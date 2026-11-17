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ATP Finals 1° set Flavio Cobolli 6 Frances Tiafoe 8 Statistiche e andamento

I vincitori delle prime due giornate delle ATP Finals sono quelli che si aspettavano tutti, Zverev e Shelton nel gruppo McEnroe, Alcaraz e Medvedev nel gruppo Lendl. Shelton ha servito anche a 139 km orari, però gli altri tre hanno complessivamente battuto ancora meglio perché nessuno di loro ha lasciato più di dieci punti ai loro avversari nei loro turni di battuta (se per Medvedev non si contano i due minibreak del tiebreak)! Quasi incredibile in un torneo che dovrebbe riunire gli 8 tennisti più forti dell’anno, quindi teoricamente tutti e 8 anche in grado di rispondere ai servizi migliori. Teoria smentita dalla realtà. Avrà certamente inciso la velocità notevolissima della superficie, ma anche la ben diversa esperienza dei protagonisti.

Sono sincero, se all’inizio dell’anno mi avessero chiesto se pensavo che i quattro esordienti di queste Finals, Cobolli (che pure stimo e sono sicuro farà ancora progressi), Fils, Tiafoe e Jodar (che migliorerà ancora tanto) si sarebbero qualificati per le finali ATP, non ci avrei scommesso né creduto.

Mentre se mi avessero detto che Alcaraz, Zverev, Medvedev e Shelton ce l’avrebbero fatta, avrei detto che non sarebbe stato sorprendente anche se per gli ultimi due si sarebbe trattato di almeno un posto più in giù – e non quello che sembrano ricoprire oggi, e cioè quello dei 4 migliori fra i Magnifici Otto – perché davo scontato che Jannik Sinner sarebbe stato davanti a tutti oppure, nella peggiore delle ipotesi, subito dietro a Carlos Alcaraz.