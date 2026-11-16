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ATP Finals Finale Alexander Zverev 1 6 6 Rafael Jodar 10 4 4 Statistiche e andamento

Non solo tennis giocato all’Inalpi Arena di Torino. Lunedì 16 novembre, nel campo centrale delle Nitto ATP Finals, sono stati premiati i numeri 1 di fine anno. Nel primissimo pomeriggio, sul rettangolo da gioco che li ha visti trionfare nel 2025, il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten hanno ricevuto il trofeo di primatisti del ranking 2026, a seguito di un’annata che li ha visti agguantare cinque titoli – tra cui Wimbledon e Madrid – e nella quale hanno anche raggiunto la finale del Roland Garros.

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Il boato più grande se l’è però preso Alexander Zverev, premiato pochi minuti prima dell’inizio della sfida tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev. “Innanzitutto, grazie mille. È un grandissimo onore avere questo trofeo tra le mani e far parte di questa celebrazione”, ha dichiarato il tedesco, diventato leader della classifica a inizio novembre. “L’anno scorso, giocando questo torneo, pensavo: ‘Sì, forse posso vincere uno Slam, forse posso far bene durante l’anno’. Ma non avrei mai nemmeno immaginato di potermi trovare qui a stringere questo trofeo ed essere il numero uno del mondo a fine anno.

Penso che sia la cosa più speciale. Credo che sia il traguardo più grande della mia carriera stringere questo trofeo. Vincere due Slam (Roland Garros e US Open, ndr), raggiungere la finale a Wimbledon, vivere l’anno migliore della mia vita e ora stringere questo trofeo è stupendo. Grazie mille a tutti quelli che sono qui e che mi hanno sostenuto. È una sensazione incredibilmente speciale. Godetevi questa settimana, ci sarà ancora dell’ottimo tennis da vedere. Spero di poterne fare parte”.

Intanto, a Torino Sascha è partito forte, regolando in due set Rafael Jodar. Martedì sera dovrà invece sfidare Ben Shelton. L’obiettivo, neanche a dirlo, è conquistare la tripletta alle Finals. Dopo i successi nel 2018 e 2021, il numero 1 del mondo vuole dimostrare ancora una volta di che pasta è fatto.

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