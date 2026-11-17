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WTA Finals · Finale Finale Elina Svitolina 6 5 3 Mirra Andreeva 2 7 6 Statistiche e andamento

Mirra Andreeva ha vinto le WTA Finals 2026 di Indian Wells; la sua vittoria è speciale per diversi aspetti, sia per quanto riguarda lei personalmente sia per la situazione del tennis femminile di vertice. Per quanto riguarda il dato personale, la vittoria di Andreeva è rilevante per almeno tre motivi.

Vittoria senza sconfitte di un’esordiente Under 20

Il primo: Andreeva ha vinto il titolo facendo percorso netto: cinque vittorie su cinque, dieci set vinti e nessuno perso; in questo millennio era accaduto solo altre due volte (Swiatek 2023 a Cancun, Serena Williams nel 2012 a Istanbul). Secondo dato significativo: era dall’edizione 2019 che non vinceva una esordiente; allora a prevalere era stata Ashleigh Barty a Shenzhen (curiosamente contro la stessa finalista, Elina Svitolina). Infine, grazie ad Andreeva, dopo oltre vent’anni torna al successo una teenager; per trovarne un’altra vincente occorre risalire al 2004: Maria Sharapova a Los Angeles, in finale contro Serena Williams (partita drammatica, con Serena infortunata a partire da metà secondo set).