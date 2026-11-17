✅ First man born in 2004 to win a #NittoATPFinals match



✅ First Frenchman to win a match in singles at this event since 2011



✅ First-ever win at this event



Match point as Fils overcomes Jodar in Turin! pic.twitter.com/9mmPCG9rEh — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2026

Dopo la battaglia con Ben Shelton nella prima giornata del John McEnroe Group, Arthur Fils rimonta 4-6 6-2 6-2 Rafael Jodar e si concede la possibilità di sfidare Alexander Zverev nella prossima sfida per provare a qualificarsi per la semifinale alle ATP Finals 2026 di Torino. Il francese, sin dal primo set, dimostra di avere più benzina dell’avversario, al punto da conquistarsi tre palle break e – più in generale – di metterlo in costante difficoltà in ogni turno di battuta. Proprio al fotofinish, il 20enne di Madrid sfrutta le prime occasioni a disposizione per portarsi in vantaggio nel match.

Tutto vano, però, perché se da una parte della rete il rendimento di Arthur Fils rimane costante e – se possibile – va in crescendo, dall’altra Rafael Jodar comincia ad avvertire un certo patimento dal punto di vista fisico. Nel secondo parziale, una volta trovatosi sotto di due break sia per demeriti suoi (troppi errori gratuiti) che per meriti del francese (accelerazioni a grappoli), chiama il fisioterapista per ben due volte nel giro di pochi minuti. Il ritorno in campo è tutt’altro che positivo, perché anche nel terzo e decisivo parziale lo spartito rimane lo stesso. L’allievo di Goran Ivanisevic va di fretta, non concede nulla al servizio continuando a martellare game dopo game, mentre l’iberico incappa in tanti non forzati e si spegne con il passare dei minuti.

La vittoria di Arthur Fils favorisce senza dubbio Ben Shelton, che in caso di vittoria contro Alexander Zverev in serata potrebbe già qualificarsi in semifinale alle ATP Finals 2026. Quanto al francese, si giocherà l’accesso alla fase a eliminazione diretta solamente contro ‘Sascha’ nell’ultima giornata. Dovesse vincere lo statunitense, poi, ci sarebbe la matematica eliminazione di Rafa Jodar, che comunque allo stato attuale è spalle al muro.