#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

ATP Finals Finale Daniil Medvedev 5 7 6 Flavio Cobolli 6 6 3 Statistiche e andamento

Abbiamo visto Alexander Zverev non lasciare scampo a Rafael Jodar nei propri turni di battuta. Abbiamo assistito al servizio più veloce della storia del torno da parte di Ben Shelton con una sassata a 239 km/h nel match contro Arthur Fils. Ebbene, le sensazioni che l’occhio umano aveva avuto si sono confermate veritiere. Si è infatti appurato che il campo delle ATP Finals 2026 è il più rapido da quando si gioca all’Inalpi Arena di Torino. A definirlo non è tanto la presunzione della percezione degli addetti ai lavori, ma un dato specifico. Nelle ultime ore è stato fornito il CPI (Court Pace Index), che per questa edizione si attesta a 45,8 punti, nettamente superiore ai 40,4 dell’anno scorso e ai 43,8 del 2023.

Pubblicità

Si tratta, chiaramente, di un indicatore affidabile, dal momento in cui lo si calcola in tempo reale attraverso l’analisi di migliaia di dati ricavati da telecamere e software. In modo particolare si confronta la velocità della pallina appena prima dell’impatto con il terreno di gioco con quella successiva al rimbalzo, basandosi su fattori determinanti quali il coefficiente di attrito e il coefficiente di restituzione. Si evince, come detto, che l’edizione in corso è quella con il campo più veloce in assoluto, come rilevato per altro dai protagonisti, primo tra tutti Flavio Cobolli. La crescita rispetto a 12 mesi fa è di 5,4 punti, mentre il picco più basso lo si toccò nel 2021 e nel 2024 con 39,9.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›