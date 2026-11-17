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Parata di stelle alla cerimonia dedicata agli ex n.1 ATP organizzata a Torino, nel contesto di eventi a corollario delle ATP Finals. Tra i tanti volti noti, c’è chi non ha perso il suo caratteristico sorriso: stiamo parlando del brasiliano Gustavo Kuerten. Per l’occasione Guga ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello sport, dove ha toccato svariati temi: tra questi, l’esperienza di essere stato al vertice del ranking ATP, ma anche il suo successo alle Finals del 2000 in salsa portoghese. Soprattutto però, ha parlato del grande assente di questa edizione delle Finals, Jannik Sinner.

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“Jannik mi piace tantissimo, è un ragazzo eccezionale”, esordisce Kuerten, “incarna ciò che dovrebbe essere il tennista contemporaneo: autore di un percorso per diventare un numero uno più umano, più vicino alla gente”, afferma Kuerten. “È infortunato eppure è qui, e poi sa sempre stare in campo con il sorriso, anche in mezzo alle difficoltà e alle sfide che bisogna affrontare, mostrando il piacere di esserci”.

Nella memoria collettiva degli appassionati, è ancora fresco il ricordo dell’edizione 2000 delle Finals, quella vinta da Guga in Portogallo: “Ho sempre considerato quel successo più importante anche dei tre Roland Garros perché ho vissuto emozioni intensissime. Quando ci ripenso, rivedo tutti noi insieme: è stato come realizzare il più grande dei sogni, un sogno che da bambino non avrei mai nemmeno osato immaginare (…). Quando vivi un momento del genere, l’intensità è travolgente; con il passare del tempo, però, guardi indietro con gioia e serenità, provando un grande orgoglio per tutti gli sforzi fatti da chi ti è stato vicino, i sacrifici che ti hanno permesso di arrivare a giocare un torneo importante come il Masters”.

Anche Kuerten è entrato nella questione primato ranking ATP, che ha visto il tedesco Zverev chiudere al primo posto: “Non capisco le critiche a Zverev: i numeri sono numeri e lui se l’è meritato. Direi che per arrivare in alto a volte bisogna imparare a semplificare le cose. Da giovani, si vuole colpire la palla con forza, si pensa che tutto debba essere potente. A un certo punto ho capito che, per avere successo, dovevo essere in grado di giocare bene su qualsiasi superficie, ho iniziato a comprendere il gioco a fondo. Per diventare numero uno, non basta la normalità: bisogna andare oltre”.

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