionale tra l’ATA Battisti Trentino e il TC Rungg Südtirol Kiku. Le padrone di casa, anch’esse promosse in Serie A1 in questa stagione, sono state abili a piegare la resistenza delle altoatesine. Per le due squadre sconfitte, l’obiettivo sarà quello di compiere una rimonta nella gara di ritorno prevista per domenica 22 novembre.

Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto in questa domenica di gioco.

SOCIETA’ CANOTTIERI CASALE – TC PRATO 4-0

Prestazione di forza della Società Canottieri Casale nella semifinale d’andata dei play-off scudetto della Serie A1 femminile. Una sfida tra due squadre che hanno già conquistato lo scudetto nella loro storia che si sono affrontate per regalarsi una nuova chance in questo 2026. Sui campi di casa, la formazione di Casale Monferrato ha superato con un netto 4-0 il TC Prato, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale tricolore in vista della gara di ritorno in programma in Toscana. Alle piemontesi basterà, infatti, vincere uno dei quattro incontri in programma settimana prossima per strappare il pass per la finale scudetto di Torino.

Pubblicità

L’incontro si è messo subito sui binari ideali per le padrone di casa nei primi due singolari della mattinata. Lisa Pigato ha aperto le danze regolando Noemi Basiletti con il punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e sette minuti, in una partita caratterizzata dai tanti break. Quasi in contemporanea, Federica Urgesi ha firmato il raddoppio per il circolo piemontese, superando Aurora Zantedeschi per 6-3 7-6(4) al termine di un secondo set molto combattuto e chiuso al tie-break dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco.

Leggi anche Serie A1 femminile, derby tra ATA Trentino e TC Rungg per un posto in finale

Il terzo punto, che ha garantito l’aritmetica vittoria della sfida d’andata, è arrivato al termine di una lunga battaglia tra Jessica Pieri e Beatrice Ricci. Dopo aver ceduto il primo parziale per 6-3, la tennista di casa ha cambiato marcia, ribaltando l’inerzia dell’incontro con un doppio 6-3 in due ore e un quarto di partita.

Pubblicità

A completare il poker pomeridiano è stato il successo senza storia nel doppio. La coppia piemontese composta da Lisa Pigato e Federica Urgesi ha dominato il duo toscano formato da Noemi Basiletti e Aurora Zantedeschi, imponendosi con un rapido 6-2 6-2 in un’ora e quattro minuti e fissando il definitivo 4-0 che permette a Casale di guardare al ritorno con un margine amplissimo.

ATA BATTISTI TRENTINO – TC RUNGG SUDTIROL KIKU 3-1

L’ATA Trentino fa valere il fattore campo nella semifinale d’andata dei play-off scudetto della Serie A1 femminile, imponendosi per 3-1 sul TC Rungg Sudtirol Kiku nel derby regionale disputato a Trento. Un successo pesante che permette alle trentine di presentarsi alla sfida di ritorno in Alto Adige con un vantaggio prezioso nella corsa verso la finale tricolore. All’ATA Trentino basterà, infatti, un pareggio per strappare il pass per la finale scudetto.

Pubblicità

La mattinata si era aperta con una divisione della posta nei primi due singolari. Kathinka Elisabeth Von Deichmann ha subito indirizzato il punteggio a favore delle padrone di casa, superando Dalila Spiteri con un perentorio 6-2 6-0 in appena cinquantanove minuti di gioco. Troppi errori da parte di Spiteri per poter mantenere aperta la sfida contro l’esperto tennista del Liechtenstein.

La risposta del TC Rungg è arrivata poco dopo grazie a Camilla Zanolini. La ventitrenne portacolori del TC Rungg ha ristabilito la parità piegando Deborah Chiesa per 6-4 6-2 in un’ora e diciassette minuti.

Il nuovo sorpasso trentino ha portato la firma di Noemi Maines, impegnata in un derby personale dato che Maines si allena da quest’anno proprio al TC Rungg. La giocatrice di casa ha disputato una prova di grande solidità contro Verena Meliss, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e due minuti e riportando l’ATA Trentino avanti sul 2-1 complessivo prima del doppio.

Pubblicità

Nel match di doppio conclusivo, le padrone di casa hanno poi sigillato l’allungo decisivo al termine di un confronto molto equilibrato. La coppia formata da Kathinka Elisabeth Von Deichmann e Noemi Maines ha avuto la meglio sul tandem altoatesino composto da Camilla Zanolini e Verena Meliss con lo score di 7-5 1-6 10-6 al super tie-break dopo un’ora e diciannove minuti di battaglia, fissando il risultato finale sul 3-1 per Trento.

Il tecnico del TC Rungg, Manuel Gasbarri, analizza la sconfitta: “Sapevamo che sarebbe stata dura. I campi di Trento sono particolari. Siamo andati vicini al pareggio.“. Ad incidere sulle sorti del match sono state anche le assenze: “Al ritorno speriamo di poter schierare una squadra più forte e competitiva. Affrontare una semifinale scudetto senza una straniera è un handicap tutt’altro che trascurabile. Per questo speriamo di poter contare su Fita Boluda oppure su Noma Noha Akugue”.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›