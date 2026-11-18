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ATP Finals Finale Carlos Alcaraz 3 6 6 Daniil Medvedev 5 2 4 Statistiche e andamento

È una di quelle regole non scritte della vita che si può applicare a tutti i contesti, perché a volte, per capire quanto valga qualcosa, bisogna rischiare di perderla. Carlos Alcaraz lo ha imparato nel modo che uno sportivo teme di più: attraverso gli infortuni, le settimane lontano dai campi e quella voglia di tornare a fare ciò che, quando tutto funziona, sembra quasi scontato. Così, dopo aver superato Daniil Medvedev con un convincente 6-2 6-4 alle Nitto ATP Finals di Torino, lo spagnolo si presenta in conferenza stampa e parla di tennis come di un regalo. Non c’entrano i trofei, le classifiche o i record, non questa volta, il tema è quello del più semplice privilegio di poter giocare. Una riflessione che acquista ancora più significato alla luce del fastidio alla coscia sinistra avvertito durante il match, fortunatamente senza conseguenze immediate sul risultato. Due vittorie in altrettante partite, nessun set perso e la consapevolezza di essere tornato al livello che lo ha reso dominatore, insieme a Jannik Sinner, del circuito prima dell’infortunio.

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Alcaraz: “Il problema alla coscia? Ho sentito qualcosa, adesso… ”

Non è mancato però un momento in cui il tema della salute e della integrità fisica non fosse nuovamente in primo piano. Impossibile ignorare la vistosa fasciatura sulla gamba sinistra, a seguito di un medical time out durante il secondo set.

“Penso sia stata una partita davvero solida, una grande prestazione da parte mia. Ho giocato un ottimo tennis dall’inizio alla fine. Tatticamente ero preparato molto bene fin dai primi scambi e sono davvero soddisfatto del livello che ho espresso oggi”. Esordisce, ma la prima vera domanda riguarda inevitabilmente il problema fisico accusato nel secondo parziale.

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“Sento ancora un po’ di fastidio, non voglio mentire. Stavo giocando molto bene e improvvisamente ho avvertito un piccolo problema al bicipite femorale sinistro. Fortunatamente non è stato qualcosa che mi abbia impedito di continuare a esprimere un buon tennis fino alla fine della partita”.

Alcaraz spiega di aver modificato soprattutto l’atteggiamento negli spostamenti, cercando di non sollecitare eccessivamente la gamba.

“Ho provato a rimanere rilassato, a non muovermi in maniera troppo aggressiva. Allo stesso tempo ho continuato a pensare ai miei colpi e a essere aggressivo nel gioco. Non ho cambiato praticamente nulla, ho soltanto adottato qualche precauzione in più, soprattutto nelle situazioni difensive”. Nessun allarme dichiarato, dunque, ma nemmeno la volontà di minimizzare completamente l’accaduto. “Adesso mi sento abbastanza bene. Vedremo insieme al mio team e al fisioterapista. Credo che il resto della giornata e domani saranno molto importanti. Non sono particolarmente preoccupato, penso di poter continuare a giocare a un buon livello”.

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“Gli infortuni mi hanno fatto capire cosa conta davvero”

È però quando il discorso si sposta sugli infortuni del passato che Alcaraz offre la riflessione più interessante della conferenza. Gli viene chiesto se il periodo trascorso lontano dai campi abbia cambiato qualcosa nella sua mentalità e nella fiducia con cui affronta le partite e la risposta va ben oltre il singolo match e il singolo momento.

“L’infortunio mi ha fatto capire cosa sia davvero importante. Non è vincere, non è vincere o perdere una finale. È semplicemente giocare a tennis.Ho capito che ogni volta che posso entrare in campo e competere in salute è un regalo”.

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Una dichiarazione che racconta molto del percorso compiuto dal murciano. Perché a ventitré anni, quando hai già vinto praticamente tutto ciò che un tennista può desiderare, imparare a dare il giusto peso alle vittorie e alle sconfitte può diventare importante quanto migliorare un colpo.

