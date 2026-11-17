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Chi vince il 2° set?Zverev-Shelton
Vota per primo. Si vota fino alla fine del set.
- 1° set · l'ha vinto Zverev (pochi voti per le percentuali)
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4-5
Shelton recupera splendidamente da 15-40 in un delicatissimo nono game che poteva portare Zverev a servire per il match
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2-3
A suon di ace si prosegue senza opportunità di break: Shelton 9 ace, Zverev 8
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0-1
Stavolta l’americano tiene il servizio nel gioco d’apertura e parte in vantaggio nel secondo
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6-2
Set: Zverev
Al quarto set point il N.1 del mondo chiude il parziale in 38 minuti con la metà degli errori gratuiti del suo avversario (5 contro 10)
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4-1
Break: Zverev
Set compromesso per l’americano, decisamente troppo falloso da fondo per fare partita
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3-1
Zverev recupera a sua volta da 15-40
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2-1
L’americano si salva col servizio ma ha dovuto salvare altre due palle break
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2-0
Break: Zverev
Non l’inizio di cui Shelton aveva bisogno
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I precedenti impietosi per l'americano: 6-0 Zverev
Beh cerca di rompere un tabù per lui: solo 2 set vinti contro il N.1 del mondo
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Amiche e amici di Ubitennis, buonasera e benvenute/i alla diretta LIVE della terza giornata delle ATP Finals 2026. Ben Shelton sfida Alexander Zverev per il primo posto momentaneo nel girone. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti.
In precedenza Arthur Fils aveva battuto in 3 set Rafael Jodar rilanciandosi per la qualificazione