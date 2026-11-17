Amiche e amici di Ubitennis, buonasera e benvenute/i alla diretta LIVE della terza giornata delle ATP Finals 2026. Ben Shelton sfida Alexander Zverev per il primo posto momentaneo nel girone. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti.

In precedenza Arthur Fils aveva battuto in 3 set Rafael Jodar rilanciandosi per la qualificazione