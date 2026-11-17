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ATP Finals Finale Arthur Fils 7 4 6 6 Rafael Jodar 10 6 2 2 Statistiche e andamento

Prima vittoria alle Nitto ATP Finals per Arthur Fils. Nel match dei debuttanti in quel di Torino, il francese ha rimontato Rafael Jodar. Sotto di un set, il transalpino ha tratto vantaggio da una condizione precaria dell’iberico, apparso sempre più debilitato e a corto di energie con il passare dei minuti. Nell’attesa di sfidare Alexander Zverev giovedì, il pupillo di Goran Ivanisevic è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Di seguito, le sue parole.

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Fils: “Felice di essere il primo francese a…”

“Il momento di svolta è stato probabilmente all’inizio del secondo set. Forse ero un po’ frustrato dopo il primo parziale. Ho quindi cercato di trovare una soluzione. Il break iniziale mi ha aiutato a gestire le mie emozioni. Da lì ho iniziato a giocare sempre meglio. Sono piuttosto contento”.

“Prima vittoria francese alle Finals dal 2011 (Tsonga batte Berdych in semifinale, ndr)? Ovviamente sono molto felice di aver vinto per la Francia. Prima di tutto, è una vittoria per me stesso. Poi, se si pensa che era da un bel po’ di tempo che nessun francese riusciva a vincere una partita alle Finals, sono davvero felice di averlo fatto anche per il mio Paese. Ma quando scendo in campo, a dire il vero, non ci penso (sorride, ndr). Penso solo a me stesso e al fatto di cercare di vincere una partita qui. Ce l’ho fatta, quindi sono davvero contento. Sono già concentrato sulla partita di giovedì”.

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“Non so proprio cosa sia successo nel primo set. È per questo che mi sono un po’ arrabbiato con me stesso. Avevo la sensazione di avere un po’ il controllo degli scambi da fondocampo. Ma complimenti a lui, perché ha servito molto bene in alcuni momenti cruciali. Sul 5-4, penso che abbia giocato un ottimo game, con alcuni scambi di qualità. Ero un po’ arrabbiato per il mio servizio, ma sapevo che se avessi continuato a giocare a questo stesso livello o anche meglio, avrei avuto delle chance. Infatti, poi ne ho avute e le ho sfruttate. Questa era la cosa più importante”.

Fils: “I miei genitori ci tenevano che mi comportassi bene a scuola”

“Il break nel primo set è arrivato un po’ a sorpresa, perché ero piuttosto concentrato sul cercare magari di spingerlo al tie-break, dato che mi sentivo benissimo al servizio, anche se non avevo messo a segno molte prime”, ha risposto Fils a una domanda di Ubaldo Scanagatta. “Mi sentivo davvero bene in campo, sia con il dritto che con il rovescio. Credo però di aver giocato seguendo un po’ troppo il ritmo dell’avversario. Rafa è un giocatore incredibile. Quando trova il suo ritmo, è uno dei migliori al mondo. Quindi, ho cercato di variare, di trovare un modo per gestirlo, di essere un po’ più aggressivo e poi un po’ più difensivo, per cercare di farlo muovere. Altrimenti, se fossi stato io a correre, avrei perso un sacco di punti. I miei allenatori Goran e Ivan hanno cercato di aiutarmi durante la partita, dicendomi di coprire prima un angolo, poi un altro e poi ancora di variare di più, anche al servizio. Ci sono riuscito. Ho tirato dei dritti fantastici. Sono piuttosto soddisfatto di me stesso”.

“Riguardo alla programmazione, credo che l’obiettivo quando sei nel Tour sia quello di partecipare al minor numero di tornei e di arrivare il più lontano possibile in ognuno di essi. Se, come Jannik, arrivassi sempre in finale, sarebbe fantastico. A quel punto, non avrei più molto da chiedere riguardo al calendario. Basterebbe dire: ‘Ok, cerco solo di giocare tutti i Masters 1000, magari due o tre 500, poi provo a giocare bene anche gli Slam e chiudere altrettanto in maniera positiva la stagione’. Quando però inizi a perdere un po’ ovunque al primo turno, devi capire come gestire la situazione”.

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“Tornando a quel 2011, mi ricordo che c’era moltissimo sport. E anche molta scuola. Non necessariamente solo tennis. In quel periodo facevo atletica, calcio e anche judo. Facevo un po’ di tutto, anche tennis. Ma ovviamente c’era anche la scuola. Per i miei genitori era davvero importante che avessi la testa sulle spalle e che sapessi comportarmi a scuola”.

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