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ATP Finals 1° set Flavio Cobolli 6 Frances Tiafoe 8 Statistiche e andamento

La falsa partenza del debuttante Flavio Cobolli alle ATP Finals 2026, sconfitto dal russo Daniil Medvedev per 7-6 (4) 6-3, ha pregiudicato, ma non certo cancellato le sue speranze di qualificazione alla fasi finali della manifestazione. Dopo una stagione di alto profilo – che lo ha visto vincere ad Acapulco, e raggiungere le finali al Roland Garros e al 500 di Monaco di Baviera -, il classe 2002 è chiamato alla rivincita contro l’altro sconfitto del gruppo Ivan Lendl, Frances Tiafoe, battuto dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Il match tra l’azzurro e lo statunitense è in programma domani, mercoledì 18 novembre, all’Inalpi Arena di Torino, non prima delle ore 20:30, dopo l’incontro di doppio tra Granollers/Zeballos e Krawietz/Puetz che aprirà la sessione serale.

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I precedenti tra i due sorridono a Tiafoe

Lo storico delle sfide tra i due esordienti alle ATP Finals 2026 sorride a Tiafoe, che conduce per 4-1 nei confronti del romano. Le cinque partite sono state disputate tutte all’aperto, e l’unica vittoria ottenuta dall’azzurro risale alla finale di Acapulco di inizio anno (7-6 (4) 6-4.). Per il resto, le altre quattro volte, a cominciare dalla prima nel 2024, sono tutte andate in favore dello statunitense: a Delray Beach (2024), Washington (2025) e quest’anno al Masters 1000 di Indian Wells e ad Halle, unico precedente disputato su erba in mezzo agli altri sul cemento. Quando i due si sono affrontati per la prima volta a Delray Beach, Tiafoe ha avuto la meglio, mettendo a segno sette ace e vincendo il 64% dei punti con la prima di servizio.

Anche nell’edizione dello scorso anno del Citi Open, lo statunitense è riuscito a imporsi annullando quattro delle cinque palle break concesse e trasformandone quattro a proprio favore. In Messico, all’inizio di quest’anno, è stato invece Cobolli ad avere la meglio sull’americano, grazie a un tennis offensivo che ha prodotto 10 ace e 33 colpi vincenti. Il successivo confronto diretto, tuttavia, è stato vinto da Tiafoe, che ha conquistato l’82% dei punti con la prima di servizio e messo a segno sette ace. Ad Halle, infine, è stato ancora l’americano a uscire vincitore, senza commettere alcun doppio fallo e conquistando complessivamente il 78% dei punti giocati al servizio.

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Le rispettive situazioni di classifica nel girone Lendl

Cobolli e Tiafoe condividono il fondo della classifica del girone dopo la prima giornata. Il romano, quinta testa di serie, è stato regolato da Daniil Medvedev per 7-6(4), 6-3, dopo un primo set giocato alla pari. Il nativo di Hyattsville, numero 7 del tabellone, ha invece subito una bruciante sconfitta da Carlos Alcaraz, che lo ha superato nettamente con un periodico 6-2. Con Alcaraz e Medvedev già al comando con una vittoria e due set vinti a zero, chi perderà questa partita domani vedrà ridotte al lumicino le speranze di qualificazione, che comunque potrebbero non essere del tutto smarrite a seconda delle combinazioni che si definiranno anche a seguito del risultato tra Alcaraz e Medvedev. Basti ricordare che, nel 2025, De Minaur riuscì ad accedere alle semifinali vincendo solo un match. A fine girone, infatti, possono essere decisivi anche i coefficienti di set e game vinti (soprattutto nel caso in cui tre giocatori si ritrovassero con una vittoria e due sconfitte) e da questo punto di vista all’esordio Cobolli ha fatto meglio di Tiafoe.

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Le chiavi tattiche del match

Sul veloce indoor torinese la partita penderà dalla parte del miglior battitore tra i due. Il servizio infatti, dovrà migliorare per entrambi rispetto al debutto. Nel match d’esordio, Flavio ha vinto il 72% dei punti con la prima di servizio e, nel corso di questa stagione, ha conquistato oltre il 70% dei game al servizio su tutte le superfici. Il problema semmai è ritrovare il feeling con la seconda palla, dato che contro Medvedev ha vinto appena il 42% dei punti, specie se non vorrà offrire il fianco all’americano in risposta. Sebbene non abbia commesso neanche un doppio fallo, l’italiano non è riuscito a procurarsi nemmeno una palla break contro il russo.

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Cobolli ha inoltre conquistato appena 11 punti in risposta, un dato che dovrà sensibilmente migliorare se vorrà avere la meglio su Tiafoe. L’italiano ha ora perso 11 partite contro avversari della top 10 sul cemento, cedendo complessivamente 25 set e riuscendo a conquistarne soltanto due. L’ultima volta che lo abbiamo visto perdere un match di singolare dopo aver vinto il primo set risale alla sconfitta al terzo turno degli US Open di quest’anno.

Discorso analogo per Tiafoe, che contro Alcaraz non ha conquistato nemmeno un punto con la seconda. Domani Frances punterà sull’aggressività e sulla pesantezza dei colpi da fondo per cercare di interrompere una serie di quattro sconfitte consecutive nel circuito. Una vittoria che allo statunitense manca dai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Nel match d’esordio, Tiafoe ha vinto il 74% dei punti con la prima di servizio, ma è stato dominato per tutta la partita quando ha dovuto ricorrere alla seconda. I soli 10 punti conquistati in risposta testimoniano chiaramente l’enorme divario emerso lunedì tra il semifinalista degli US Open 2026 e Alcaraz. Se vorrà avere la meglio sul romano, il ventottenne dovrà chiedere aiuto al suo servizio, con cui ha vinto oltre l’80% dei game in questa stagione e più del 70% dei punti giocati con la prima palla.

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Dove vedere il match tra Cobolli e Tiafoe

La partita tra Flavio Cobolli e Frances Tiafoe, valida per il round robin delle ATP Finals 2026, andrà in scena mercoledì 18 novembre e andrà a chiudere il programma sul campo dell’Inalpi Arena di Torino. L’incontro è previsto non prima delle 20:30. La copertura televisiva del match sarà affidata ai canali di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in chiaro a Italia 1; in streaming a pagamento su SkyGo, NOW e Tennis Tv e in chiaro sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity.

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