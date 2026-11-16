Serie A1 Maschile, Santa Margherita Ligure a un passo dalla finale

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

Domenica 15 novembre si sono disputate le gare d’andata delle semifinali scudetto della Serie A1 maschile 2026. In campo le quattro squadre che avevano chiuso la regular season al primo posto dei rispettivi gironi, Una domenica di gioco che ha visto svolgersi due sfide che si sono sviluppati in maniera opposta in vista delle sfide di ritorno. Se da un lato il Tennis Club Santa Margherita Ligure ha ipotecato la qualificazione alla finale travolgendo con un perentorio 6-0 i campioni in carica del CT Massa Lombarda, dall’altro regna l’equilibrio assoluto tra Sporting Club Selva Alta Vigevano e Sporting Club Sassuolo, fermatesi sul 3-3 al termine di un confronto combattutissimo. Vediamo nel dettaglio l’andamento delle due semifinali.

Pubblicità

SANTA MARGHERITA LIGURE – CTD MASSA LOMBARDA 6-0

Risultato clamoroso nella semifinale d’andata dei play-off scudetto della Serie A1 maschile. Sui campi di casa del Tennis Club Santa Margherita Ligure la formazione ligure travolge per 6-0 i campioni d’Italia in carica del CT Massa Lombarda, ipotecando di fatto l’accesso alla finale tricolore. Ai liguri basterà vincere solo uno dei sei match in programma settimana prossima in Emilia-Romagna per staccare il pass per Torini.

Il dominio dei padroni di casa è iniziato fin dai primi singolari della mattinata. Lo svizzero Remy Bertola ha inaugurato la giornata superando Jacopo Bilardo con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e quattordici minuti. Subito dopo è arrivata la battaglia più intensa dell’intero confronto. Il recente vincitore del Challenger di Firenze, Filippo Romano ha battuto il portacolori di Massa Lombarda Lorenzo Rottoli. Dopo aver vinto il primo set per 6-4 ed essersi arreso al tie-break nel secondo per 7-6(5), il giocatore ligure ha chiuso i conti per 6-3 nella frazione decisiva dopo un’ora e cinquantasette minuti di gioco, portando i suoi sul 2-0.

Pubblicità

Nel pomeriggio Santa Margherita ha allungato definitivamente chiudendo già nei singolari il discorso vittoria. Andrea Pellegrino ha piegato Francesco Forti con lo score di 6-4 7-5 in un’ora e diciannove minuti, mentre Luca Castagnola ha completato l’en plein nei match individuali, regolando Pietro Ricci per 7-5 6-0 in un’ora e ventidue minuti e fissando il punteggio sul 4-0.

I due doppi serali hanno, infine, arrotondato il punteggio fino a mettere il sigillo sul definitivo 6-0 senza che i liguri concedessero nemmeno un set. La coppia formata da Andrea Pellegrino e Filippo Romano ha superato Lorenzo Rottoli e Jacopo Bilardo con un doppio 6-3 in cinquantanove minuti di gioco. A chiudere la lunga giornataè stato il tandem composto da Remy Bertola e Luca Castagnola, vittorioso per 6-2 6-4 in un’ora e quattro minuti su Francesco Forti e Alessio De Bernardis.

SC SELVA ALTA VIGEVANO – SC SASSUOLO

Si chiude sul punteggio di 3-3 la semifinale d’andata dei play-off scudetto della Serie A1 maschile tra lo Sporting Club Selva Alta Vigevano e lo Sporting Club Sassuolo. Sui campi lombardi l’equilibrio ha regnato sovrano sin dai singolari della mattinata, lasciando completamente aperto il discorso qualificazione alla finale tricolore in vista della gara di ritorno in programma in Emilia.

Pubblicità

La mattinata si era aperta con un botta e risposta immediato nei primi due singolari. Julian Ocleppo ha portato in vantaggio i padroni di casa superando il tedesco Daniel Masur per 6-3 6-4 in un’ora e undici minuti. La risposta emiliana è arrivata quasi in contemporanea grazie a Federico Arnaboldi. Il nativo di Como, classe 2000, ha regolato il francese Antoine Hoang con lo score di 6-1 6-4 in un’ora e ventuno minuti.

Lo stesso copione si è ripetuto nella seconda tornata di singolari, portando la sfida sul 2-2 complessivo prima dell’inizio dei doppi. Davide Dadda ha firmato il nuovo vantaggio per Selva Alta imponendosi su Gabriele Chiletti per 6-4 6-0 in cinquantaquattro minuti. Poco dopo, Federico Bondioli ha subito ristabilito la parità per Sassuolo battendo Lorenzo Beraldo con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e cinque minuti.

Pubblicità

A decidere le sorti della sfida d’andata sono stati così i due incontri di doppio nel pomeriggio, chiusi con una vittoria per parte in due set. La coppia emiliana formata da Federico Bondioli e Daniel Masur ha dominato il tandem composto da Lorenzo Beraldo e Lorenzo Conti con un perentorio 6-0 6-2 in quarantasei minuti. A fissare il 3-3 finale sono stati Antoine Hoang e Julian Ocleppo. Il duo hanno firmato il definitivo pareggio per i vigevanesi superando Federico Arnaboldi e Alberto Nicolini per 6-3 7-5 in un’ora e tredici minuti, rimandando ogni verdetto alla sfida decisiva di domenica prossima a Sassuolo.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›