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ATP Finals Finale Alexander Zverev 1 6 7 Ben Shelton 4 2 64 Statistiche e andamento

Un passante di dritto stratosferico – seguito da un boato e i meritati applausi degli spalti – ha consegnato a Sascha Zverev la qualificazione ufficiale per le semifinali delle Nitto ATP Finals. Perfetto contro Jodar, irriducibile con Ben Shelton. Il numero uno del mondo non ha concesso respiro al mancino di Atlanta, che ha potuto fare ben poco in risposta, travolto dai missili terra-aria del teutonico. Col punteggio di 6-2 7-6(4), il due volte Slam ha prenotato, per primo, un posto tra i migliori quattro giocatori del torneo dei maestri, in attesa degli altri verdetti. Zverev disputerà dunque l’ultimo incontro del Round Robin da qualificato, mentre per Arthur Fils sarà un tête à tête di vitale importanza per la sua permanenza a Torino. Ecco cos’ha detto in conferenza stampa:

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Ubaldo Scanagatta, Ubitennis. Sono ancora vivo, sono ancora vivo. Hai vinto 25 punti consecutivi al servizio, incredibile. Poi hai perso un solo punto nell’ultimo game del secondo set. Perché? Come hai potuto farlo? Qual è stata la parte migliore del tuo gioco finora?

Alexander Zverev: “Penso che il primo set sia stato quasi perfetto. Sì, sono molto soddisfatto del mio livello. Credo che essere al comando contro Ben sia un grande vantaggio, perché è davvero potente. Ha tantissime armi formidabili. E se gioca con sicurezza, è davvero, davvero difficile affrontarlo. Quindi, sì, sono molto soddisfatto del primo set. Il secondo set è stato molto equilibrato. Sarebbe potuto andare in entrambi i modi. Ma, ovviamente, nel tie-break, mi sembra di aver giocato un ottimo tie-break”.

Ubaldo Scanagatta, Ubitennis. Hai giocato il dritto meglio che mai.

Alexander Zverev: “Dovresti fare il mio allenatore”

Carlo Galati. Prima hai detto che giochi un primo set perfetto. C’è qualcosa che puoi migliorare nel tuo gioco?

Alexander Zverev: “Si può sempre migliorare. Sai, non si è mai troppo bravi per non migliorare. Ma, ripeto, oggi è stata una partita completamente diversa, con uno stile di gioco completamente diverso rispetto a quella contro Rafa Jodar. Penso che entrambi siamo molto potenti. Entrambi abbiamo un servizio potente. Ben è incredibilmente potente sulla linea di fondo, quindi devi resistere a quello. Mentre con Rafa, hai giocato di più dalla linea di fondo. Ma, ripeto, sono felice di aver vinto entrambe le partite. Sono felice di essere arrivato in semifinale e non vedo l’ora di affrontare il resto del torneo”.

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