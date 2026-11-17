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ATP Finals 1° set Flavio Cobolli 6 Frances Tiafoe 8 Statistiche e andamento

Quanta attesa per Flavio Cobolli, unico azzurro presente alle ATP Finals di Torino – perlomeno in singolare. Fare le veci di Jannik Sinner non è affatto un gioco da ragazzi, e il capitolino lo ha anche ribadito in conferenza stampa, affermando che l’assenza del cinque volte Slam sposta sensibilmente gli equilibri: “Jannik manca a tutti. A noi italiani, a livello di pressione, inconsciamente dà una grande mano fuori dal campo, si prende lui un po’ tutta la pressione di dover vincere“. L’avventura di Flavio nel torneo dei maestri è iniziata con una sconfitta in due set rimediata da un Daniil Medvedev versione piovra, ed impeccabile al servizio. Gli oltre quindici mila fan italiani presenti all’Inalpi non sono riusciti a far scattare la molla a Cobolli, solito ad esaltarsi in questo tipo di match – dove partiva sfavorito -, ma incapace di invertire la tendenza del dominio russo, implacabile su tutti i fronti nella prima uscita del Round Robin. Nonostante la disparità di forze sul cemento indoor, l’orda tricolore credeva fortemente in un’impresa di Flavio in perfetto stile Cobolli, dunque con punti mozzafiato, recuperi da centometrista e incitamento delle tribune. Ciò è accaduto, ma in modo sparuto, e soltanto in qualche scorcio del primo parziale. La sconfitta contro Daniil mette l’azzurro in una situazione a dir poco scomoda, lasciandolo praticamente senza alternativa. Contro Frances Tiafoe, mercoledì alle ore 20:30, l’imperativo è vincere.

Crivelli su ‘La Gazzetta Dello Sport’: “Il torneo dei maestri è diverso perché ti concede il riscatto dopo una caduta”

La stampa italiana ha riconosciuto gli ampi meriti di Medvedev, che non esprimeva una solidità tale da tempo immemore. Flavio è perdonato. Ha dato tutto ed ha ben poco da rimproverarsi. Impeccabile l’analisi di Riccardo Crivelli de La Gazzetta Dello Sport, che scrive: “Dall’altra parte della rete Medvedev, alla settima presenza tra i Maestri con la perla del successo nel 2020, è imperturbabile fin dal primo punto a martellare con il servizio, accorciando all’osso i suoi game in battuta senza correre alcun rischio e al contempo mettendo pressione ai turni di Cobbo”. Poi aggiunge: “Ma il torneo dei maestri è diverso da tutti gli altri, perché ti concede il riscatto anche dopo una caduta: e così domani, contro l’altro sconfitto di giornata Tiafoe, Flavio potrà riprendere lo spartito, rimettersi in corsa e poi cercare la consacrazione della semifinale nella sfida, certamente complicata, all’amico Carlitos”.