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Di nuovo sessione serale per Flavio Cobolli alle Nitto ATP Finals di Torino. Il romano, uscito sconfitto dal suo primo match, nella giornata di mercoledì 18 novembre affronterà Frances Tiafoe non prima delle 20:30. La sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz – giustiziere dell’americano nell’incontro inaugurale – e il russo Daniil Medvedev andrà invece in scena nel pomeriggio, non prima delle 14.

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Ad aprire il programma ci penseranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori, anche loro sconfitti al debutto. I due azzurri se la vedranno con l’americano Christian Harrison e il britannico Neal Skupski alle 11:30 del mattino. Nel tardo pomeriggio, non prima delle 18, spazio al secondo doppio di giornata tra lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, che saranno opposti ai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz.

ATP Finals Order of play – Wednesday, November 18, 2026 pic.twitter.com/JUSsdWWkh5 — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) November 16, 2026

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