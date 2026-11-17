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Camila Giorgi è tornata. O quantomeno ha annunciato le intenzioni, quelle di riprendere in mano la racchetta e competere ai massimi livelli, a cui era abituata. Prima che problemi di varia natura, oltre che la bellissima notizia della gravidanza, ne interrompessero la carriera. Ma solo momentaneamente, visto che l’italiana si dice più entusiasta che mai (“sono pronta ad aprire un nuovo capitolo“) e ha annunciato un team nuovo di zecca. In cui figura Marco Panichi, ex membro dello staff anche di Djokovic e Sinner, come preparatore atletico.

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Una scelta di eccellenza per tornare rapidamente al top da parte di Camila, che si allenerà presso l’Enjoy Sporting Club di Roma sotto la guida di Andreas Ignacio Pasutti. Che, oltre che a farle da coach, è suo marito nonché padre del figlio. Non una novità assoluta avere un membro della propria famiglia nel team, per Giorgi. La notizia, semmai, è che quel membro non è suo padre Sergio. Che per anni l’ha seguita in giro per il mondo, togliendosi anche diverse soddisfazioni, ma in questo nuovo comunicato non è stato neanche menzionato.

Giorgi: una nuova vita senza papà

Non ci sono indicazioni di diverse natura, né accuse o critiche, ma semplicemente è rilevante che il nome di Sergio Giorgi non compaia nel nuovo team della figlia Camila. Personaggio particolare, non sempre ortodosso. Al contempo, è stato fondamentale nella crescita dell’ex n.26 al mondo, che ha però evidentemente deciso di aprire un capitolo completamente nuovo. Tagliando i ponti con il passato anche nei confronti di una persona importante come un genitore. Da vedere se Sergio si pronuncerà a riguardo, per conoscere anche gli eventuali pareri su un rientro in età decisamente avanzata di Giorgi. Che è pronta anche a rientrare in termini di tasse.

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Camila e i problemi con il Fisco

Nel 2024, poco dopo l’ultima partita finora disputata, persa a Miami contro Swiatek, Giorgi finì al centro di uno scandalo fiscale. Si era ritirata in fretta e furia, quasi dal nulla, senza neanche comunicazioni ufficiali. Al tempo emerse fuori come la tennista azzurra fosse “ricercata” dalla Guardia di Finanza perché sia lei che il padre non avevano dichiarato in maniera esauriente i redditi. Si parla di una giocatrice che ha ottenuto in soli montepremi circa sei milioni di euro. Secondo le accuse in varie occasioni, negli anni, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. A tal punto che il Fisco aveva inviato alla FITP un avviso di pignoramento da circa mezzo milione di euro.

Giorgi si era poi giustificata pubblicamente, tenendosi lontana dalle accuse, nell’ottobre di due anni fa e rimandando la “colpa” alle persone che erano incaricate di gestire queste questioni. Quando il capitolo tennista professionista sembrava già ampiamente alle spalle. Poi, in un qualunque lunedì di novembre, le cose sono cambiate di nuovo. E Camila tornerà ad allenarsi in Italia, precisamente a Roma, con una specifica che rende l’idea della sua voglia e di una rinnovata maturità: ha infatti confermato come abbia già iniziato a risolvere le questioni pregresse. Così da poter appunto giocare serenamente sul suolo italiano, riprendere ad allenarsi e puntare in alto.

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