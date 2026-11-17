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Chi vince il 3° set?Fils-Jodar
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- 1° set · l'ha vinto Jodar (pochi voti per le percentuali)
- 2° set · l'ha vinto Fils (pochi voti per le percentuali)
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4-66-20-1
Jodar parte bene nel terzo
Parte fortissimo Arthur Fils, che va avanti 15-30 grazie a un lob perfetto all’incrocio delle righe e lo punisce con un’accelerazione di dritto in cross. Sbaglia poi la fiammata che lo porterebbe a 15-40 e da lì si riattiva Rafael Jodar, che toglie le castagne dal fuoco con il servizio.
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4-66-2
Fils vince il secondo set contro Jodar!
Arthur Fils approfitta delle condizioni non perfette di Rafael Jodar e chiude 6-2 il secondo set, portando la contesa al terzo. Anche in quest’ultimo game il francese si è affidato al servizio, che lo ha sempre sostenuto nel match al di là del passaggio a vuoto a fine primo parziale.
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4-65-2
Jodar rimane aggrappato
Ci prova Rafael Jodar a rimanere aggrappato a questo set, nonostante le difficoltà fisiche. Lo spagnolo va sotto 0-30, anche perché Arthur Fils non molla mai un colpo negli scambi e lo punisce con un passante non contenuto, ma in qualche modo ribalta l’andamento del game. Ora però il suo avversario va a servire per portare la contesa al terzo. E intanto lui chiama ancora il fisioterapista.
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4-65-1
Fils a un passo dalla conquista del set
I primi tre punti sorridono a Rafael Jodar, che va avanti 15-30 anche perché Arthur Fils si fa colpevolmente infilare. Poi però, appena rientra la prima di servizio, il francese fa male e il classe 2006 – anche da un punto di vista fisico – comincia ad avvertire un calo. E il body language è tutt’altro che confortante.
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Jodar chiama il fisioterapista!
Rafael Jodar chiede l’intervento del fisioterapista per un possibile calo di zuccheri. Al termine del tempo consentito, comunque, torna in campo ed è chiamato a recuperare due break in questo secondo parziale.
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4-64-1
Doppio break di Fils nel secondo set!
E prova a scappare via Arthur Fils, che mette in campo una risposta violenta e approfitta di un paio di errori in accelerazione di Rafael Jodar. La prima palla break va al vento, sulla seconda piazza un’altra sassata in diagonale e scappa sul 4-1.
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4-63-1
Fils conferma il break!
Senza alcun problema, Arthur Fils tiene il proprio turno di servizio dopo aver operato il break ai danni di Rafael Jodar e ora va a rispondere per provare – perché no – ad allungare ulteriormente.
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4-62-1
Fils si scuote, break nel secondo set!
Arriva la reazione veemente di Arthur Fils, che approfitta di un errore di Rafael Jodar in apertura, poi piazza il lob all’incrocio delle righe dopo il recupero sulla smorzata e chiude con un paio di accelerazioni non contenute dal suo avversario.
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4-61-1
Fils risponde subito
Arthur Fils perde giusto un ’15’ nel primo turno di battuta del secondo set – a causa di un dritto scentrato – ma con il primo ace del suo match tiene bene il servizio, anche perché Rafael Jodar qualcosa concede nel tentativo di chiudere in fretta gli scambi.
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4-60-1
Jodar riparte bene e tiene a zero
Esaltato dalla fine del primo set, Rafael Jodar apre bene nel secondo parziale e tiene il turno di battuta a zero. C’è da dire che Arthur Fils non ha risposto bene in questo game e soprattutto ha mostrato qualche segno di nervosismo dopo un dritto sbagliato.
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4-6
Jodar fatica per 45', ma vince il primo set contro Fils!
Nel momento peggiore, dato che aveva dovuto annullare tre palle break, Rafael Jodar opera il primo break dell’incontro e conquista il primo parziale. Si apre nuovamente con un grande passante difensivo, seguito da un errore di Arthur Fils e da una risposta stretta perfetta. Sul primo set point arriva la stecca, ma il secondo è quello buono per mettere la testa avanti nel match.
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4-5
Jodar annulla un'altra palla break
Ennesimo turno di battuta complicato per Rafael Jodar, che sembra averne di meno rispetto ad Arthur Fils da fondo campo. E il risultato è che commette tanti gratuiti, concedendo un’altra palla break all’avversario. Nei momenti più importanti il servizio torna a funzionare alla grande, se poi ci mettiamo l’errore del francese su un passante semplice, il 4-5 è servito.
