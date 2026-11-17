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ATP Finals ore 20:30 Alexander Zverev 1 Ben Shelton 4 Statistiche e andamento

Le Nitto ATP Finals procedono a vele spiegate, addentrandosi nel clou del Round Robin, che ha già emesso i primi verdetti con gli scontri disputatisi nelle giornate d’apertura. Nei gironi del torneo dei maestri, ogni incontro ha un valore inestimabile per ciascuno degli otto fuoriclasse presenti a Torino, e il day 3 potrebbe già emettere i primi verdetti. La giornata di martedì 17 settembre vedrà protagonisti sull’Inalpi Arena i componenti del gruppo John McEnroe, che vede attualmente in testa Alexander Zverev, seguito da Ben Shelton, che èriuscito a superare Arthur Fils in tre set. Sia il francese, che l’arrembante madrileno Rafita Jodar, hanno fatto registrare una sconfitta al debutto, complicando il loro cammino alle Finals. I due più giovani tennisti dell’edizione 2026 del torneo dei maestri si scontreranno in un match da (quasi) dentro o fuori – non prima delle 14:00 -, mentre Shelton e Zverev si sfideranno per ipotecare il passaggio in semifinale durante la sessione serale (20.30).

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Fils-Jodar: gli esordienti cercano la prima vittoria

Rafael Jodar ha staccato il pass per Torino grazie ad una stagione che passerà alla storia, per l’ascesa funambolica dalle retrovie alla zona elitaria del tennis mondiale. E poi ci sono le immagini emblematiche della stagione del madrileno: il padre, Rafael Jodar Senior, seduto senza nessuno affianco nel box del figlio, praticamente vuoto. Ed anche i frame di alcuni episodi controversi, che hanno parecchio fatto discutere sul personaggio di Rafita. Scivoloni a parte, l’annata 2026 dello spagnolo supera – e abbatte – qualsiasi tipo di ragionamento logico, qualsiasi pronostico che rientri nel campo delle possibilità.

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Jodar, però, deve misurarsi adesso con una realtà complicata a Torino. Una sconfitta sul groppone, e due incontri tostissimi in vista. le condizioni dell’Inalpi non sono particolarmente favorevoli al gioco di Rafa, che con Zverev ha faticato tantissimo, non riuscendo a trovare una controffensiva al bombardamento teutonico. Fils si presenta al match avendo vinto almeno un set con Shelton, cosa che può essere importante in chiave qualificazione. Ma che non può nascondere le evidenti lacune mostrate dal transalpino contro il mancino di Atlanta, salito vertiginosamente di livello dominando in lungo e in largo la diagonale del rovescio. I precedenti vedono Jodar in vantaggio per 2-1, avendo vinto entrambe le sfide sul cemento (prima Washington, poi Montreal). Ma qui le condizioni sono ben più rapide – essendo indoor – e la posta in palio molto più alta. Il set vinto da Fils con Shelton incide moltissimo sull’economia del John McEnroe Group, mettendolo a priori su un gradino leggermente più alto rispetto allo spagnolo in termini di classifica. La vittoria resta la principale soluzione valida per entrambi per risollevarsi dalle sabbie mobili. Ma è da ricordare che si può passare il turno anche con due sconfitte nel girone, come successe a De Minaur nel 2025, complici gli incroci matematici e le combinazioni che si possono venire a creare con la formula del Round Robin.

Zverev o Shelton: chi è il vero anti-Alcaraz?

6 vittorie – tra le quali una finale slam -, 0 sconfitte. Questo è il bilancio col quale Sascha Zverev si presenta alla sfida con Ben Shelton. Il neo numero uno del mondo non ha mai perso contro l’americano, concedendogli solo due set nelle sei sfide. Non c’è dubbio, Sascha e Ben imprimono un ritmo davvero devastante sul perimetro di gioco dell’Inalpi, avendo dimostrato già una netta superiorità contro i rispettivi avversari già incrociati nella prima uscita del Round Robin. Sarà dunque uno scontro tra pesi massimi, che condannerà – per forza i cose – uno dei due alla prima sconfitta. Zverev parte certamente favorito, ma la versione che abbiamo visto qui a Torino del ragazzone di Atlanta ha impressionato tutti, soprattutto Fils, colto alla sprovvista da un rendimento notevolissimo di Ben da fondo campo. Sarà una guerra di servizi, la cui efficacia è amplificata dalla rapidità della superficie torinese. Il classe 2002 si accinge adesso a misurarsi col numero uno, per darsi una risposta, e per dare una risposta alla domanda: Shelton può realmente contendere il titolo di Maestro?

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