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ATP Finals Finale Arthur Fils 7 4 6 6 Rafael Jodar 10 6 2 2 Statistiche e andamento

Procede a rilento il debutto assoluto di Rafael Jodar alle Nitto ATP Finals. Dopo aver incassato una netta sconfitta da Sascha Zverev, l’astro nascente di Madrid si è misurato con Arthur Fils per tentare di schiodarsi dallo svilente quarto posto nel John McEnroe Group. Al termine di un primo parziale di livello considerevole, vinto dallo stesso Jodar per 6-4, quest’ultimo ha avvertito un netto calo di energie, richiedendo più volte il Medical time out. Tra il vistoso malessere fisico dell’iberico e un Fils cresciuto a dismisura nel secondo set, l’incontro ha drasticamente cambiato volto, premiando la furia di Bondoufle. In conferenza stampa, il classe 2006 ha rassicurato tutti.

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D. Come ti senti fisicamente? È stata una stagione lunga. Probabilmente all’inizio della stagione non ti aspettavi di arrivare fin qui. Quindi oggi sembri davvero stanco, visto dall’esterno, ma raccontaci.

Rafael Jodar: “Sì, insomma, nel primo set penso che sia stata una partita combattuta, perché entrambi stavamo giocando a un

alto livello, ma poi il mio tennis e ovviamente anche fisicamente ho avuto un leggero calo. Quando qui il tuo livello cala, il tuo avversario non ha intenzione di abbassare il proprio. Continuerà a giocare allo stesso livello per tutta la partita. Ovviamente, sì, non è stata una bella conclusione per me, ma sì, voglio dire, devo trarre gli aspetti positivi da questa stagione. Come hai detto, è stata molto lunga, e sì, ovviamente cercherò di ricominciare da capo, recuperare e riposarmi in vista della prossima”.

D. Ritieni che il campo in questa edizione delle ATP Finals sia troppo veloce, considerando il tuo livello di

gioco attuale?

Rafael Jodar: “No, penso che la superficie del campo sia adatta a tutti. È la stessa per tutti. Quindi non ho bisogno di cercare scuse riguardo al campo”.

D. Rafa, qual è stato esattamente il problema fisico che ti ha costretto a chiedere il time-out medico durante il secondo set? Come ti senti ora?

Rafael Jodar: “Beh, ovviamente sto meglio dopo la partita. Cerchi di recuperare nel miglior modo possibile e il più velocemente possibile. Ora sto meglio, ma sì, durante la partita è stato difficile ovviamente, perché sentivo di non riuscire a competere, e fisicamente oggi non ero al livello giusto, soprattutto negli ultimi due set. Ma, insomma, capita. È successo a tutti nel circuito perché giochiamo tantissime partite. Insomma, può succedere, ed è una cosa con cui dobbiamo fare i conti e

dobbiamo andare avanti e pensare a cosa possiamo fare per evitare queste situazioni”.

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D. Sei preoccupato in vista di giovedì?

Rafael Jodar: “Beh, ogni partita è diversa, cercherò di fare tutto il possibile per poter essere presente nelle prossime partite, ma in linea di massima non credo si tratti di nulla di grave, bensì dell’accumulo di tante partite e tanti viaggi quest’anno, e cercherò di prevenire ciò che potrebbe accadere nelle prossime partite. Per quanto riguarda la gestione, ho cercato di gestirla nel miglior modo possibile; alla fine ho chiesto l’intervento del fisioterapista, ho cercato di trovare soluzioni al problema che si era presentato e oggi non ne abbiamo trovata nessuno, ma credo che questa esperienza possa servirci affinché la prossima volta non ci capiti di nuovo e siamo più preparati ad affrontare questo tipo di problemi“.

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