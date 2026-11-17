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Dopo la separazione da Lorenzo Musetti, seguita da uno stop di qualche mese, José Perlas è pronto a ripartire ancora una volta dalla penisola italica: lo spagnolo sarà il nuovo allenatore di Tyra Grant, attuale numero 157 della classifica WTA.

Annunciato come membro del team Musetti nel novembre nel 2025, la collaborazione si è interrotta anzitempo a giugno dell’anno successivo.

Dal 1995 al 2000 allenatore di Carlos Moya, Perlas ha portato il proprio pupillo al trionfo al Roland Garros e alla prima posizione del ranking mondiale. Poi, un altro trofeo a Parigi alla guida di Albert Costa, prima di cominciare avventure sulle panchine di Coria, Almagro, Ferrero, Tipsarevic e Lajovic.

Nel 2011 ha avuto inizio il rapporto professionale con Fabio Fognini, proseguito fino al 2016: periodo nel quale l’azzurro è entrato stabilmente fra i primi 30 giocatori del mondo.

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Prima volta al femminile, cercando nuovi stimoli

Quella con la diciottenne azzurra sarà il primo incarico di rilievo nel circuito femminile, che gli permetterà di cercare nuovi stimoli dopo una lunghissima carriera. La scelta è ricaduta su uno dei migliori prospetti al mondo: classe 2008, nel corso del 2026 Tyra ha scalato oltre 50 posizioni nel ranking mondiale, avvicinandosi sempre più all’ingresso fra le prime 100 giocatrici al mondo.

“Tanto passato, tanti risultati. – Ha raccontato di Perlas in esclusiva ai microfoni di Ubitennis – Settimana prossima cominceremo a provare questa collaborazione“.

“Per capire se ha funzionato andremo a sentimento, indicativamente dovrebbe essere con me tutte le settimane. Con Matteo Donati vedremo come organizzarci con le settimane, ma il primo allenatore rimarrebbe José“. Matteo, classe ’95 e grande ex promessa fermata soltanto dalla fragilità del suo fisico, resterà, quindi, sulla panchina della giocatrice romana come vice dello spagnolo.

“Sono soddisfatta della mia prima parte di stagione: fra aprile e luglio è andata molto bene. Gli ultimi mesi un po’ meno, ma ero sicuramente reduce dalle tante emozioni arrivate fino a luglio, a Wimbledon…Fa parte del processo“. In terra londinese, l’azzurra aveva superato le qualificazioni e vinto la sua sfida di primo turno con Katie Boulter. La favola fu interrotta soltanto dalla testa di serie numero 21 Marie Bouzkova, vincitrice per 7-5 6-3.

“Nella prossima stagione spero di entrare in top 100: siamo vicini. Mi darebbe la possibilità di vivere gli Slam partendo già dal tabellone principale. Poi di volta in volta gli obiettivi sono sempre più grandi, ma la priorità è sicuramente quella“.

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