“Quando capisci questo, tutto diventa più semplice. Mi diverto di più e non sento quella pressione che magari provavo prima. O almeno, nella maggior parte dei casi, non mi sento stressato in campo. Questo mi permette di affrontare i problemi in modo differente, con più calma e tranquillità”. E ancora: “Continuo a cercare di giocare il mio miglior tennis, di fare quello che devo fare. Ma se alla fine vinco bene, altrimenti non succede nulla. Credo di essere più maturo adesso e di affrontare i momenti difficili in maniera diversa”.

Un cambiamento che, a suo dire, nasce anche dalla conoscenza del proprio corpo. “Non si tratta soltanto dell’esperienza dello scorso anno. Ho vissuto diverse situazioni che mi hanno insegnato a capire meglio il mio corpo, quello di cui ho bisogno e quello che invece devo evitare. Aver attraversato questi momenti più di una volta mi ha aiutato a sapere come comportarmi, sia durante le partite sia fuori dal campo”.

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“Non mi sorprende essere tornato a questo livello. Se altri ci sono riusciti, perché non io?”

C’è poi un altro aspetto della sua rinascita sportiva che merita attenzione. Alcaraz, infatti, non sembra particolarmente sorpreso dalla qualità del tennis espresso dopo il rientro dagli infortuni. “Non mi ha sorpreso essere tornato a questo livello. Ho semplicemente cercato di guardare ai grandi campioni, a quelli che dopo un problema fisico sono riusciti a tornare ancora più forti, magari vincendo subito il primo o il secondo torneo”.

Lo dice senza presunzione e il racconto si fonda sulla fiducia nel lavoro svolto. “Non voglio mettermi sul loro stesso piano, ma se qualcuno è riuscito a farlo, perché non avrei potuto riuscirci anch’io? Abbiamo lavorato molto bene durante quel periodo e avevo la sensazione che sarei tornato a giocare un buon tennis. Non sapevo esattamente quando avrei ricominciato a vincere, ma ero convinto che il livello sarebbe tornato. Naturalmente sono molto felice di quello che abbiamo fatto, del livello raggiunto e di come mi sento. Ma sinceramente non sono sorpreso”.

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Undici vittorie consecutive, ma Alcaraz non abbassa la guardia

Un altro tema affrontato riguarda la striscia di undici successi consecutivi. Una sequenza impressionante che, curiosamente, lo spagnolo preferisce non considerare come qualcosa di destinato a durare per sempre. “Prima o poi finirà. Le serie positive sono fatte anche per essere interrotte. Io cercherò di allungarla il più possibile”. La parte interessante arriva subito dopo, quando Carlos spiega quale sia il suo atteggiamento mentale prima di ogni incontro.

“Se devo essere sincero, ogni volta che entro in campo penso che potrebbero arrivare dei problemi, che potrei non giocare bene o non sentirmi a mio agio. So che queste cose possono succedere e pensarci mi permette di rimanere vigile, pronto ad affrontarle nel modo giusto quando si presentano”. Una filosofia quasi opposta all’immagine di un giocatore che in campo sembra capace di fare qualsiasi cosa. “Adesso le cose stanno andando molto bene, sto giocando un ottimo tennis e mi sento molto concentrato. Cercherò di continuare così”.

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“A volte sorprendo persino me stesso con certi colpi”

E a proposito di ciò che riesce a fare con la racchetta, non poteva mancare una domanda su quelle soluzioni che sembrano sfidare la logica e che ormai fanno parte del repertorio del murciano. Gli viene chiesto se, qualche volta, riesca persino a sorprendersi da solo. “Non oggi, ma qualche volta sì”, risponde sorridendo. “Naturalmente la maggior parte di quei colpi cerco davvero di eseguirli. Però quando riescono certe soluzioni particolari, a volte penso: wow, questo era davvero bello! Non posso negarlo”.

Poi una piccola confessione finale chiuse la conferenza stampa. “Alcuni li provo in allenamento o durante il riscaldamento, ma altri sono semplicemente fortuna, oppure sorprendono anche me”. In queste parole c’è tutto Alcaraz e la sua filosofia di continuare a stupire. Stupendosi.

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