ATP Finals ore 20:30 Alexander Zverev 1 Ben Shelton 4 Statistiche e andamento

Terza giornata di gare, prima giornata con possibilità di verdetti. Alle ATP Finals, dopo che le quote hanno finora avuto ragione su tutte le partite finora disputate, la posta in palio inizia a farsi più scottante. Si inizia a parlare di dentro o fuori, di chi può farcela o non farcela. La partita di cartello è ovviamente Zverev-Shelton, tra il n.1 e il n.3 del seeding torinese, dopo l’ottimo esordio fornito da entrambi, specie dal tedesco. Diverso il discorso per Fils e Jodar, che dovranno contendersi la speranza di arrivare a giovedì con ancora velleità di qualificazione. Le ATP Finals offrono una chance in più, ma bisogna saperla cogliere, e le quote odierne suggeriscono come si vada verso una giornata di grande incertezza.

ATP Finals: le quote di oggi

Alexander Zverev e Ben Shelton giocheranno la sessione serale di questo martedì. Sasha parte favorito, ma sul cemento indoor l’americano sa bene come farsi valere, e soprattutto con il servizio potrebbe giocare brutti scherzi al tedesco. Le quote suggeriscono equilibrio, ma vanno comunque abbastanza chiaramente nella direzione del leader della classifica: 1,50-2,55 su Perlaplay e Stake, 1,51,2-60 su Netwin. Senza scoprirsi troppo, l’indicazione va comunque verso Zverev, che vincendo oggi si metterebbe praticamente quasi da parte la certezza di passare il girone come primo. A parità di massimo livello, parte avanti lui.

Ben più equilibrato invece l’incontro tra Arthur Fils e Rafael Jodar, due dei quattro debuttanti qui alle ATP Finals, secondo le quote. Il francese è l’unico, contando anche Tiafoe e Cobolli, ad aver vinto un set. Lo spagnolo ha però disputato una buona partita all’esordio contro Zverev, perdendo senza sfigurare. Il testa a testa è molto vicino, la scelta è ardua, ma sembra un pizzico favorito Jodar: 1,86-1,95 su Netwin, 1,87-1,91 su Perlaplay e Stake. La superficie strizza l’occhiolino a Fils, se entrerà in campo con la vena giusta e starà al meglio fisicamente può sicuramente vincere e continuare a sperare nelle semifinali. E riportare una vittoria francese nella manifestazione per la prima volta dal 26 novembre 2011, quando Tsonga batté Berdych in semifinale a Londra.