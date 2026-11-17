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La seconda giornata del Gruppo Woodbridge ha regalato i primi verdetti, con Marcelo Arevalo e Mate Pavic che staccano il pass per le semifinali e con la coppia francese – composta da Albano Olivetti e Theo Arribage che si rilancia con un successo sul tandem verdeoro formato da Orlando Luz e Rafael Matos. Andiamo a vedere nel dettaglio.

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[4] Arevalo/Pavic b. [1] Heliovaara/Patten 6(5)-7 6-3 10-4

Nella sfida inaugurale della terza giornata, Marcelo Arevalo e Mate Pavic firmano un’impresa in rimonta superando in un’ora e 32 minuti i numeri uno del mondo e campioni in carica Harri Heliovaara ed Henry Patten, prendendosi così la rivincita della finale persa in quel di Wimbledon lo scorso luglio. Dopo aver ceduto un primo set senza palle break al tie-break (7-5), il salvadoregno e il croato dominano al servizio (10 ace, zero doppi falli e il 75% di prime) e pareggiano i conti grazie all’unico break dell’incontro. Nel match tie-break Heliovaara e Patten scappano sul 4-1, ma qui si accendono gli anticipi a rete di Pavic e la precisione di Arevalo: un clamoroso parziale di nove punti consecutivi fissa il 10-4 finale, porta i due sul 4-6 negli scontri diretti e li proietta in vetta al Gruppo Woodbridge sul 2-0, qualificandoli matematicamente per le semifinali (grazie anche alla vittoria ottenuta da Arribage/Olivetti su Luz/Matos).

[6] Arribage/Olivetti [8] Luz/Matos 6-4 7-6(4)

Nell’altra sfida in programma, i sunnominati Albano Olivetti e Theo Arribage conquistano la loro prima storica vittoria alle Nitto ATP Finals superando i brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos con il punteggio di 6-4 7-6(4). I francesi controllano l’incontro grazie a un rendimento impeccabile alla battuta (9 ace, il 72% di prime palle e l’83% di punti vinti con la prima), incamerando il primo parziale grazie all’unico break dell’intero match su due palle break costruite. Nella seconda frazione Luz e Matos restano in scia – o, almeno, ci provano – trascinando il parziale al tie-break, dove però la coppia transalpina piazza l’allungo decisivo per chiudere con 7 punti a 4. Con questo successo, Olivetti e Arribage eliminano matematicamente i brasiliani, consegnano il pass delle semifinali ad Arevalo e Pavic e agganciano Heliovaara e Patten al secondo posto.

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