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Doppio, abbiamo un problema. Ma non è colpa dei doppisti, e non si parla neanche dell’interesse, troppo poco, che la disciplina suscita. Si parla di una questione ben più grave, da rimandare al presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi, venuta fuori con forza nella giornata di ieri tramite le parole di Henry Patten. Il britannico, insieme al compagno Harri Heliovaara, ha ricevuto il trofeo di coppia n.1 al mondo di fine anno nella seconda giornata di ATP Finals. Un traguardo importante, a cui però non erano presenti né il presidente ATP Gaudenzi né il ceo, suscitando parole abbastanza pesanti, ma comprensibili, di Patten.

Ricevendo il premio in campo all’Inalpi Arena, il britannico non le ha mandate a dire: “Non avrei mai sognato che potessimo essere nella posizione in cui siamo ora, Per noi è davvero un grande risultato ed è una vergogna che il presidente e il ceo ATP non la pensino allo stesso modo. Sarebbe stato bello averli sul campo con noi oggi, ma eccoci qui da soli. Abbiamo lavorato duramente e grazie per l’apprezzamento“. Un equilibrio sempre più a rischio quello tra i piani alti ATP e il circuito del doppio.