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4-4
Fils rimane lì, si entra nella fase calda
Prova a partire forte Rafael Jodar, che va avanti di un ’15’ con un passante di rovescio difensivo che punisce Arthur Fils. Quest’ultimo non rischia nulla, mantiene la calma, e approfitta delle accelerazioni sparacchiate fuori dall’avversario.
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3-4
Jodar tiene il servizio a zero
Torna a non faticare nel proprio turno di battuta Rafael Jodar, che quando mette in campo la prima dimostra di essere difficilmente attaccabile. Arthur Fils non riesce mai a tenere la palla in campo, e quindi ad avviare lo scambio.
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3-3
Fils risponde colpo su colpo
Continua a rispondere colpo su colpo Arthur Fils, che tiene il turno di battuta a zero servendo decisamente bene – anche quando non entra la prima – e approfitta di qualche errore di troppo di Rafael Jodar, che spesso nel tentativo di accelerare per cercare il vincente va fuori giri.
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2-3
Jodar rischia il pasticcio, ma si salva
Ha rischiato davvero grosso Rafael Jodar, che va avanti 40-0 grazie a tre risposte non precise di Arthur Fils, ma si fa recuperare sul 40-40 a causa della seconda stecca del match e di due gratuiti – uno di dritto e uno di rovescio – nella ricerca del vincente lungolinea. Ancora una volta il servizio gli viene in aiuto nel momento del bisogno.
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2-2
Fils non trema e torna in parità
Non ci impiega molto Arthur Fils a tornare in parità. Poche prime per il francese, che però con la seconda fa male a Rafael Jodar, in difficoltà nel rispondere in più di un’occasione. Giusto un ’15’ lasciato per strada dall’allievo di Goran Ivanisevic, per un suo errore.
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1-2
Jodar annulla due palle break
Primo game davvero complicato nel match e a essere costretto agli straordinari è Rafael Jodar, che si fa punire da un passante stretto e da una risposta fulminante di Arthur Fils, prima di commettere due gratuiti (di cui una brutta stecca). Per sua fortuna il servizio torna a funzionare nel momento più complicato e gli permette di uscire indenne.
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1-1
Fils risponde subito
Due seconde di servizio di Arthur Fils e altrettante risposte profonde di Rafael Jodar, che sulla prima costringe al recupero il suo avversario e sull’altra lo punisce con un rovescio lungolinea. Poi il transalpino si sveglia, gioca un paio di accelerazioni angolate e approfitta di due gratuiti dello spagnolo, portandosi in parità.
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0-1
Jodar parte bene
Rafael Jodar tiene il turno di battuta a zero in apertura, grazie a tre gratuiti di Arthur Fils – non preciso in risposta – e a un dritto lungolinea in rincorsa che vale già gli applausi del pubblico presente all’Inalpi Arena di Torino.
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Si parte con Fils-Jodar!
Comincia ora il match tra Arthur Fils e Rafael Jodar, che può valere già parecchio per le sorti del John McEnroe Group. Il primo a servire sarà lo spagnolo, che ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.
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Fils e Jodar sono in campo
Hanno appena fatto il proprio ingresso sul campo dell’Inalpi Arena Arthur Fils e Rafael Jodar, che si sfideranno nell’incontro valevole per la seconda giornata del John McEnroe Gorup alle ATP Finals 2026. Ora il riscaldamento, poi si parte!
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Fils-Jodar vale già tanto nel John McEnroe Group
Sconfitti nella prima giornata rispettivamente da Ben Shelton e Alexander Zverev, Arthur Fils e Rafael Jodar si giocano tantissimo in questo match valevole per la seconda giornata. Chi perde va a un passo dall’eliminazione, chi vince può ancora sperare nel passaggio in semifinale.
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La reazione della stampa italiana alla sconfitta di Cobolli
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L'editoriale del Direttore
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Amiche e amici di Ubitennis, buon pomeriggio e benvenute/i alla diretta LIVE della terza giornata delle ATP Finals 2026. Si parte alle ore 14:00 con l’incontro tra Arthur Fils e Rafael Jodar, mentre non prima delle 20:30 – in seguito al match di doppio tra Rafael Matos/Orlando Luz e Theo Arribage/Albano Olivetti – Ben Shelton sfiderà Alexander Zverev per il primo posto momentaneo nel girone. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti.