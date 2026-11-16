WTA Finals: sfuma il sogno di Errani/Paolini. Le regine sono Siniakova/Townsend

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[1] K. Siniakova/T. Townsend b. [8] S. Errani/J. Paolini 6-4 6-3

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Non è stato sufficiente un break di vantaggio all’inizio di entrambi i set per riuscire a coronare il sogno di vincere le Fage WTA Finals per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le teste di serie n. 1 del torneo, Katerina Siniakova e Taylor Townsend, si sono vendicate della sconfitta subita nel match inaugurale del torneo portando a casa una finale che ha visto il livello alzarsi man mano che la partita si allungava.

Un inizio di peste di Siniakova prima e un momento di appannamento di Errani poi hanno deciso il primo parziale. Nel secondo set il duo azzurro è stato abilissimo a rimanere agganciato alla partita annullando le chance del 2-0 e andando poi avanti di un break. Lì un po’ di sfortuna e un po’ la solidità delle avversarie hanno mantenuto il punteggio in parità, ma alla fine del secondo set sono state Siniakova e Townsend a esprimere il miglior tennis.

Sara Errani non riesce dunque a conquistare l’unico alloro che ancora le manca nella sua invidiabile carriera in doppio femminile: 87 settimane al n. 1 della specialità, sei titoli Slam con il Career Grand Slam, la medaglia d’oro olimpica a Parigi 2024, ma non c’è la vittoria alle WTA Finals. L’unica italiana a riuscirci finora è stata Flavia Pennetta, nel 2010 a Doha, in coppia con Gisela Dulko.

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Primo set: rimonta da 2-4

Inizio da incubo per Katerina Siniakova, che sull’1-1 si inguaia tutta da sola con due doppi falli e un diritto sui teloni (si fa per dire) di fondo. Le ragazze azzurre ringraziano e vanno avanti 3-1 con un gioco solido e ordinato.

Townsend prova a giocare qualche punto da sola per dar modo alla sua compagna di riprendersi e riesce a rimanere in scia con il punteggio. Sul 4-3 un game insolitamente sottotono di Errani, che sbaglia due colpi da fondocampo e chiude con un doppio fallo, restituisce il controbreak alle avversarie in un match che pare più una gara di “ciapa no” che di tennis.

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Sul 5-4 Siniakova e Townsend vanno in forcing, trovano un paio di entrate a rete, e con una risposta di rovescio vincente di Siniakova chiudono il primo set 6-4 dopo 35 minuti di giochi con una striscia di quattro giochi consecutivi.

Secondo set: la “garra” non basta

La coppia ceco-americana sembra aver preso in mano le redini della partita, allungano la serie positiva a cinque giochi e si trovano ad avere due chance consecutive per il 2-0. Sulla prima Siniakova sotterra la risposta di rovescio, e sul successivo punto decisivo è Errani a tenere bene la rete con due ottime volée.

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Quel game ribalta l’inerzia della partita: Errani ritrova la verve a rete, Paolini la potenza da fondo, gli scambi diventano più spettacolari e le azzurre vanno avanti di un break. Ma il vantaggio dura poco: con un po’ di fortuna Siniakova e Townsend ottengono immediatamente il controbreak nonostante il 30-0 iniziale.

Gli scambi sono molto più veloci, e questo non avvantaggia le azzurre, che si salvano da un’altra palla break aggrappandosi al 3-3. Ma alla successiva sgasata delle teste di serie n. 1 non arriva risposta da Errani e Paolini, che subiscono un parziale di 2-12 che chiude la partita.

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